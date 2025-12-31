Điều cần lưu ý trước khi bồi bổ bằng thuốc bắc

Người cơ địa nóng trong, hỏa vượng không phù hợp để tẩm bổ bằng thuốc bắc. Trước khi uống các loại thuốc Đông y có tác dụng bồi bổ, cần gặp bác sĩ để bắt mạch, xác định thể trạng.

Không nên tùy tiện uống các loại thuốc Đông y để bồi bổ cơ thể. Ảnh minh họa: L.C.

Đôi khi quan niệm “hư bất thụ bổ” [1] lại chính là lời tự đúc kết của rất nhiều người, vì cứ uống thuốc bổ là họ lại bị nóng trong, nhiệt miệng, táo bón, mọc mụn, đau họng. Bởi vậy họ kết luận cơ thể một khi đã thật sự suy yếu, dù có tẩm bổ cũng không hấp thụ được.

Nếu không thể bồi bổ thì cứ để mặc cho cơ thể suy yếu sao? Không phải vậy, tình trạng “hư bất thụ bổ” thực ra là lời nhắn nhủ của cơ thể: “Thế giới thay đổi quá nhanh, thần thiếp theo không kịp.” Nếu bạn có thể bồi bổ theo nhịp độ phù hợp, cơ thể sẽ ngừng “càm ràm” ngay lập tức, hơn nữa còn bổ sung chính xác những chất dinh dưỡng mà cơ thể đang bị thiếu hụt.

Cơ thể nhạy cảm và thông minh hơn ta tưởng rất nhiều, nó có khả năng tự điều chỉnh liên tục, để nhanh chóng theo kịp những biến đổi từ bên ngoài. Nhờ khả năng này, con người mới sinh sôi nảy nở được từ thế hệ này qua thế hệ khác trong một môi trường không ngừng biến đổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta khó mà giảm cân trong thời gian dài, bởi chẳng bao lâu bạn sẽ bước vào kỳ chững lại, kỳ “nút thắt cổ chai”.

Trong tuần đầu tiên giảm cân, ta sẽ thấy hiệu quả giảm béo rõ rệt khi ăn kiêng và tập thể dục, người càng béo hiệu quả càng cao, rất nhiều người giảm được 1-2,5 kg một tuần, xu thế khả quan này có thể duy trì trong khoảng hai tuần, vì càng về sau việc giảm cân càng khó khăn. Bạn sẽ nhận ra, tuy vẫn đang ăn kiêng và kiên trì tập luyện, nhưng cân nặng không thay đổi rõ rệt, hiệu quả giảm cân không còn tiếp tục.

Tình huống này xảy ra do cơ thể đang tìm cách ứng phó với bạn, nó đang tự cân bằng: Nếu lượng calo được hấp thu giảm đi, trong khi năng lượng bị tiêu hao tăng lên, cơ thể sẽ cố gắng làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến lượng calo hấp thu và năng lượng tiêu hao đạt được cân bằng.

Chỉ bằng cách này mới có thể giúp các chức năng sinh lý không bị ảnh hưởng. Nếu không có khả năng này, tổ tiên của ta không thể sống sót trong tình trạng bữa đói bữa no giữa thiên nhiên hoang dã.

Trong quá trình tiến hóa, loài người đã sớm có được khả năng tự điều hòa để ứng đối với tình trạng “ăn bữa nay lo bữa mai”, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, khi thực phẩm trở nên phong phú tràn lan, khả năng này đã trở thành chướng ngại của việc giảm cân.

Tình trạng cơ thể nóng trong do không chịu được các loại thuốc quá bổ, cũng là kết quả không mong đợi trong nỗ lực đạt tới trạng thái cân bằng mới của cơ thể.

[1] Hư bất thụ bổ: Thành ngữ chỉ trạng thái cơ thể quá yếu, dẫn đến việc không thể ăn các thực phẩm hoặc những loại thuốc có dược hiệu hoặc dinh dưỡng quá cao.