10 hang ổ ác quỷ nguy hiểm nhất lịch sử truyện tranh

1) Apokolips. Đây là hành tinh tà ác nằm dưới sự thống trị của Darkseid. Darkseid cai trị hành tinh từ cung điện nằm ở trung tâm thành phố Armagetto. Phần lớn dân số Apokolips là nô lệ, được gọi là Lowlies. Họ bị tra tấn và tẩy não để phục vụ và trở thành những chiến binh tinh nhuệ của Darkseid. Mọi nguồn lực và cư dân trên hành tinh này đều thuộc về Darkseid và được khai thác nhằm chinh phục mọi sự sống trong đa vũ trụ.