Lần đầu đến Đường sách Tết, tôi thấy một TP.HCM phát triển

Khi xem sa bàn TP.HCM sau sáp nhập bằng công nghệ AR, tôi thấy vừa quen vừa lạ. Thành phố mà tôi sinh ra và lớn lên nay thật rộng lớn khi đứng cùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều tôi ấn tượng nhất ở khu vực này là các mô hình biểu tượng của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được dựng bằng sách một cách công phu.