Nhà văn Xuân Phượng làm đại sứ của NXB Tổng hợp tại Đường sách Tết

Nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng, tác giả “Gánh gánh... gồng gồng...”, sẽ tham gia giao lưu cùng bạn đọc tại Lễ hội Đường sách Tết 2026 trong vai trò đại sứ của Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TP.HCM.

Nhà văn Xuân Phượng đã ra mắt 2 hồi ký là Gánh gánh... Gồng gồng... và Khắc đi... Khắc đến... Bà xác nhận sẽ trở thành đại sứ cho NXB Tổng hợp tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: Phương Lâm.

Xác nhận với Tri Thức - Znews, nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng cho biết bà sẽ tham dự Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 trong vai trò đại sứ của NXB Tổng hợp TP.HCM. Tại gian hàng của NXB, bà sẽ ký tặng bạn đọc nhân dịp tác phẩm Gánh gánh… Gồng gồng… được giới thiệu với phiên bản bìa cứng đặc biệt.

Nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929, là đạo diễn phim tài liệu, nhà hoạt động văn hóa, đồng thời là một trong những nhân chứng sống gắn bó với nhiều chặng đường lịch sử của đất nước. Hồi ký Gánh gánh… Gồng gồng…, xuất bản lần đầu năm 2020, đã được tái bản nhiều lần và lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025.

Trong cuốn sách, bà kể về những cuộc đoàn tụ và nhiều lần rẽ hướng trong cuộc đời. Từ một thiếu nữ 16 tuổi rời Huế để tham gia kháng chiến, bà đảm nhiệm nhiều vai trò như y sĩ, đạo diễn, cán bộ đối ngoại, chủ phòng tranh... Mỗi quyết định, theo bà, đều xuất phát từ tinh thần chủ động sống và không chờ đợi hoàn cảnh.

Gánh gánh… Gồng gồng… là một phần trong chuỗi ấn phẩm nổi bật sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách Tết năm nay. Sự kiện diễn ra từ 15 đến 22/2 tại ba địa điểm gồm đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Phối cảnh Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - một trong những điểm nhấn trang trọng của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Bên cạnh sự góp mặt của nhà văn Xuân Phượng, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 năm nay ghi dấu ấn với linh vật chủ đạo mang tên “Bính Ngọ vươn mình”, được tạo hình bằng công nghệ 3D hiện đại. Hình tượng chú ngựa phi nước đại đặt giữa khung cảnh nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện” là biểu tượng chào năm mới đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên bằng tri thức của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Một điểm nhấn khác là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, do Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM và nhiều đơn vị xuất bản phối hợp thực hiện. Tại đây, bạn đọc có thể tham quan các ấn phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tài liệu lịch sử về 50 năm Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TP.HCM, cũng như trích đoạn văn học viết về Bác được thể hiện qua 16 tấm phướn dọc. Gian trưng bày còn có bộ “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh” và sách ảnh phiên bản tiếng Anh cỡ lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội năm nay cũng nổi bật với triển lãm sách quý và sách thủ công, nơi giới thiệu những ấn bản in trên giấy Dó từ trước 1945 và các tác phẩm đóng thủ công cao cấp như Quê hương của Nguyễn Tuân, Kim Vân Kiều bản dịch Việt - Pháp. Những ấn phẩm này được chế tác bằng kỹ thuật inlay, nhũ mạ vàng 24K. Đây là lần hiếm hoi bạn đọc có cơ hội tiếp cận gần hơn với những di sản sách quý giá trong không gian lễ hội đầu xuân.