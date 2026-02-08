Trải nghiệm TP.HCM sau sáp nhập bằng sa bàn AR ở Đường sách Tết

Triển lãm “TP.HCM sau sáp nhập” tại Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 ứng dụng công nghệ AR, giúp khách tham quan khám phá diện mạo đô thị mới một cách sinh động.

Những thay đổi tích cực trong tiềm năng phát triển của TP.HCM sau sáp nhập sẽ được giới thiệu tại triển lãm thuộc khuôn khổ Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 17h ngày 15/2 đến 22h ngày 22/2/2026 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại ba địa điểm gồm đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Trong chuỗi hoạt động, triển lãm “TP.HCM sau sáp nhập” được bố trí như một hạng mục trọng tâm, do Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM chủ trì thực hiện.

Không gian trưng bày mang chủ đề “TP.HCM - Thành phố đô thị đáng sống”, giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa và chính trị của Thành phố sau giai đoạn sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây là điểm dừng quan trọng trong phân khu A “Xuân hội tụ”, giúp người xem hình dung diện mạo đô thị mới.

Trung tâm triển lãm là một sa bàn TP.HCM được thiết kế như bức tranh nhiều lớp về Thành phố sau khi kiện toàn bộ máy hành chính. Sa bàn thể hiện các “vành đai văn hóa” hội tụ quanh khu vực trung tâm, gợi ra sự gắn kết và tiềm năng phát triển của "siêu đô thị". Hình ảnh và chi tiết của triển lãm được xây dựng theo hướng trực quan để khách tham quan dễ quan sát, đối chiếu và nhận diện các thay đổi của thành phố.

Phối cảnh triển lãm "TP.HCM - Thành phố đô thị đáng sống" tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: BTC.

Điểm nhấn của khu vực này là ba mô hình tượng trưng cho ba địa phương sau sáp nhập, được tạo hình nghệ thuật từ những quyển sách. Trong thời gian lễ hội, đội ngũ thuyết minh viên của Thư viện Khoa học Tổng hợp sẽ giới thiệu ý nghĩa thiết kế và các thông tin lịch sử, văn hóa liên quan đến từng mô hình.

Để tăng trải nghiệm, triển lãm bố trí hệ thống mã QR tại các vị trí tương ứng trên sa bàn. Khách tham quan có thể dùng điện thoại hoặc máy tính bảng truy cập đường dẫn dữ liệu do ban tổ chức cung cấp, từ đó tự khám phá thông tin theo từng điểm, từng khu vực, thay vì chỉ dừng ở phần hình ảnh tĩnh.

Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) cũng được tích hợp vào trải nghiệm. Khi quét các mô hình bằng thiết bị cá nhân, người xem có thể chọn từng khu vực để xem thông tin. Theo ban tổ chức, cách tiếp cận này giúp dữ liệu hành chính trở nên trực quan, dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ.

Không gian triển lãm được bố trí liền kề các khu vực di sản như Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và trưng bày kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Tổng thể sắp đặt hướng đến việc kết nối giá trị truyền thống với công nghệ số, đưa câu chuyện về một TP.HCM mới đến gần người dân.