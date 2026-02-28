10 hang ổ ác quỷ nguy hiểm nhất lịch sử truyện tranh

|
10) Khu Giải trí Amusement Mile: Đối với Joker, một công viên giải trí bỏ hoang là nơi hoàn hảo để ẩn náu và chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Joker thường gài những chiếc bẫy chết người trong các tàn tích của Amusement Mile. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều trận chiến giữa Joker với Người dơi và gia đình Người dơi.
9) Murderworld là hang ổ của tên phản diện tâm thần Arcade trong X-Men. Arcade sẽ nhốt bất kỳ anh hùng nào vào Murderworld nếu được nhận số tiền hợp lý hoặc hắn nghĩ rằng điều đó thú vị. Từ phòng giám sát trung tâm, Arcade theo dõi các hình ảnh ba chiều và điều khiển robot sát thủ cản trở hoặc giết chết các anh hùng.
8) Karnak: Đây là trụ sở bí mật ở Nam Cực của Ozymandias, kẻ từ người hùng trở thành nhân vật phản diện trong Watchmen. Karnak có một bức tường được trang trí bằng rất nhiều màn hình TV để Ozymandias có thể biết mọi thứ đang xảy ra trên thế giới. Ấn tượng hơn nữa, Karnak được trang bị 8 máy phát gây nhiễu khả năng tiên tri của Doctor Manhattan, khiến ông ta không thể đoán được kế hoạch độc ác của Ozymandias.
7) Ship: Tàu vũ trụ này do chủng tộc ngoài hành tinh cổ đại Celestials tạo ra. Sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống Trái Đất, con tàu này bị tên phản diện Apocalypse thu giữ và cải tiến để phục vụ mục tiêu thống trị thế giới của hắn. Con tàu là một trụ sở di động và chiến hạm của Apocalypse, nơi hắn lên kế hoạch cho các âm mưu đen tối. Tuy nhiên, là một con tàu có tri giác, đây là hang ổ tội phạm duy nhất nổi dậy chống lại chủ nhân của nó.
6) Iceberg Lounge. Khi Penguin lần đầu xuất hiện, hắn là một nhân vật phản diện kỳ quặc, chủ yếu hoạt động trong các nhà kho và cống rãnh bỏ hoang. Tuy nhiên khi xây dựng được thế lực, hắn sử dụng câu lạc bộ đêm thời thượng Iceberg Lounge làm bình phong. Đằng sau vẻ hào nhoáng, sang trọng và thiết kế theo chủ đề Nam Cực, Iceberg Lounge là điểm nóng của thế giới ngầm tội phạm ở thành phố Gotham.
5) Tháp LexCorp. Đây là trụ sở tội phạm của Lex Luthor, nằm sừng sững giữa lòng Metropolis. Tòa nhà chọc trời 96 tầng này là trụ sở của tập đoàn đa quốc gia LexCorp, chuyên về công nghệ tiên tiến. Tháp LexCorp chứa kho vũ khí, áo giáp và phòng thí nghiệm đồ sộ của Luthor, nơi tiến hành các thí nghiệm trên người. Đây cũng là nơi Luthor tăng cường quyền lực và tìm cách tiêu diệt Người Sắt.
4) Tiểu hành tinh M. Kẻ phản diện Magneto đã sử dụng khả năng điều khiển từ tính của mình để tạo ra một trạm vũ trụ hoàn chỉnh quay quanh Trái Đất. Từ đây, tiểu Hành Tinh M đóng vai trò là căn cứ chính của Brotherhood of Evil Mutants and the Acolytes. Hệ thống phòng thủ của Tiểu Hành Tinh M đảm bảo nó không bị các thiết bị thông thường phát hiện. Và dù nơi này bị phá hủy bao nhiêu lần, Magneto vẫn có thể tạo ra một hành tinh mới bằng sức mạnh từ tính của mình.
3) Lâu Đài Doom. Tại lâu đài cổ từ thế kỷ 16, Doctor Doom cai trị đất nước Latveria bằng bàn tay sắt và âm mưu chinh phục phần còn lại của thế giới. Lâu Đài Doom là sự kết hợp giữa thiết kế thời trung cổ với công nghệ hiện đại và đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Nằm trên đỉnh núi cao, Lâu Đài Doom được đội quân Doombot tuần tra nghiêm ngặt.
2) Hall of Doom. Trụ sở của quân đoàn Doom, Hall of Doom, là nơi những kẻ phản diện độc ác nhất của DC Comics âm mưu tiêu diệt Liên minh Công lý. Ẩn mình trong đầm lầy Slaughter, Hall of Doom có thể chìm xuống dưới nước để tránh bị phát hiện. Nơi này được trang bị phòng thủ rất mạnh, có hệ thống súng laser, cùng với tên lửa có thể phóng căn cứ vào không gian. Ngoài ra, Hall of Doom còn chứa một cỗ máy thời gian cho phép căn cứ di chuyển xuyên thời gian và không gian.
1) Apokolips. Đây là hành tinh tà ác nằm dưới sự thống trị của Darkseid. Darkseid cai trị hành tinh từ cung điện nằm ở trung tâm thành phố Armagetto. Phần lớn dân số Apokolips là nô lệ, được gọi là Lowlies. Họ bị tra tấn và tẩy não để phục vụ và trở thành những chiến binh tinh nhuệ của Darkseid. Mọi nguồn lực và cư dân trên hành tinh này đều thuộc về Darkseid và được khai thác nhằm chinh phục mọi sự sống trong đa vũ trụ.
