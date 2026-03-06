Britney Spears và hơn một thập kỷ sống dưới sự giám hộ

Tin tức Britney Spears bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn tại Mỹ gần đây một lần nữa khiến tên tuổi của “công chúa nhạc Pop” phủ kín các mặt báo.

Sách Người đàn bà trong tôi. Ảnh: H.Q.

Phía sau những tiêu đề gây sốc ấy không chỉ là câu chuyện của một ngôi sao vướng scandal, mà còn là hành trình đầy tổn thương và đấu tranh để giành lại tự do - điều Britney lần đầu tiết lộ trong cuốn hồi ký Người đàn bà trong tôi.

Trong hơn hai thập kỷ, Britney Spears là một trong những biểu tượng lớn của nhạc pop toàn cầu. Từ cô gái tuổi teen với bản hit …Baby One More Time, Britney nhanh chóng trở thành gương mặt thống trị bảng xếp hạng, biểu tượng văn hóa đại chúng và là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ.

Ánh hào quang ấy từng khiến công chúng tin rằng Britney có tất cả: danh tiếng, tiền bạc và sự nghiệp rực rỡ. Nhưng phía sau sân khấu, cuộc sống của nữ ca sĩ lại không hề đơn giản như những gì người ta nhìn thấy.

Những biến cố cá nhân, áp lực của ngành công nghiệp giải trí và sự soi mói của truyền thông đã đẩy Britney vào giai đoạn khủng hoảng tinh thần vào cuối những năm 2000. Sau sự kiện gây chấn động năm 2007, nữ ca sĩ bị đặt dưới chế độ giám hộ pháp lý - một quyết định cho phép người khác kiểm soát nhiều khía cạnh trong cuộc sống và tài chính của cô.

Điều khiến công chúng bất ngờ là chế độ này kéo dài hơn một thập kỷ. Trong suốt thời gian đó, Britney vẫn phát hành album, biểu diễn tại Las Vegas và mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho ngành công nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, theo lời cô chia sẻ sau này, nhiều quyết định quan trọng trong đời sống cá nhân lại không thuộc về mình.

Chỉ đến năm 2021, sau làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ trên toàn thế giới, tòa án Mỹ mới chính thức chấm dứt chế độ giám hộ kéo dài hơn 13 năm. Sự kiện này được xem là bước ngoặt lớn, mở ra giai đoạn mới trong cuộc đời của Britney Spears.

Tuy vậy, hành trình tìm lại sự cân bằng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những tranh cãi xoay quanh các video cá nhân hay những hành động gây chú ý trên mạng xã hội của Britney trong thời gian qua thường trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Chính trong bối cảnh đó, cuốn hồi ký Người đàn bà trong tôi - The Woman in Me ra đời, như một cách để Britney Spears nhìn lại hành trình nhiều biến động của mình và lần đầu cất tiếng nói về những góc khuất phía sau ánh hào quang.

Những trang hồi ký vì thế mang đến một góc nhìn khác về Britney Spears - không chỉ là một biểu tượng pop từng khuấy đảo các bảng xếp hạng, mà còn là một người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố để tìm lại quyền tự quyết trong cuộc sống. Cô nhấn mạnh: “Đã rất nhiều lần tôi không dám lên tiếng vì sợ người ta nghĩ tôi mất trí. Nhưng giờ đây tôi đã học được bài học đó, theo một cách rất gian nan. Bạn phải nói ra cảm giác của mình, cho dù việc đó khiến bạn sợ hãi. Bạn phải kể câu chuyện của bản thân. Bạn phải lên tiếng”.

Có lẽ chính vì vậy, mỗi sự kiện mới liên quan đến Britney đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Không chỉ bởi danh tiếng của một ngôi sao, mà còn bởi câu chuyện đời nhiều thăng trầm phía sau ánh hào quang ấy.

Ở góc độ nào đó, hành trình của Britney Spears cũng phản chiếu một thực tế quen thuộc của thế giới giải trí: ánh đèn sân khấu có thể rực rỡ, nhưng phía sau nó luôn tồn tại những góc khuất ít người nhìn thấy.

Và với Người đàn bà trong tôi, Britney Spears dường như đã chọn cách đối diện với quá khứ của mình không phải để biện minh, mà để kể lại câu chuyện của một người phụ nữ đang học cách định hình lại cuộc đời sau nhiều năm biến động. Trong bối cảnh đó, những tin tức mới về việc Britney Spears bị bắt giữ California ngày 4/3 vì lái xe trong tình trạng say xỉn – một lần nữa khiến công chúng nhắc đến tên cô. Nhưng vượt lên trên những tiêu đề gây chú ý, câu chuyện của Britney có lẽ vẫn là hành trình dài của một ngôi sao đang cố gắng tìm lại quyền tự quyết và sự cân bằng cho cuộc sống của chính mình.