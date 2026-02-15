Hơn 70 đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ hội Đường sách Tết 2026

Hơn 70 đầu sách thuộc Bộ Di sản Hồ Chí Minh được trưng bày tại Lễ hội Đường sách Tết 2026, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức của Người trong ngày đầu năm.

Sách Uncle Ho: The name that illuminates Việt Nam’s beauty (Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ) sẽ được trưng bày tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn quan trọng. Khu vực này hội tụ những giá trị tư tưởng và đạo đức cao đẹp của Bác và được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện” - đóng vai trò như một điểm tựa văn hóa - lịch sử vững chãi, định hướng cho hành trình “vươn mình” của Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn nổi bật trong khu vực này là Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Trẻ thực hiện với hơn 70 đầu sách. Các tác phẩm này được giới thiệu đa dạng dưới nhiều hình thức từ sách giấy truyền thống đến các phiên bản công nghệ như sách điện tử (ebook) và sách nói (audiobook), giúp độc giả ở mọi lứa tuổi và đối tượng có thể dễ dàng tiếp cận.

Trong số đó, ấn phẩm nổi bật là sách khổ lớn bằng tiếng Anh mang tên Uncle Ho: The name that illuminates Việt Nam’s beauty (Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ). Với hơn 150 bức ảnh tư liệu và hiện vật quý hiếm được sắp xếp theo dòng thời gian, tác phẩm mang đến một chân dung sống động về cuộc đời cách mạng và nhân cách lỗi lạc của Bác, thu hút sự quan tâm của cả du khách trong nước lẫn bạn bè quốc tế.

Nhiều đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và danh nhân Việt Nam sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại Lễ hội Đường sách Tết, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng giới thiệu đến bạn đọc tập thơ Hồ Chí Minh - Người tin ở con người của nhà thơ Hải Như. Buổi giao lưu sẽ diễn ra vào ngày 16/2 (nhằm 29 tháng Chạp) với diễn giả là ThS Thu Lài (giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) và ông Vũ Kỳ Hạnh, con trai cố nhà thơ. Bên cạnh đó, Công ty Văn hóa Đông A cũng góp mặt tại không gian di sản với tác phẩm Hồ Chí Minh: Tiểu sử bằng hình.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết) với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Đây là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TP.HCM suốt hơn một thập kỷ qua.