Cách Trung Quốc vận hành hệ sinh thái AI

"From Lab to Life: How AI Works in China" của tác giả kiêm nhà nghiên cứu độc lập Collin Hogue-Spears mang đến góc nhìn về cách Trung Quốc quản trị AI nhằm thúc đẩy phát triển.

Một du khách đập tay với robot hình người tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới, Thượng Hải, ngày 18/7. Ảnh: Reuters.

Theo Barchat, cuốn From Lab to Life: How AI Works in China trình bày một khuôn khổ giúp hiểu rõ cách thức vận hành thực tế của hệ sinh thái AI tại Trung Quốc.

Nội dung phân tích phác họa quá trình phát triển của lĩnh vực này, từ các hệ thống học máy sơ khai của Baidu cho đến Ernie Bot, DeepSeek, các mô hình mã nguồn mở và các gói giải pháp cơ sở hạ tầng đang ngày càng mở rộng sang thị trường quốc tế.

Nền tảng chuyên môn của tác giả là một điểm đáng chú ý trong ấn phẩm này. Hogue-Spears từng theo học tiếng Trung tại Đại học ngoại ngữ Thượng Hải và sau đó làm việc tại Thượng Hải với tư cách chuyên gia phân tích kinh doanh cấp cao tại Merkle.

Ông cũng từng giữ chức quản lý cấp cao tại Amazon Web Services, nơi ông đã phối hợp các kiểm toán viên tuân thủ quy định an ninh lưu trữ.

Kinh nghiệm này là nền tảng thực tiễn cho các phân tích trong sách về quy trình mà các cơ quan chức năng Trung Quốc đánh giá và cấp phép cho công nghệ trước khi đưa ra thị trường.

Vượt ra những cách nhìn nhận quen thuộc về AI

Theo Business Insider, cuốn sách được xây dựng từ góc nhìn khác biệt so với những cuộc thảo luận phổ biến ở phương Tây về AI của Trung Quốc.

Thay vì nhìn nhận vấn đề chủ yếu dưới góc độ cạnh tranh chiến lược hay so sánh hiệu suất kỹ thuật, cuốn sách tập trung các quy trình quyết định công nghệ AI nào được ra mắt và doanh nghiệp nào có khả năng phân phối công nghệ đó.

Cuốn sách ra mắt tháng 8 . Ảnh: Business Insider.

Cơ chế này bao gồm hệ thống đăng ký thuật toán, chốt kiểm soát phê duyệt, quy trình kiểm toán và cơ chế thu mua (toàn bộ quy trình chiến lược nhằm tìm kiếm, đàm phán, và mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ).

Cơ chế này được các cơ quan như Cục quản lý không gian mạng, Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin, Bộ công an và Tổng cục quản lý thị trường Trung Quốc vận hành. Đây là những đơn vị quyết định liệu một mô hình AI có trở thành sản phẩm được phân phối rộng rãi hay không.

Các quy định pháp lý chính là một phần cấu trúc vận hành của ngành công nghiệp AI.

Ví dụ, Trung Quốc yêu cầu các công ty phát triển AI tạo sinh phải hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý trước khi đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Hồ sơ đăng ký đòi hỏi phải có tài liệu về nguồn dữ liệu đầu vào, cơ chế đảm bảo an toàn nội dung, các biện pháp kiểm soát đầu ra và thông tin công khai dành cho người dùng. Công ty nào vượt qua quy trình này sẽ được phép phát hành sản phẩm, công ty nào chưa đạt yêu cầu thì phải chờ đợi.

Chia sẻ với CSOnline, tác giả đã rất ngạc nhiên về cách các công ty Trung Quốc đáp ứng yêu cầu. Baidu đã ra mắt Ernie Bot cho công chúng vào ngày 31/8/2023, chỉ 16 ngày sau khi các quy định về AI tạo sinh của Trung Quốc có hiệu lực.

Hàng chục công ty khác cũng nhanh chóng nối gót trong vài tuần sau đó. Quy trình đăng ký không hề ngăn cản việc triển khai AI trong thực tế. Thay vào đó, nó giúp nhanh chóng phân loại các công ty dựa trên việc họ đã xây dựng sẵn hệ thống pháp lý nội bộ để đáp ứng yêu cầu hay chưa.

Theo cách nhìn nhận này, công tác quản lý không nằm tách biệt khỏi thị trường mà còn góp phần hình thành nên chính thị trường đó.