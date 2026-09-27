Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Quy luật của tiền

Cuốn sách mang đến cái nhìn thực tế và khoa học về cách con người có thể tối ưu hóa các quyết định tài chính - từ chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cho đến công việc, hôn nhân hay lựa chọn nhà ở… để đạt được mức sống bền vững và hạnh phúc hơn trong dài hạn.

Sách hay Ebook

Kinh tế của 2 vợ chồng và bài toán chi phí ly hôn

  • Chủ nhật, 27/9/2026 10:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Yếu tố kinh tế của cuộc sống chung phải được tính toán cẩn thận cùng với chi phí ly hôn.

Kinh tế trong cuộc sống chung có ý nghĩa quan trọng với chi phí ly hôn

Hãy bắt đầu với trường hợp tốt nhất của viễn cảnh sống chung. Bạn và vợ/chồng của bạn, Doug, được biết đến là người rất tồi tệ, có thể sống với mức sống rẻ hơn như khi ở một người. Trong trường hợp này, mỗi xu bạn chi chung khi kết hôn đều có lợi như nhau cho cả hai người.

Nếu Doug mua một chiếc áo sơ mi, bạn cũng có thể mặc nó. Nếu bạn mua một chiếc ôtô, anh ấy cũng sẽ lái nó. Nếu bạn mua và ăn một quả táo, bằng cách nào đó Doug cũng sẽ ăn chính quả táo đó (có thể Doug bị nôn mửa, đó là lý do tại sao bạn muốn kết thúc).

Làm thế nào để bạn tính toán, và từ đó so sánh mức sống của bạn khi ly hôn với mức sống của bạn khi kết hôn? Tính toán trong trường hợp này rất dễ. Giả sử bạn và Doug có thể cùng chi tiêu 100.000 USD/năm, được điều chỉnh theo lạm phát, trên cơ sở bền vững. Điều đó có nghĩa là mức sống của mỗi người khi kết hôn là 100.000 USD. Tại sao? Bởi vì tiêu dùng của Doug là tiêu dùng của bạn và tiêu dùng của bạn là tiêu dùng của Doug.

Nhưng một khi bạn ly hôn, sự chia sẻ sẽ dừng lại. Giả sử các nguồn lực của bạn khi ly hôn, bao gồm bất cứ thứ gì bạn nhận được từ Doug trừ đi bất cứ thứ gì bạn cho anh ấy, hỗ trợ 45.000 USD trong chi tiêu hàng năm. Điều này có nghĩa là mức sống bền vững của bạn giảm từ 100.000 USD xuống còn 45.000 USD sau khi bạn bước ra khỏi cửa. Đó là mức giảm đáng kể 55%.

Chi phí ảnh 1

Ly hôn không chỉ là sự chia ly mà còn mang theo bài toán kinh tế. Ảnh: Moneyweb.

Giả sử rằng vì bạn sẵn sàng từ bỏ tối đa 35% mức sống của mình để Doug rời đi và cuộc ly hôn này sẽ khiến bạn mất 55% mức sống, bạn hãy cố gắng ở với anh ấy.

Nhưng tất nhiên, trong thế giới thực, 2 người không thể thực sự sống với mức sống rẻ như ở một người. Doug cao 6 foot 5 và bạn cao 5 foot 3. Bạn không thể dùng chung quần áo. Bất kể anh ấy nói thế nào, bạn không thể chia sẻ táo.

Bạn không thể dùng chung ôtô vì cả hai đều lái xe đi làm. Bạn không thể chia sẻ nhiều thứ khác. Giả sử bạn và Doug có thể sống với mức sống rẻ chỉ bằng khi ở 1,5 người. Trong trường hợp đó, bạn cần chi 100.000 USD cho 1,5, mức sống hôn nhân của cá nhân bạn ở mức 66.666 USD - trong 100.000 USD mà bạn cùng kiếm và chi tiêu, kinh tế của cuộc sống chung tạo ra mức sống tương đương với thu nhập 66.666 USD nhưng với tư cách là một người độc thân.

Bây giờ bạn phải so sánh 66.666 USD khi kết hôn với 45.000 USD khi ly hôn và độc thân. Điều đó cho thấy mức giảm 32,5%. Con số này ít hơn 35%, vì vậy có thể "Tạm biệt, Doug!".

Yếu tố tiêu chuẩn của việc sống chung phù hợp với bạn là gì? Tôi sẽ quy ước các khoản chi tiêu cho nhà ở, phản ánh giả định rằng nhà ở có thể được chia sẻ hoàn toàn. Đối với tất cả các chi tiêu không liên quan đến nhà ở, tôi nghĩ 1,6 là phù hợp. Vì vậy, để tính toán mức sống của bạn khi kết hôn, bạn sẽ cộng (a) các khoản chi tiêu cho nhà ở của mình với (b) chi tiêu không liên quan đến nhà ở của bạn được chia cho 1,6.

Hãy quay lại với bạn và Doug và áp dụng một chút phép tính toán này. Giả sử 1/3-33.333 USD - trong số 100.000 USD chi tiêu hôn nhân của bạn là tiền thuê nhà. Cộng số đó vào chi tiêu không liên quan đến nhà ở của bạn (66.666 USD) được chia cho 1,6 sẽ là 41.666 USD. Kết quả là 75.000 USD. Đó là mức sống hôn nhân hiện tại của bạn. Mức sống 45.000 USD của bạn nếu bạn ly hôn nhỏ hơn 40%.

Đoán xem nào? Dựa trên tính toán chi tiết này, ly hôn là quá sức đối với bạn. Vì vậy, đó là lời tạm biệt cho lời "Tạm biệt, Doug". Bạn nên tiếp tục hôn nhân - thực vậy, hãy làm một buổi lễ đàng hoàng gia hạn hôn nhân.

Đây là đạo lý: Yếu tố kinh tế của cuộc sống chung phải được tính toán cẩn thận cùng với chi phí ly hôn.

Laurence J. Kotlikoff/1980 Books-NXB Công Thương

Chi phí Hôn nhân Kinh tế Ly hôn

Bình luận

    Đọc tiếp

    Sự đa dạng sắc tộc ở Tân Thế Giới

    Sự đa dạng sắc tộc ở Tân Thế Giới

    0

    Sau khi người châu Âu đến châu Mỹ, nơi đây đã biến thành vùng đất đa dạng về sắc tộc. Những cuộc gặp gỡ giữa người châu Âu và người bản địa, đã cho ra đời những đứa trẻ lai.

    Sách của Malcolm Gladwell bị đánh giá 'hời hợt'

    Sách của Malcolm Gladwell bị đánh giá 'hời hợt'

    0

    "The American Way of Killing" được đánh giá là sách nghiên cứu dễ đọc về văn hóa súng đạn ở Mỹ, nhưng chưa đi sâu đề cập đến câu hỏi lớn hơn về chính sách, cách giải quyết vấn đề.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Nằm trên tuyến đường trung tâm phường Sài Gòn (TP.HCM), Artbook cơ sở 43 Đồng Khởi thuộc chuỗi nhà sách chuyên phân phối ấn phẩm nghệ thuật, độc bản và quà tặng văn hóa Việt Nam.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý