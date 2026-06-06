Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhận căn hộ nghĩa tình của TP.HCM

“Nhận được căn nhà mới được Nhà nước trao tặng, tôi thấy thật vinh dự khi được hưởng những cái lộc quý giá mà không phải ai cũng có được”, nhà nghiên cứu 106 tuổi bộc bạch.

Sáng 6/6, được sự ủy quyền của Thành ủy TPHCM, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh tổ chức Lễ trao tặng căn hộ cho nhà nghiên cứu 106 tuổi Nguyễn Đình Tư.

Diễn ra trong không khí kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026), 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), sự kiện không chỉ là sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ và chính quyền thành phố, phường Bình Thạnh đối với thế hệ người cao tuổi, mà còn là sự tri ân sâu sắc, sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến không mệt mỏi suốt đời của một học giả, một nhà biên khảo đại thụ đã dành cả cuộc đời để làm sống dậy những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Sài Gòn - TPHCM.

Căn nhà có giá trị hơn 3,4 tỷ đồng do Thành ủy TP.HCM trao tặng. Cùng với đó, Đảng bộ phường Bình Thạnh, phường Bình Lợi Trung và các nhà hảo tâm cũng chung tay trang bị một số vật dụng cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, sinh hoạt của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao giấy chủ quyền nhà cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Nhà nghiên cứu 106 Nguyễn Đình Tư đón nhận món quà của lãnh đạo TP.HCM trong ngày đặc biệt.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh - cho biết trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Khi ấy, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã bày tỏ nguyện vọng có một nơi thuận lợi hơn để lưu giữ những công trình nghiên cứu của bản thân cũng như về sau có thể phục vụ cho những người có nhu cầu đến nghiên cứu, học tập.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo TP.HCM hứa trao tặng cụ một căn hộ và bộ máy vi tính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để cụ nghiên cứu và thực hiện tiếp các công trình nghiên cứu mà cụ đang nung nấu, dang dở. Đồng thời cũng giúp cụ có một nơi ở tốt đẹp hơn nhằm giúp cụ tiếp tục sống lâu, sống khỏe trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Ngọc Tuất, đáp ứng nguyện vọng này, lãnh đạo thành phố và Đảng ủy phường Bình Thạnh phối hợp gia đình tiến hành lựa chọn và mua tặng cụ một căn hộ. Sau một thời gian chuẩn bị, địa phương đã chọn được một căn hộ tại Chung cư 482A Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung).

Ông Tuất cũng cho hay, trước đây, cụ Nguyễn Đình Tư từng mong muốn có căn hộ trên địa bàn phường Bình Thạnh để gắn bó với địa phương mà mình sinh sống lâu nay nhưng qua quá trình tìm kiếm thì địa điểm hiện tại là nơi phù hợp hơn cả.

“Đây là tình cảm, là món quà ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM. Món quà là sự trân trọng, lời tri ân, cám ơn sự đóng góp của cụ đối với TP.HCM nói riêng cũng như đối với đất nước trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa”, ông Vũ Ngọc Tuất nói và chúc nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sẽ tiếp tục thực hiện các công trình đang nghiên cứu để góp phần bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước, của thành phố.

Lộc quý giá mà không phải ai cũng có được

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bày tỏ niềm vui tại buổi lễ.

Đón nhận tình cảm của lãnh đạo các cấp, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bày tỏ biết ơn đến cá nhân bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, khi bà đã gửi gắm để những người lãnh đạo đứng đầu thành phố ở khóa trước đến thăm “một người vô danh tiểu tốt” và khiến ông hết sức xúc động. “Các lãnh đạo thành phố cũng đã khuyên tôi tiếp tục công việc đang làm là nghiên cứu, viết sách. Để rồi tôi cũng đã có được hai giải Nhất Giải thưởng Sách quốc gia, một điều rất đặc biệt”, ông hào hứng chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ trân trọng tình cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, một điều vinh dự ông chưa bao giờ nghĩ đến.

“Nhận được căn nhà mới được Nhà nước trao tặng, tôi thấy thật vinh dự khi được hưởng những cái lộc quý giá mà không phải ai cũng có được”, nhà nghiên cứu 106 tuổi bộc bạch.

Cụ Nguyễn Đình Tư cũng bày tỏ cám ơn lãnh đạo phường Bình Thạnh đã tích cực tìm kiếm cho ông căn nhà rất yên tĩnh, phục vụ cho việc nghiên cứu, viết sách. Chuyển đến nơi ở mới, ông cũng mong chính quyền phường Bình Lợi Trung hỗ trợ, giúp đỡ để ông có điều kiện “an cư, lạc nghiệp” và tiếp tục thực hiện các công trình trong thời gian tới.

Chia sẻ thêm, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết cuộc đời ông vốn rất vất vả khi từ nhỏ phải “bỏ học đến mấy lần vì nhà nghèo”. Dù vậy, ông quan niệm muốn tiến bộ, muốn có tương lai thì phải học, chỉ có học mới có con đường tiến lên và có tri thức để ra đời làm việc. Từ đó, ông đã cố gắng xin gia đình bằng mọi cách bán đất, đi vay để được tiếp tục đi học.

“Nhờ đó, tôi rất chăm chỉ, tập trung học tập, đặc biệt rất ham mê môn Lịch sử. Năm lớp 8, tôi đã viết được cuốn sách đầu tiên về ông Nguyễn Xí (vị danh tướng thời hậu Lê - PV)”, ông chia sẻ và cho biết đó cũng là cuốn sách đầu tay của ông.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - cùng đại diện Nhà Xuất bản Tổng hợp TP.HCM thăm hỏi, gửi tặng món quà chúc mừng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Chính quyền địa phương, các cá nhân tặng quà chúc mừng cụ Tư.

Nhiều con cháu ở xa cũng về chúc mừng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư dịp này.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư có nơi ở mới thuận lợi, phù hợp.

Cụ Tư bên chiếc máy vi tính mà ông dùng để viết sách. Ảnh: Ngô Tùng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu về địa danh mang hàm lượng tri thức cao như: Đi qua trăm năm, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954), Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục; Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử (1698-2020)...