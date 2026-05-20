Tăng giá cho nhà sách truyền thống giữa 'cơn bão' thương mại điện tử

Không chỉ bán sách, nhà sách truyền thống ở TP.HCM tăng cường tổ chức workshop, hội thảo chuyên đề, trưng bày sách theo chủ đề và mở rộng không gian trải nghiệm tại cửa hàng.

Không gian trưng bày sách theo chuyên đề tại một nhà sách vật lý ở TP.HCM. Ảnh: M.C.

Ngày 20/5 tại TP.HCM, FAHASA phối hợp cùng Cambridge University Press & Assessment tổ chức “Tháng sách Cambridge” và hội thảo về phương pháp học tiếng Anh tích hợp đánh giá. Chương trình hướng đến giáo viên, trung tâm ngoại ngữ và cộng đồng học tiếng Anh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc FAHASA, khẳng định trong chiến lược phát triển, FAHASA xác định mình là nền tảng và cầu nối giữa tác giả, nhà xuất bản đến với bạn đọc.

“Chúng tôi xác định nhà sách phải là cầu nối giữa tác giả, nhà xuất bản và bạn đọc thông qua các chương trình sự kiện, hội thảo chuyên sâu. Đây là cách để độc giả tiếp cận nội dung mới và phát triển văn hóa đọc”, ông Thắng nói.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, các hoạt động theo chủ đề như “Tác giả của tháng”, “Chủ đề của tháng” hay workshop chuyên ngành được đẩy mạnh nhằm tạo thêm lý do để độc giả đến trực tiếp nhà sách thay vì chỉ mua online.

Ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc FAHASA, phát biểu. Ảnh: M.C.

Xu hướng này cũng xuất hiện ở mảng sách quốc tế và sách chuyên ngành. Trong tháng 5, hệ thống này đồng thời tổ chức “Tháng sách Art & Design”, giới thiệu hơn 500 tựa sách nghệ thuật, kiến trúc, thiết kế và thời trang nhập khẩu từ các nhà xuất bản quốc tế như TASCHEN, Phaidon hay Thames & Hudson.

Không gian trưng bày được thiết kế theo từng chủ đề thay vì xếp sách đơn thuần như trước đây. Nhiều đầu sách khổ lớn, sách nghệ thuật hoặc sách học thuật cũng được đưa vào các khu vực trải nghiệm riêng để thu hút người đọc trẻ.

Ông Phạm Nam Thắng cho biết hiện nay đối với các nhà xuất bản quốc tế, hệ thống này nhập khẩu khoảng 70% lượng sách tại thị trường Việt Nam. Trong hệ thống FAHASA, có khoảng 30-40 đơn vị có khu vực chuyên trưng bày sách ngoại văn.

“Sách không chỉ nằm trên kệ mà cần được giới thiệu theo chủ đề rõ ràng để tạo chiều sâu cho bạn đọc. Nhà sách hiện nay phải tạo ra trải nghiệm và không gian kết nối cộng đồng đọc”, ông nhận định.