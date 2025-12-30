Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Uống nước đúng cách để tránh gây hại cho thận

  • Thứ ba, 30/12/2025 14:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Uống nước đúng cách, sẽ tránh gây hại cho thận. Theo các bác sĩ, bạn nên uống từng ít một, tránh uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, không nên uống nhiều nước vào ban đêm.

Uong nuoc anh 1

Uống một cốc nước ấm vào sáng sớm giúp đánh thức hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa: D.P.

Người hay đi tiểu ngay sau khi uống nước còn gặp phải tình trạng tiểu đêm thường xuyên, nếu trước khi ngủ uống hơi nhiều nước thì đêm đến sẽ đi tiểu nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng giấc ngủ. Một khi tình trạng này xuất hiện, có nghĩa là cơ thể bạn đã lão hóa sớm, không chỉ tỳ hư mà còn bị suy thận.

Thận có khả năng tái hấp thu, tức là lọc lại nước đã qua thận một lần để giúp cơ thể luôn có đủ nước. Khi ta nằm xuống, lượng máu qua thận sẽ lớn gấp nhiều lần khi đứng thẳng, bởi vậy khi bạn nằm hoặc ngủ thì chức năng tái hấp thu của thận cũng gặp khó khăn rất lớn. Trong khi đó, chức năng tái hấp thu sẽ chịu tác động đầu tiên khi thận suy yếu, bởi vậy, tình trạng tiểu đêm thường xuyên là dấu hiệu cảnh báo từ thận.

Vậy chức năng thận suy giảm xảy ra khi nào? Một là do lão hóa tự nhiên, khi con người già đi chức năng thận cũng suy yếu; Hai là do tổn thương chức năng thận mạn tính, điển hình là bệnh tiểu đường, đây là yếu tố gây tổn thương thận phổ biến nhất. Bởi vậy, nếu người mắc tiểu đường lâu năm không kiểm soát tốt lượng đường huyết, sẽ rất dễ gặp phải tình trạng tiểu đêm thường xuyên.

Những người đi tiểu ngay sau khi uống nước đương nhiên không thích uống nước, nên rất khó cung cấp đủ lượng nước theo tiêu chuẩn của dinh dưỡng học hiện đại. Vậy rốt cuộc họ phải uống nước thế nào?

Về vấn đề này, Khổng Tử có một câu nói chứa giá trị cảnh tỉnh lớn lao, đó là “Quân tử bất khí”. Tuy đây là đạo lý Triết học, nhưng cũng có thể giúp mọi người hiểu hơn về Đông y, bởi Đông y được phát triển dựa trên cơ sở Triết học Trung Hoa.

Đông y là “bất khí”, bất khí ở đây chỉ triết lý khám bệnh dưỡng sinh, không coi con người như máy móc, công cụ hay vật chứa. Cụ thể với vấn đề uống nước, đương nhiên cũng không thể coi đó đơn giản như việc đổ đầy nước cho bình thủy.

Con người là sinh vật sống. Tuổi tác, thể chất, vùng khí hậu và vị trí địa lý khác nhau đều sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu về nước. Ví dụ như vào mùa đông giá lạnh, đương nhiên cơ thể sẽ cần ít nước đi. Trong khi vào mùa hạ nóng bức, tốc độ trao đổi chất tăng cao, con người cũng cần uống nhiều nước hơn.

Mỗi người có một thể chất khác nhau, nên phải uống nước dựa theo thể chất của mình, ngoài ra còn có thể sử dụng thuốc để trợ giúp cho các vấn đề của cơ thể khi thiếu nước.

Thực ra, có một chỉ tiêu rất đơn giản để nhận biết bạn có cần uống thêm nước hay không, đó là màu sắc của nước tiểu, nước tiểu bình thường sẽ có màu vàng nhạt, thậm chí không màu, nếu màu quá đậm thì bạn nên uống nhiều nước hơn.

Đồng thời, khi uống nước cũng nên tránh uống quá nhiều cùng lúc, bởi như vậy sẽ đột ngột làm tăng gánh nặng cho tim, ở mức độ nhẹ sẽ làm loãng axit trong dạ dày, gây ảnh hưởng tới tiêu hóa.

Nguyên tắc uống nước đúng đắn là uống ít, chia ra uống nhiều lần, uống một cách chậm rãi. Uống nước như thế không đột ngột tăng gánh nặng cho tim, cũng không làm tổn thương tỳ khí, hơn nữa nuốt nhiều lần sẽ khiến các virus, vi khuẩn ký sinh ở yết hầu bị đẩy trôi xuống dạ dày, giúp lượng axit mạnh mẽ của dạ dày phát huy được chức năng canh gác bảo vệ cơ thể.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

