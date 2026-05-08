Cơ hội bán bản quyền sách Việt cho nhà làm phim quốc tế

Phó chủ tịch Frankfurt Book Fair Claudia Kaiser cho biết các nhà làm phim quốc tế thường “săn lùng” các cuốn sách tiềm năng để chuyển thể thành phim tại Hội sách Frankfurt.

Chương trình "Trao đổi và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản" với sự tham dự của bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Frankfurt Book Fair - diễn ra chiều 7/5, tại Hà Nội.

Bà Claudia Kaiser đã giới thiệu với các đơn vị xuất bản Việt Nam về cơ hội khi tham gia Hội sách Frankfurt. Hội sách quy tụ khoảng 7.000 đơn vị đến từ hơn 100 quốc gia, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách. Đây được xem là trung tâm giao dịch bản quyền lớn nhất toàn cầu.

Đáng chú ý, một tiềm năng mới mà bà Claudia Kaiser bật mí chính là cơ hội bán bản quyền sách từ các nhà xuất bản châu Á cho nhà làm phim quốc tế.

“Hội sách Frankfurt không chỉ là một hội sách, mà là một hội chợ công nghiệp sáng tạo, đặc biệt Ban tổ chức Hội sách đang chú trọng mối quan hệ giữa sách và phim. Hội sách có khu vực riêng dành cho giao dịch bản quyền giữa nhà xuất bản với nhà làm phim. Ban tổ chức sẽ giới thiệu một danh sách tác phẩm tới nhà làm phim đang tìm kiếm một câu chuyện tốt. Hiện, Ban tổ chức đang tập trung vào những cuốn sách không phải từ nước Đức”, bà Claudia cho biết.

Chia sẻ thêm về xu hướng xuất bản, Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt nhận định thị trường xuất bản châu Âu đang gặp những bất ổn riêng, tới từ tranh cãi xoay quanh xâm phạm nội dung, hoặc tới từ những bất ổn trong chính trị quốc tế. “Châu Âu đang tìm những đối tác mới, và chúng tôi nghĩ tới thị trường châu Á”, bà Claudia Kaiser nói.

Trên hết, Hội sách Frankfurt muốn tạo điều kiện để các nền xuất bản trên thế giới đều được tham gia một cách công bằng. "Đặc biệt, tôi có rất nhiều tình cảm với châu Á, nên tôi muốn nền xuất bản châu Á được tăng sự hiện diện tại Hội sách”, Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt bày tỏ.

Cũng tại chương trình, bà Claudia Kaiser đã trực tiếp ký thư mời cho Hội Xuất bản Việt Nam và Nhà xuất bản Tư pháp tham gia Frankfurt Book Fair 2026, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phía Việt Nam chuẩn bị tốt thủ tục tham gia Hội sách.

Phản hồi những chia sẻ từ Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt, ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam - thông báo rằng Việt Nam sẽ tổ chức tham gia Hội sách Frankfurt. Đoàn tham dự gồm có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Hội Xuất bản Việt Nam cùng các nhà xuất bản, công ty phát hành. Sau khi Hội Xuất bản Việt Nam nhận giấy mời được bà Claudia Kaiser ký, Hội sẽ tiếp tục mời các nhà xuất bản, công ty sách tham gia Hội sách Frankfurt.

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam mong muốn bà Claudia Kaiser tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong công tác đưa sách Việt, văn hóa Việt đến với thị trường quốc tế.

Hội sách Frankfurt là nơi các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp để trao đổi bản quyền và nội dung . Hội sách ngày nay đã mở rộng thành lễ hội cho công nghiệp sáng tạo, bao gồm cả lĩnh vực phim ảnh và các loại hình nội dung khác . Với khoảng 4.000 sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội sách, đây là cơ hội vàng để truyền thông toàn cầu chú ý đến các quốc gia tham dự .