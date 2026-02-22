Lần đầu đến Đường sách Tết, tôi thấy một TP.HCM phát triển

|
Dù sống ở TP.HCM từ nhỏ, đây là lần đầu tôi đến Lễ hội Đường sách Tết trên đường Lê Lợi. Cảm giác thật sự háo hức khi biết lễ hội năm nay diễn ra với quy mô hơn 13.600 m2, tổ chức tại 3 địa điểm là phường Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu. Theo BTC, lễ hội này đã đón gần một triệu lượt khách chỉ trong 5 ngày hoạt động.
Đứng trước linh vật "Bính Ngọ vươn mình" mang theo hành trang tri thức, tôi ấn tượng với cách thành phố gửi gắm thông điệp "vươn mình" bằng hình ảnh vừa hiện đại vừa truyền thống. Phần trang trí công phu hơn tôi nghĩ, tạo cảm giác đầy năng lượng trong những ngày đầu năm.
Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với ngôn ngữ nghệ thuật "Rừng tre kể chuyện" là nơi tôi dừng lại lâu nhất. Tại đây trưng bày nhiều tác phẩm quý của Bác Hồ hoặc sách nói về cuộc đời Bác. Vừa bước vào không gian, tôi đã thấy ngay 16 tấm phướn dọc treo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khi xem sa bàn TP.HCM sau sáp nhập bằng công nghệ AR, tôi thấy vừa quen vừa lạ. Thành phố mà tôi sinh ra và lớn lên nay thật rộng lớn khi đứng cùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều tôi ấn tượng nhất ở khu vực này là các mô hình biểu tượng của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được dựng bằng sách một cách công phu.
Đi một vòng các gian hàng trên đường Lê Lợi, tôi nhận ra sự đa dạng của nhiều nhà xuất bản. Từ sách thiếu nhi đến công nghệ, khởi nghiệp, mọi thể loại đều xuất hiện trong không khí mua sắm đầu năm.
Đường sách Tết bố trí mái che để thuận tiện người dân tham quan vào ban ngày. Dù tôi đến đây vào đầu giờ chiều, khách tham quan vẫn nhộn nhịp. Doanh thu 5 ngày đầu của Lễ hội đạt gần 5 tỷ đồng, các đơn vị đã bán được hơn 40.700 quyển sách, rõ ràng người dân đang dành sự quan tâm nhiều hơn cho việc đọc sách.
Theo giới thiệu của BTC, Đường sách Tết năm nay không chỉ đơn thuần là nơi mua - bán sách. Các chương trình giao lưu tác giả, ký tặng, biểu diễn sân khấu và hoạt động tương tác diễn ra liên tục, khiến không khí luôn nhộn nhịp và mang đậm chất lễ hội văn hóa đầu năm.
Tôi gặp rất nhiều gia đình dắt con nhỏ đến tham quan, cho các bé tự chọn sách và ngồi đọc ngay tại chỗ. Có lẽ chính những trải nghiệm như vậy sẽ dần tạo nên một thế hệ yêu sách, xem việc đọc là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ.
Giữa không gian Đường sách Tết, những ấn phẩm được thiết kế chỉn chu với bìa lớn, màu sắc nổi bật khiến tôi khó rời mắt. Các gian hàng tạo nên một không gian trưng bày ấn tượng, thu hút đông đảo bạn đọc dừng lại xem và chụp ảnh.
Năm nay cũng là lần đầu tôi được lì xì bằng sách. Cảm giác vừa vui vừa ý nghĩa, nhất là khi biết khu ATM Sách đã có hàng nghìn lượt nhận sách trong những ngày đầu vận hành.
Tại một số gian hàng, tôi thấy khách nước ngoài chọn mua bản tiếng Anh của Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ hay Lịch sử Việt Nam bằng hình. Đường sách Tết không chỉ phục vụ người dân TP.HCM mà còn góp phần quảng bá văn hóa dân tộc ra quốc tế.
Trải nghiệm sách nói ở khu vực ATM Sách và biết rằng đã có hơn 7.000 lượt đọc - nghe tại đây, tôi thấy công nghệ thật sự có thể giúp việc đọc trở nên gần gũi hơn. Nhiều người nhận xét đây là biểu tượng của sự hào hiệp và sẻ chia của TP.HCM, nơi các đơn vị xuất bản và bạn đọc cùng chung tay lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.
Sau hơn một giờ tham quan, tôi hiểu vì sao Đường sách Tết được xem là sự kiện văn hóa - tri thức không thể thiếu của thành phố. Chắc chắn tôi sẽ rủ gia đình, bạn bè quay lại vào năm sau vì biết rằng vẫn còn nhiều điều thú vị mà bản thân chưa khám phá hết.
Nhìn linh vật Bính Ngọ vươn mình giữa sắc đỏ đầu xuân, tôi chợt thấy Đường sách Tết không chỉ là một điểm dạo chơi đầu năm. Đó là nơi thành phố gửi gắm khát vọng bước vào năm mới bằng tri thức, bằng niềm tin rằng mỗi quyển sách được trao đi là gieo thêm một hạt mầm tri thức, lặng lẽ nuôi dưỡng ước mơ vươn mình của đất nước.
