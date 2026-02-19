NXB mang gì đến Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026?

Từ dòng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ấn bản nghệ thuật trị giá gần 200 triệu đồng, các nhà xuất bản và đơn vị phát hành tạo nên bức tranh xuất bản đa dạng tại Đường sách Tết.

Lễ hội Đường sách Tết 2026 phục vụ người dân, du khách TP.HCM từ ngày 15 đến 22/2. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, các nhà xuất bản tập trung giới thiệu ấn phẩm mới, tổ chức giao lưu tác giả và mở rộng tương tác với bạn đọc. Trong khi đó, nhiều đơn vị phát hành mang đến ấn bản giới hạn, sách quý, sách nghệ thuật đóng thủ công. Sự đa dạng này cho thấy Đường sách Tết không chỉ là điểm bán hàng đầu năm mà còn là không gian giới thiệu chiều sâu của đời sống xuất bản TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nổi bật dòng sách về Bác Hồ

Tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, các nhà xuất bản (NXB) tham gia với nhiều không gian trưng bày và hoạt động giao lưu, tạo nên bức tranh tương đối đa dạng về đời sống xuất bản đầu năm. Bên cạnh các khu triển lãm chung của lễ hội, mỗi đơn vị đều có cách tiếp cận riêng để giới thiệu ấn phẩm và kết nối độc giả.

Bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM chia sẻ: “Tại lễ hội năm nay, đơn vị tập trung vào ba mảng triển lãm chính, nổi bật là khu vực sách hội nhập quốc tế giới thiệu các đầu sách về công nghệ mới, AI và các tác phẩm được chuyển ngữ sang 8 loại ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Nga, Nhật, Trung Quốc...”.

Tại gian hàng, NXB Tổng hợp đồng thời ra mắt thêm một số tựa sách về lịch sử, văn hóa dân tộc. Đơn vị cũng tổ chức giao lưu, ký tặng với nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng, kết hợp các hoạt động trải nghiệm như tặng chữ đầu năm, bốc thăm nhận quà lưu niệm để tăng tính tương tác với khách tham quan.

Nhà văn Xuân Phượng ký tặng độc giả tại gian hàng của NXB Tổng hợp TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ở gian hàng đối diện, NXB Trẻ cũng bố trí khu trưng bày bộ Di sản Hồ Chí Minh với khoảng 70 tựa sách giấy, đi kèm phiên bản sách nói và sách điện tử tương ứng. Theo đại diện truyền thông của đơn vị, điểm nhấn năm nay là ấn bản tiếng Anh khổ lớn The Legacy of Hồ Chí Minh - Uncle Hồ: The Name That Illuminates Việt Nam’s Beauty, phiên bản chuyển ngữ từ cuốn Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

Bên cạnh đó, NXB Trẻ còn giới thiệu một số ấn phẩm về miền Nam, cùng sách in màu khổ phóng đại về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Đơn vị dự kiến tổ chức buổi ký tặng của nhà thơ Phong Việt vào sáng mùng 4 Tết, góp thêm hoạt động giao lưu trực tiếp giữa tác giả và bạn đọc.

Ở mảng sách lý luận - chính trị, NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu ấn phẩm Hồ Chí Minh - Người tin ở con người, bổ sung thêm chiều sâu cho lễ hội. Sự tham gia của nhiều NXB với các dòng sách khác nhau cho thấy nỗ lực làm phong phú không gian đọc dịp đầu năm thay vì chỉ dừng ở hoạt động mua bán đơn thuần.

Ấn phẩm Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ bằng tiếng Anh cùng hơn 70 đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn của NXB Trẻ tại Lễ hội Đường sách Tết. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sách quý gần 200 triệu đồng xuất hiện

Bên cạnh các NXB, nhiều đơn vị phát hành cũng tham gia với những không gian trưng bày riêng, góp phần mở rộng phổ sách và hình thức tiếp cận độc giả. Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc vận hành Công ty Văn hóa Đông A, cho biết đơn vị mang đến nhiều ấn bản ở các mảng lịch sử, văn học, mỹ thuật.

“Một trong những niềm tự hào lớn nhất của Đông A tại kỳ lễ hội này là việc ra mắt tác phẩm Lịch sử Việt Nam bằng hình phiên bản tiếng Anh dành cho bạn đọc quốc tế. Đây là công trình được thực hiện công phu trong suốt 7 năm với hơn 2.000 hình ảnh tư liệu phong phú. Chúng tôi muốn chia sẻ những giá trị lịch sử sâu sắc của dân tộc đến với khách tham quan quốc tế, đồng thời khẳng định phong cách làm xuất bản chỉn chu, thẩm mỹ và giàu nội dung”, bà chia sẻ.

Ở khu vực sách trưng bày, Đông A giới thiệu một số ấn bản giới hạn như Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình bản S100, được đầu tư kỹ về hình thức. Đơn vị đồng thời tổ chức giao lưu xoay quanh tác phẩm Tôi kể của tác giả Trần Đại Thắng, tạo thêm điểm gặp gỡ giữa tác giả và độc giả trong những ngày Tết.

Ấn phẩm Lịch sử Việt Nam bằng hình được Đông A giới thiệu tại Lễ hội, đơn vị mang đến nhiều đầu sách quý để trưng bày tại triển lãm.

Cũng trong khu trưng bày sách quý, Quán sách Mùa Thu mang đến không gian di sản với chủ đề “Dó Vương Hương Chữ”, tập trung trưng bày các ấn bản in trước năm 1945 trên giấy dó, sử dụng kỹ thuật in letterpress truyền thống.

Một trong những điểm đáng chú ý là Tập Văn Họa Kỷ Niệm Nguyễn Du (1942), ấn phẩm có 11 phụ bản tranh khắc gỗ do nhiều họa sĩ mỹ thuật Đông Dương thực hiện, thể hiện sự giao thoa giữa văn chương, mỹ thuật và kỹ thuật in thủ công. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện đơn vị cho biết giá trị ấn phẩm này kèm 11 phụ bản tranh có giá gần 200 triệu đồng.

Ngoài khu sách quý, đơn vị còn phối hợp với Công ty sách Con Mèo Nhỏ giới thiệu các ấn bản đóng thủ công theo kỹ thuật fine bookbinding, sử dụng phương pháp khảm da, mạ vàng 24K, hoàn thiện bằng thao tác thủ công. Một số tác phẩm như Quê Hương của Nguyễn Tuân hay Kim Vân Kiều bản dịch Việt - Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh được trưng bày dưới hình thức ấn bản nghệ thuật, nhấn mạnh giá trị thẩm mỹ của sách như một đối tượng sưu tầm.

Ấn phẩm Tập Văn Họa Kỷ Niệm Nguyễn Du được trưng bày tại Đường sách Tết kèm 11 phụ bản tranh khắc gỗ quý giá. Ảnh: Phương Lâm.

Năm nay cũng ghi nhận sự góp mặt của một số đơn vị lần đầu tham gia lễ hội. Du Bút tổ chức hoạt động đố vui về miền Tây, giới thiệu ấn phẩm Việt Nam Phiêu lưu ký. Comicola ra mắt truyện tranh cải biên Lục Vân Tiên, tiếp cận tác phẩm kinh điển bằng ngôn ngữ đồ họa hiện đại. Sự đa dạng này cho thấy lễ hội không chỉ là nơi trưng bày sách mà còn là không gian thử nghiệm những cách kể chuyện mới, phù hợp với nhiều nhóm độc giả khác nhau.