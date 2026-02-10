Câu thơ canh giấc ngủ cho Người được giới thiệu tại Đường sách Tết

Tập thơ "Hồ Chí Minh - Người tin ở con người" sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Con trai sẽ thay mặt người cha đã khuất để giao lưu với độc giả vào 29 tháng Chạp.

"Trăng vào cửa sổ đòi thơ / Bác vừa chợp mắt xin chờ trăng ơi!

Chúng ta hãy bước nhẹ chân, nhẹ nữa / Trăng trăng ơi, hãy yên lặng cúi đầu... / Trọn cuộc đời, Bác có ngủ yên đâu / Nay Bác ngủ, chúng ta canh giấc ngủ!".

(Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi..., Hải Như - 1969)

Đó là những câu thơ của tác giả Hải Như trong tập Hồ Chí Minh - Người tin ở con người. Tác phẩm sẽ được giới thiệu trong buổi giao lưu ngày 16/2 (nhằm 29 tháng Chạp âm lịch) tại sân khấu của Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Tập thơ Hồ Chí Minh - Người tin ở con người sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

Nhà thơ Hải Như qua đời năm 2017 nên ông Vũ Kỳ Hạnh, con trai nhà thơ, sẽ thay mặt gia đình tham dự và trò chuyện với độc giả về tập thơ, cùng ThS Thu Lài (giảng viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM). Chương trình do Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM tổ chức.

Hồ Chí Minh - Người tin ở con người gồm hơn 40 bài thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có bài dài, bài ngắn và cả những bài rất ngắn. Thay vì lựa chọn lối ngợi ca bằng những mỹ từ lớn lao, Hải Như khắc họa chân dung Bác qua các chi tiết đời thường, làm nổi bật một lãnh tụ gần dân, sát dân, vì dân, cùng đức tin bền bỉ vào con người. Trong sách còn có những trích dẫn và ghi chép từ sổ tay của tác giả, được nhà xuất bản tuyển chọn để bạn đọc tiếp cận tác phẩm dưới nhiều lớp chất liệu.

Trong lời giới thiệu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét khi nhiều người viết về Bác bằng giọng ngợi ca, Hải Như tìm một lối đi sáng tạo của riêng mình: "Thơ của ông đã dựng lên chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách giản dị nhất, Việt Nam nhất, vừa gần gũi lại vừa lớn lao. Đấy là thành công lớn của ông và cũng sẽ là thành công của bất kỳ nhà văn, nhà thơ nào khi viết về một nhân vật vĩ đại của lịch sử...".

Phối cảnh sân khấu tâm điểm tại Lễ hội Đường sách Tết 2026, nơi sẽ diễn ra buổi giao lưu độc giả với con trai nhà thơ Hải Như.

Một mạch nội dung nổi bật của tập thơ là cách Hải Như nhìn về sự “vĩnh hằng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Người qua đời. Ở đó, sự hiện diện của Bác nằm trong trái tim các thế hệ. Song song, tác phẩm nhấn mạnh “đức tin ở con người” qua những câu chuyện và suy ngẫm về lòng vị tha, khả năng cảm hóa và nhu cầu sống đẹp của mỗi cá nhân trong đời sống tinh thần.

Buổi giao lưu là một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Lễ hội diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).