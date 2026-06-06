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Uy thế lượng tử

Trong sách, những lợi ích chưa từng có trong khả năng tính toán của máy tính lượng tử báo trước những tiến bộ có thể thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Xuất bản

Máy tính lượng tử trở thành cỗ máy 'in tiền' thế nào?

  • Thứ bảy, 6/6/2026 15:52 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Deloitte, một công ty kế toán và tư vấn từng ước lượng rằng, thị trường máy tính lượng tử đạt tới hàng trăm triệu USD vào những năm 2020 và mười tỷ USD vào những năm 2030.

IBM, Honeywell và Rigetti đã đưa thế hệ máy tính lượng tử đầu tiên của mình lên internet để kích thích sự ham muốn của công chúng tò mò, rằng mọi người ai cũng có thể tiếp xúc với tính toán lượng tử. Mọi người có thể trải nghiệm trực tiếp về cuộc cách mạng lượng tử mới này bằng cách kết nối với máy tính lượng tử trên internet.

Ví dụ, “IBM Q Experience” được tải lên năm 2016, đã cho phép công chúng sử dụng miễn phí 15 máy tính lượng tử qua internet. Trong số những người sử dụng các máy tính này có các công ty lớn như Samsung và JPMorgan Chase. Đã có tới 2.000 người, từ học sinh phổ thông cho tới giáo sư, dùng các máy tính này mỗi tháng.

Phố Wall cũng quan tâm sát sao tới công nghệ này. IonQ đã trở thành công ty tính toán lượng tử lớn đầu tiên công khai, huy động được 600 triệu đô la trong đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng (IPO) vào năm 2021.

Thậm chí, còn đáng kinh ngạc hơn nữa, sự cạnh tranh gay gắt tới mức, công ty mới khởi nghiệp có tên là PsiQuantum chưa hề có một nguyên mẫu máy tính lượng tử thương mại nào trên thị trường cũng chẳng có thành tích gì về các sản phẩm trước đó, bỗng nhiên có tổng giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Phố Wall tăng vọt tới 3,1 tỷ đô la, với khả năng huy động vốn 665 triệu đô la chỉ qua một đêm.

Các nhà phân tích kinh doanh viết rằng họ hiếm khi thấy trường hợp nào giống như thế này, một công ty mới mà lướt sóng đầu cơ nhờ vào sự suy đoán “gây sốt” và những tít báo giật gân cao tới mức như vậy.

Luong tu anh 1

Máy tính lượng tử được dự báo tạo thêm nhiều doanh nghiệp tỷ đô. Ảnh: TheStreet.

Deloitte, một công ty kế toán và tư vấn, ước lượng rằng thị trường máy tính lượng tử sẽ đạt tới hàng trăm triệu đô la vào những năm 2020 và mười tỷ đô la vào những năm 2030.

Không ai biết khi nào thì các máy tính lượng tử sẽ bước vào thị trường thương mại và làm thay đổi cảnh quan của nền kinh tế, nhưng các dự báo luôn được xem xét lại để bắt kịp tốc độ phát minh khoa học chưa từng có trong lĩnh vực này.

Christopher Savoie, CEO của công ty Zapata Computing, khi nói về sự phát triển nhanh như sao băng của máy tính lượng tử, đã khẳng định rằng, “Nó không còn là vấn đề của nếu nữa, mà là khi nào”.

Thậm chí, Quốc hội Hoa Kỳ cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc bằng việc giúp đỡ khởi động công nghệ lượng tử mới mẻ này. Do nhận thức được rằng các quốc gia khác đã tài trợ hào phóng cho những nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính lượng tử, vào tháng 12/2018, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Sáng kiến Lượng tử Quốc gia cấp vốn ban đầu để giúp khởi phát những nghiên cứu mới.

Đồng thời, Quốc hội cũng yêu cầu phải thành lập từ hai đến năm “Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia mới về thông tin lượng tử” và hằng năm được tài trợ 80 triệu đô la.

Trong năm 2021, chính phủ Hoa Kỳ cũng tuyên bố đầu tư 625 triệu USD cho các công nghệ lượng tử, chịu sự giám sát của Bộ Năng lượng. Các công ty khổng lồ như Microsoft, IBM và Lockheed Martin cũng đóng góp thêm 340 triệu đô la cho dự án này.

Trung Quốc và Hoa Kỳ không phải là các quốc gia duy nhất sử dụng quỹ của chính phủ để gia tốc công nghệ này. Chính phủ Anh hiện cũng đang xây dựng Trung tâm Tính toán Lượng tử Quốc gia nhằm phục vụ như một trung tâm nghiên cứu về tính toán lượng tử tại Phòng thí nghiệm Harwell thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

Được thúc đẩy bởi chính phủ, hơn 30 công ty khởi nghiệp về máy tính lượng tử đã được thành lập ở Anh vào cuối năm 2019.

Các nhà phân tích công nghiệp thừa nhận rằng đó là một canh bạc cả ngàn tỷ đô. Mà chẳng có gì đảm bảo trong lĩnh vực cạnh tranh cao này.

Mặc dù những thành tựu kỹ thuật rất ấn tượng của Google và các công ty khác trong những năm gần đây, nhưng một máy tính lượng tử vận hành được và có thể giải quyết những bài toán thực tế của thế giới vẫn sẽ còn phải mất nhiều năm nữa trong tương lai.

Cả một núi công việc cam go vẫn đang ở phía trước chúng ta. Một số nhà phê phán thậm chí còn tuyên bố rằng đây có thể là cuộc đi săn vịt trời. Nhưng các công ty máy tính ý thức rất rõ rằng nếu họ không đặt chân vào cửa thì nó có thể sẽ đóng sập lại trước mặt họ.

Michio Kakau/NXB Trẻ

Lượng tử Máy tính Lượng tử Tiền

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