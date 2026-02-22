Bùng nổ truyện tranh kinh dị

Trang Barron’s dẫn tin từ AFP cho biết thể loại kinh dị đang bán rất chạy, không chỉ trong ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và trò chơi điện tử, mà còn cả trong thế giới truyện tranh.

Tại Mỹ, nhà văn James Tynion đã bán được khoảng năm triệu bản loạt truyện tranh kinh dị Something is Killing the Children, ra mắt lần đầu vào năm 2019.

Kinh dị giải tỏa sự lo âu

Các tác phẩm sau đó như The House on the Lake hay The Department of Truth cũng đề cập đến sự sống còn của con người và các thuyết âm mưu, giúp Tynion trở thành một trong những tác giả truyện tranh độc lập ăn khách nhất tại Mỹ.

"Thể loại kinh dị cho phép bạn nói về những điều bạn sợ hãi trong đời sống xã hội và thậm chí trong chính nội tâm mình. Và bạn có thể khuếch đại chúng lên mức cao nhất", Tynion chia sẻ.

Something is Killing the Children góp phần đưa tên tuổi Tynion lên cao. Ảnh: Amazon.

Cũng theo tác giả này, nhiều tác phẩm kinh dị khác như Stranger Things của Netflix đến trò chơi điện tử được yêu thích Resident Evil là loại hình giải trí gây cảm xúc mạnh cho khán giả và người chơi, nhưng chúng cũng giúp những nỗi sợ hãi trong đời thực dường như bớt đáng sợ hơn.

Một điều tích cực của thể loại này là chúng có những con quái vật thực sự và nhiều điều sai trái trong xã hội. Và sau khi gây hại cho cộng đồng, những thế lực này phải nhận lấy hậu quả, Tynion đánh giá.

Do vậy, độc giả cảm giác được giải tỏa tâm lý. Xu hướng này đã xuất hiện trong những thập kỷ trước: khi thế giới trở nên đáng sợ hơn, thể loại kinh dị lại càng phát triển mạnh hơn, nhà văn nổi tiếng này nói thêm.

Sự phổ biến của truyện tranh kinh dị và truyện tranh tội phạm trong những năm 1950 đã dấy lên sự phẫn nộ từ các chính trị gia Mỹ. Sau đó, giới xuất bản Mỹ đã phải chấp nhận yêu cầu từ Cơ quan Kiểm duyệt Truyện tranh để cấm thể loại này cho đến những năm 1970 và 1980.

Kinh dị lấy cảm hứng từ đời sống xã hội

Cuốn sách mới nhất của Tynion đề cập tới các vấn đề xã hội Exquisite Corpses đã bán được 500.000 bản kể từ khi phát hành tại Mỹ năm ngoái.

Chương cuối cùng sẽ được xuất bản tại Mỹ vào tháng 5 tới, trong khi các phiên bản tiếng Pháp đầu tiên đã ra mắt đầu tháng này.

Tynion thừa nhận nước Mỹ đương đại với nhiều diễn biến khó đoán là chủ đề chính trong suy nghĩ của ông khi ông, Walsh và một nhóm 4 nhà văn khác ngồi lại để lên kế hoạch cho loạt 13 cuốn truyện tranh đầu tiên.

Tynion cho biết hầu hết tác phẩm của ông đều bắt nguồn từ các vấn đề chính trị và xã hội hiện đại.

Ngoài việc lấy cảm hứng từ các loạt phim như The Hunger Games hay Squid Game, Exquisite Corpses còn được thể hiện bằng những màu sắc tươi sáng và lạnh lẽo, tạo cảm giác tương phản và ấn tượng.

Theo The Hollywood Reporter, Tynion cũng đang chuẩn bị ra mắt loạt truyện tranh mới Odin, lồng ghép nội dung về những kẻ cực đoan và các sinh vật thần thoại Bắc Âu cổ đại.

Odin sẽ ra mắt trong những tháng tới. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Tynion trước đây từng làm việc tại DC Comics, công ty sở hữu các thương hiệu siêu anh hùng lớn như Batman và Superman, những nhân vật nền tảng của ngành công nghiệp truyện tranh Mỹ.

Khi rời DC Comics năm 2021, Tynion đã từ bỏ sự ổn định và danh tiếng khi là người phụ trách câu chuyện Batman hàng tháng để đối mặt với cuộc sống bấp bênh của một nhà sáng tạo độc lập.

Năm 2024, ông đã thành lập Tiny Onion, đơn vị xuất bản và sản xuất nội dung đa phương tiện để ra mắt các tác phẩm của mình.

Thành công của Tiny Onion đã thu hút các công ty điện ảnh và truyền hình, điển hình là dự án phim kinh dị chuyển thể Something is Killing the Children đang được hãng phim chuyên về thể loại kinh dị Blumhouse của Mỹ phát triển.

Ông cũng đang nhượng quyền thương hiệu cho các tác phẩm của mình, như trò chơi bài lấy cảm hứng từ Exquisite Corpses và trong tương lai có thể là cả trò chơi điện tử.

Tynion chia sẻ: "Tôi nhận ra mình cần tập trung toàn bộ vào thế giới riêng của mình. Tôi rất vui vì đã đưa ra quyết định đó".