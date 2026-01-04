Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Điều cơ thể bạn muốn lắng nghe

Các triệu chứng của bệnh tật như sốt, đau đớn, ho, sổ mũi... là cách để cơ thể "nói chuyện" với chúng ta. Khi bị ốm, chúng ta cần vừa điều trị, vừa lắng nghe cơ thể để dùng thuốc đúng liều, đúng bệnh. Cuốn sách này cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về sức khỏe, để người đọc có thể bình tĩnh hơn khi bị bệnh.

Xuất bản

'Hạ hỏa' đúng cách để không làm hại cơ thể

  • Thứ năm, 8/1/2026 00:05 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Phần hỏa lực dư thừa trong cơ thể là nguyên nhân nảy sinh nhiều bệnh tật. Ngược lại, hỏa lực chính là một phần nguyên khí của cơ thể. Hạ hỏa quá mức sẽ hại tới sức khỏe.

Ha hoa anh 1

Hạ hỏa đúng cách sẽ khiến cổ họng dễ chịu, giảm khàn tiếng, mất tiếng. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Ngày nay có rất nhiều người bắt đầu chú trọng dưỡng sinh theo Đông y, triệu chứng mà mọi người dễ tự chẩn đoán và kiếm thuốc uống nhất, đó là “bốc hỏa” hay nóng trong người.

Đau họng, lên mụn, mắt sưng đỏ, táo bón, mất ngủ, thậm chí đủ loại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đều bị xem là “bốc hỏa” tức nóng trong người, bên cạnh đó, những loại thuốc giải nhiệt quen thuộc như Ngưu Hoàng Giải Độc hoàn, Hoàng Liên Thượng Thanh hoàn... đều bị coi là như thuốc vặt, có thể uống bất cứ lúc nào, cứ thấy hơi khó chịu là sẽ uống.

Thực ra đây là một trong những hiểu lầm lớn nhất về Đông y và thuốc Đông y! Đông y cho rằng “Khí dư sẽ sinh hỏa”, hỏa là thứ dôi ra, có khả năng gây kích thích, vậy tại sao lại phải kích thích? Vì sắp có chuyện lớn xảy ra, cơ thể cần huy động thêm nhiều chức năng để ứng phó. Bởi vậy, “nóng trong” là do cơ thể muốn nói với bạn: Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!

Từng có một tin vắn thế này, một cô bé gặp tai nạn giao thông và bị kẹt ở gầm xe ô tô, trong tình huống nguy cấp, mẹ của cô bé đã một mình nhấc bổng cả chiếc ô tô lên để cứu con thoát khỏi nguy hiểm. Vậy người mẹ lấy đâu ra sức mạnh phi thường như vậy?

Vì bà ấy gặp chuyện lớn, quá hoảng hốt căng thẳng, người “bốc hỏa”, tiềm năng của cơ thể được phát huy để ứng phó, nhờ vậy mà kỳ tích đã xảy ra. Thế nên hãy biết ơn vì cơ thể mình có khả năng bốc hỏa. Nhưng nếu “hỏa” quá mạnh thì sẽ làm tổn thương cơ thể.

Nếu người mẹ này thường xuyên gặp phải những chuyện lớn kiểu như - không nhấc được ô tô lên thì tính mạng của con gái sẽ bị đe dọa, có lẽ bà ấy cũng khó mà giữ được tính mạng của chính mình. Phải liên tục căng thẳng, bốc hỏa không ngừng, con người sẽ bị “cháy khô”, nhìn từ góc độ Đông y tức là phần âm kiệt quệ, sinh mệnh cũng chấm dứt.

Bởi vậy, Đông y xếp “hỏa” vào một trong các tà khí (khí độc) bao gồm: Phong (gió), hàn (lạnh), thử (nắng), thấp (ẩm), táo (khô), hỏa (nóng). Nhưng giải nhiệt cũng nên có mức độ, vì “hỏa” là do dôi ra, có công hiệu kích thích, nên giải nhiệt quá mức sẽ làm tổn thương đến các chức năng, mà nhiều khi chức năng này lại chính là nguồn sống của cơ thể.

Bởi vậy, không thể dùng các loại thuốc, hoặc dược liệu có tính mát, giải nhiệt một cách bừa bãi, khi muốn "hạ hỏa" phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, phải được khám xét và chẩn đoán một cách cẩn thận, bởi hạ hỏa quá mức cũng sẽ gây tổn hại tới cơ thể.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Hạ hỏa Bốc hỏa Thuốc giải nhiệt Hạ hỏa Ngưu hoàng Gầm xe ôtô

    Đọc tiếp

    Chuyen jazz giua long Ha Noi hinh anh

    Chuyện jazz giữa lòng Hà Nội

    5 giờ trước 20:05 7/1/2026

    0

    Tại Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa và nghệ thuật của cả nước, đã hình thành một cộng đồng jazz bền bỉ và có chiều sâu hiếm thấy. Diện mạo của cộng đồng jazz được tái hiện sinh động trong cuốn sách “Jazz ở Hà Nội: Ngẫu hứng giữa các thế giới”, gồm 9 chương đậm đặc tư liệu và ký ức.

    Dung trai phep hai cong trinh tai khu vuc lang vua Thieu Tri hinh anh

    Dựng trái phép hai công trình tại khu vực lăng vua Thiệu Trị

    5 giờ trước 19:45 7/1/2026

    0

    Trước phản ứng gay gắt của dư luận báo chí và xã hội về việc dựng hai công trình trái phép tại khu vực bảo vệ di tích lăng vua Thiệu Trị, trong văn bản gửi Sở, ngành liên quan vào chiều tối 5/1, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thừa nhận “thiếu sót và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm” mà không hề nêu biện pháp xử lý.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý