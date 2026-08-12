Hết thời viết lách bằng Claude?

Từ tháng 8, Anthropic bắt đầu gắn dấu chìm vào văn bản do Claude tạo ra. Điều này khiến việc dùng AI viết sách, làm bài tập rồi nhận là sản phẩm của con người khó che giấu hơn.

Theo Business Insider, từ ngày 2/8, các mô hình Claude mới sẽ nhúng một “hình mờ (watermark) không thể nhận biết” trực tiếp vào văn bản được tạo ra. Dấu này không làm thay đổi ý nghĩa hay tính dễ hiểu của văn bản nhưng sẽ đi theo văn bản khi người dùng sao chép và dán sang nơi khác.

Anthropic cũng đang nghiên cứu bổ sung chức năng này cho các mô hình cũ. Tính năng áp dụng trên toàn cầu, kể cả khi người dùng truy cập Claude thông qua các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Claude có thể để lại “dấu vân tay” trong văn bản

Khác với hình mờ có thể nhìn thấy trên ảnh, dấu được Anthropic nhúng vào văn bản không thể nhận biết bằng mắt thường. Công ty cho biết dấu này có thể tồn tại khi nội dung được sao chép sang nơi khác và đang phát triển công cụ để bên thứ ba có thể phát hiện chúng.

Theo Mezha, động thái được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đòi hỏi những chính sách tăng cường tính minh bạch đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Với ngành xuất bản, công nghệ này có thể trở thành một công cụ mới để xác định nguồn gốc văn bản.

Jerry Falade, tác giả tiểu thuyết Call me, I'll Hide the Body, bị tố dùng AI trong sáng tác và mất thương vụ trị giá 2 triệu USD . Ảnh: SMU.

Gần đây, ngành sách liên tục đối mặt tranh cãi về việc tác giả sử dụng AI. Business Insider dẫn trường hợp tiểu thuyết tội phạm Call Me, I'll Hide the Body (Tạm dịch: Người giấu xác) từng nhận được sự quan tâm của 14 nhà xuất bản trước khi người đại diện rút hỗ trợ vì lo ngại tác giả sử dụng AI. Tác giả Jerry Falade phủ nhận việc dùng AI để viết tác phẩm.

Trước đó, nhà xuất bản Hachette cũng rút tiểu thuyết kinh dị Shy Girl (Tạm dịch: Người e thẹn) của Mia Ballard sau những cáo buộc liên quan đến nội dung do AI tạo ra. Ballard nói với New York Times rằng cô không sử dụng AI để viết sách và cho biết một biên tập viên tự do đưa nội dung do AI tạo ra vào tác phẩm.

Watermark của Claude có thể giúp nhà xuất bản, trường học và đại học có thêm một phương thức để kiểm tra những trường hợp tương tự.

Chưa có giải pháp tối ưu

Tuy nhiên, công nghệ này chưa phải công cụ phát hiện AI tuyệt đối. Anthropic thừa nhận dấu ẩn có thể trở nên không thể phát hiện nếu văn bản bị chỉnh sửa nhiều, diễn đạt lại, dịch hoặc trộn với những nội dung khác. Các đoạn văn quá ngắn cũng có thể không đủ dấu hiệu để nhận diện.

Forbes cho biết chính sách mới nhanh chóng gây tranh luận trên X và Reddit. Một số người lo ngại ngay cả những văn bản do con người tự viết nhưng chỉ sử dụng Claude để hiệu đính cũng có thể mang dấu AI.

Điều này kéo theo một cuộc tranh luận khác về việc ai nên được ghi nhận là tác giả của nội dung được tạo ra với sự hỗ trợ của AI. Đó nên là người sử dụng công cụ hay chính mô hình AI?

Anthropic không phải đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ đánh dấu nội dung. Theo Business Insider, Google DeepMind đã sử dụng SynthID để đánh dấu nội dung do Gemini tạo ra, bắt đầu với hình ảnh từ năm 2023 rồi mở rộng sang văn bản, âm thanh và video.