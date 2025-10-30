Quảng bá sách thiếu nhi Việt Nam tại Đức

Các ấn phẩm dành cho thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng không chỉ được quảng bá tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2025, mà còn được giới thiệu tại Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế (International Youth Library - IYL), thành phố Munich, CHLB Đức.

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Kim Đồng làm việc tại Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2025, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng đã có buổi thăm và làm việc với Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế Munich (International Youth Library - IYL) tại thành phố Munich (Đức). Đây là một trong những hoạt động của Nhà xuất bản Kim Đồng góp phần thúc đẩy quảng bá sách Việt ra thế giới.

Với trọng tâm là quảng bá những nét đẹp của văn hóa, con người, cảnh vật… của Việt Nam ra thế giới, năm nay Nhà xuất bản Kim Đồng mang tới Đức những ấn phẩm đặc trưng về văn hóa, được đông đảo độc giả đánh giá cao, trong đó có hai ấn phẩm mới nổi bật là Yersin - Khúc hát Cá Ông và Kho tàng của bố. Đây là những ấn phẩm được Nhà xuất bản Kim Đồng đầu tư công phu cả về nội dung và mỹ thuật, đồng thời vừa mang yếu tố văn hóa đậm đà bản sắc, vừa mang tính thời đại.

Nhà xuất bản Kim Đồng tặng Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế Munich những ấn phẩm mới nhất được giới thiệu tại Hội sách Frankfurt năm 2025.

Trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng không ngừng tìm kiếm đối tác để đưa sách Việt ra thế giới. Các đề tài sách của Nhà xuất bản Kim Đồng được bán bản quyền ra thế giới thường có chủ đề mang tính toàn cầu nhưng vẫn mang đậm nét các yếu tố văn hóa Việt Nam, như cuốn Chang hoang dã, Ba tớ là Runner, Bỏ điện thoại xuống nào...

Làm việc với đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng tại Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế Munich có Tiến sĩ Christiane Raabe, Giám đốc Thư viện, và cô Lucia Obi, phụ trách khu vực sách châu Á.

Trong buổi làm việc, đại diện Thư viện bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn Nhà xuất bản Kim Đồng - đơn vị có tới 4 tựa sách được lựa chọn vào danh mục The White Ravens qua các năm như Cái Tết của mèo con (2019), Lĩnh Nam chích quái (2021), Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương (2023), và Ba tớ là Runner (2024).

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Kim Đồng tham quan Thư viện.

The White Ravens là danh mục tác phẩm dành cho thanh thiếu nhi đáng chú ý nhất trong năm. Hằng năm, có hàng nghìn đầu sách từ hàng chục quốc gia được đề cử vào danh mục, và các chuyên gia thẩm định, lựa chọn trên tiêu chí về chủ đề, chất văn chương, hình ảnh đẹp, cách tiếp cận mới mẻ và sáng tạo. Việc các ấn phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng 4 lần lọt vào danh sách này là minh chứng về chất lượng cũng như định hướng trong việc quảng bá vẻ đẹp của văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới.

Đại diện Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế Munich đánh giá cao chất lượng sáng tác và minh họa của các tác giả, họa sĩ Việt Nam, đặc biệt là họa sĩ Tạ Huy Long, tác giả Hoài Anh và Bùi Phương Tâm. Tiến sĩ Christiane Raabe cũng bày tỏ sự quan tâm tới ngành xuất bản Việt Nam.

Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế Munich là một trong những trung tâm lưu trữ và nghiên cứu sách thiếu nhi lớn nhất thế giới, thành lập năm 1949 với khoảng 4.000 đầu sách.

Qua hơn bảy thập kỷ phát triển, thư viện hiện lưu giữ hơn 800.000 đầu sách bằng hơn 150 ngôn ngữ, cùng nhiều tư liệu quý giá về lịch sử và văn hóa đọc của trẻ em toàn cầu. Đây cũng là đơn vị tổ chức và công bố danh mục “The White Ravens”- danh sách thường niên giới thiệu những cuốn sách thiếu nhi xuất sắc nhất thế giới, được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao về nội dung và nghệ thuật.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, chia sẻ: “Hiện nay Việt Nam có hơn 50 nhà xuất bản và gần 300 đơn vị phát hành tư nhân, đang từng bước hội nhập mạnh mẽ vào thị trường sách quốc tế”. Thông qua Hội sách Frankfurt, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác trong đồng xuất bản, dịch thuật, trao đổi bản quyền, cũng như mở rộng đầu tư vào xuất bản số, sách điện tử, sách nói và nền tảng bản quyền quốc tế - để những câu chuyện của Việt Nam đến với bạn đọc khắp nơi nhanh hơn và thuận tiện hơn, để Việt Nam trở thành một đối tác sáng tạo, năng động và đáng tin cậy trong cộng đồng xuất bản toàn cầu.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên cũng cho biết, năm nay, Nhà xuất bản Kim Đồng lựa chọn giới thiệu trong Hội sách Frankfurt 2025 những cuốn sách hội tụ được các yếu tố ý nghĩa, hấp dẫn, được đầu tư minh họa đẹp, tôn vinh văn hóa Việt Nam, đồng thời chứa đựng những yếu tố sáng tạo mang tính toàn cầu.

Đại diện Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế Munich nhận định ngành xuất bản Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang phát triển năng động và bền vững, đồng thời bày tỏ ấn tượng với sự hiện diện nổi bật của Philippines - Khách mời danh dự của Hội sách Frankfurt năm nay.

Nhân dịp này, đoàn Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế Munich một số tựa sách nổi bật, góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập sách tiếng Việt của Thư viện, trong đó có hai cuốn sách được giới thiệu tại Hội sách Frankfurt là Yersin - Khúc hát Cá Ông và Kho tàng của bố. Đại diện Thư viện rất vui khi đón nhận những món quà từ Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong tương lai.

Kết thúc buổi gặp, cô Lucia Obi, người luôn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam và nỗ lực quảng bá sách Việt tại châu Âu, đã đưa đoàn đi tham quan các triển lãm chuyên đề đang diễn ra tại Thư viện, đồng thời giới thiệu thêm các bộ sưu tập sách quốc tế - một không gian văn hóa đọc đa sắc, giàu cảm hứng dành cho thiếu nhi toàn cầu.

Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa của Nhà xuất bản Kim Đồng trong hành trình nỗ lực đưa những ấn phẩm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam đi khắp thế giới, mở rộng cánh cửa đến với thế giới của các ấn phẩm sách thiếu nhi Kim Đồng.