Điều cơ thể bạn muốn lắng nghe

Các triệu chứng của bệnh tật như sốt, đau đớn, ho, sổ mũi... là cách để cơ thể "nói chuyện" với chúng ta. Khi bị ốm, chúng ta cần vừa điều trị, vừa lắng nghe cơ thể để dùng thuốc đúng liều, đúng bệnh. Cuốn sách này cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về sức khỏe, để người đọc có thể bình tĩnh hơn khi bị bệnh.

Tỳ vị khỏe mạnh quan trọng thế nào trong việc bồi bổ

  • Chủ nhật, 4/1/2026 12:51 (GMT+7)
Khi tỳ vị khỏe mạnh, cơ thể mới có thể hấp thụ được dược lực trong các vị thuốc bổ. Bởi vậy, nên bổ tỳ trước khi bồi bổ cơ thể. Tỳ vị yếu, có bồi bổ cũng trở nên vô dụng.

Boi bo anh 1

Tỳ khí khỏe mạnh, cơ thể mới hấp thụ được dược lực trong thuốc bổ. Ảnh minh họa: L.C.

Phương pháp để nuôi dưỡng cơ thể một cách nhẹ nhàng ôn hòa rất đơn giản. Bắt đầu từ liều lượng thấp, từng chút một nâng cao mức cân bằng, để cơ thể ung dung thong thả đạt đến trạng thái cân bằng mới, quá trình này sẽ làm giảm các phản ứng kích thích.

Ví dụ như phương thuốc A Giao, bình thường uống 10 gam mỗi ngày, nhưng ban đầu có thể uống 5 gam trong khoảng ba tới năm ngày đầu, trong thời gian này bạn sẽ thấy khô miệng, khô lưỡi, táo bón, thậm chí mọc mụn, nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần uống nhiều nước, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như rau cần hay quả lê để giảm táo bón, giúp cơn nóng trong có một lối thông thoáng, giải nhiệt bằng cách thay đổi lối sinh hoạt, để cơ thể có thời gian làm quen với thuốc bổ.

Thực ra không chỉ riêng đơn thuốc A Giao, mọi loại thuốc bổ đều nên bắt đầu với một lượng nhỏ, bằng một nửa hoặc một phần ba trong hướng dẫn sử dụng, sau đó mới tăng dần liều lượng.

Phải chú ý rằng, một số người bị "hư bất thụ bổ" [1] vẫn không thể quen được với thuốc dù đã áp dụng phương pháp này, có thể là do 2 vấn đề sau: Thứ nhất là sai lầm khi phân tích và chẩn đoán bệnh.

Bạn bị âm hư, nhưng lại đi bổ khí, thuốc bổ khí không những không cải thiện các thiếu hụt trong cơ thể, mà tính khô còn làm tổn thương phần âm. Đây là vấn đề của bác sĩ, chủ yếu do trình độ của bác sĩ yếu kém, chứ không phải do thuốc, cũng liên quan đến thể chất của bạn.

Thứ hai là trước khi bồi bổ không "loại bỏ chướng ngại vật".

Rất nhiều loại thuốc bổ đều có công hiệu xây nền móng cho cơ thể, điểm chung thường là đặc ngấy. Kết cấu của các loại thuốc này rất đặc, ví dụ như a giao, thục địa... nhưng đặc ngấy không phải khuyết điểm, mà là một trong các yếu tố cần thiết để xây nền móng cho cơ thể. Sài hồ, lô căn không hề đặc, nên chúng chỉ có thể giải nhiệt bên ngoài, chứ không thể bồi bổ sâu bên trong.

Để cơ thể hấp thu được các thuốc bổ đặc ngấy, thì phải có môi trường bên trong sạch sẽ với tỳ khí thông thuận khỏe mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng tới quá trình hấp thu, bởi vậy trước khi bồi bổ, phải dọn sạch dạ dày và ruột. Nếu bồi bổ trong tình trạng bựa lưỡi dày dính, thuốc bổ không được hấp thu sẽ trở thành gánh nặng cho cơ thể, sinh ra tình trạng ẩm thấp và "hư bất thụ bổ".

Khi bựa lưỡi dày dính, hãy uống Gia Vị Bảo Hòa hoàn hoặc dùng 10 gam trần bì uống thay trà trong khoảng ba tới năm ngày, sau khi lưỡi sạch mới bắt đầu tẩm bổ. Chỉ cần uống thuốc đúng bệnh, cơ thể sẽ hấp thu một cách nhẹ nhàng, sẽ không còn “kêu la” với bạn và bùng phát các triệu chứng "hư bất thụ bổ".

[1] Hư bất thụ bổ: Thành ngữ chỉ trạng thái cơ thể quá yếu, dẫn đến việc không thể ăn các thực phẩm hoặc những loại thuốc có dược hiệu hoặc dinh dưỡng quá cao.


