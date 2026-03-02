Những câu nói từ anime hay nhất mọi thời đại

Trong Bleach, Mayuri Kurotsuchi là đội trưởng Đội 12 thuộc Gotei 13 và là chủ tịch thứ hai của Viện Nghiên cứu và Phát triển Thần chết (Shinigami). Với nhân vật này, sự hoàn hảo lại giống một điều xúc phạm. Trong tập 200, Mayuri nói: “Tôi ghét sự hoàn hảo”. Với nhiều người, câu nói này thể hiện tính cách có phần lệch lạc và những suy nghĩ kỳ quái của Mayuri. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, khi mục tiêu là sự hoàn hảo, đó sẽ là một ngõ cụt, không còn con đường để đi, không còn sự phát triển. Mà điều này với một nhà khoa học lập dị như Mayuri là không thể chấp nhận; tiến bộ phải là quan trọng hơn sự thỏa mãn. Nếu không mọi thứ sẽ dần mục rữa sau khi dậm chân tại chỗ.