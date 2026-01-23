Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ sẽ được tổ chức ở 3 khu vực của TP.HCM

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ năm 2026.

Không gian Lễ hội đường sách Tết Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. (Ảnh: Linh Bảo)

Theo kế hoạch, Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ sẽ được tổ chức tại 3 điểm: đường Lê Lợi (Nguyễn Huệ-Quách Thị Trang), phường Sài Gòn và phường Bến Thành; công viên Thành phố mới, phường Bình Dương và Nhà truyền thống cách mạng, phường Vũng Tàu.

Với chủ đề “Xuân hội tụ-Vững bước vươn mình”, Lễ hội đường sách Tết năm 2026 có nhiều hoạt động phong phú, lan tỏa trên khắp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động lì xì sách tại Lễ hội đường sách Tết năm 2025.

Lễ hội gồm hoạt động triển lãm tại đường Lê Lợi, phường Sài Gòn và phường Bến Thành với các nội dung: Triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh giới thiệu về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026); triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố đô thị đáng sống”; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đây, Ban tổ chức còn triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026); bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa của Lãnh sự quán các nước thông qua các hình ảnh và xuất bản phẩm; triển lãm xuất bản phẩm đạt Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025 và các sách đạt giải thưởng của Thành phố.

Ban tổ chức lễ hội còn tổ chức triển lãm báo Xuân; trưng bày, giới thiệu sách của các cơ quan báo chí và những người làm báo; giới thiệu những hoạt động nổi bật của các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Độc giả được hướng dẫn cách nhận sách Tết tại Lễ hội đường sách Tết năm 2025.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ thực hiện không gian Hội sách với sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành với đa dạng thể loại: Sách ngoại văn, văn hóa, lịch sử, văn học, thiếu nhi, sách Tết, khởi nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, AI…

Cùng với đó, hoạt động giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, giao lưu của các Đại sứ văn hóa đọc và trải nghiệm, sân chơi tương tác, workshop, khu vực sân chơi tết dành cho thiếu nhi, khu vực thư viện nghĩa tình với không gian trải nghiệm sách nói, sách điện tử (ebook), ATM sách nghĩa tình, không gian đọc mở phục vụ người dân và du khách; khu vực không gian sách và đời sống với không gian cà-phê sách, trà sách…cũng được tổ chức thường xuyên.

Nhiều sách mới được giới thiệu tại Lễ hội đường sách Tết Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại công viên Thành phố mới, phường Bình Dương, ngoài các nội dung triển lãm chính tương tự như tại khu vực đường Lê Lợi, Ban tổ chức sẽ thực hiện triển lãm báo Xuân; trưng bày, giới thiệu sách của các cơ quan báo chí và những người làm báo; giới thiệu những hoạt động nổi bật của các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức không gian Hội sách với sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành với đa dạng thể loại; không gian sách và hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi, khu vực ông đồ và tổ chức hoạt động lì xì sách dành cho người dân và du khách đến Lễ hội đường sách Tết…

Riêng tại Nhà truyền thống cách mạng, phường Vũng Tàu, Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ gồm các hoạt động: triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh giới thiệu về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố đô thị đáng sống”; tuyên truyền thành tựu kinh tế biển, tuyên truyền đối ngoại về biển, đảo và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030…

Lễ hội đường sách Tết có nhiều hoạt động phong phú.

Ngoài ra, Lễ hội đường sách Tết tại khu vực Vũng Tàu còn có nhiều hoạt động khác như: Tổ chức không gian Hội sách, không gian sách và hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi, khu vực ông đồ, hoạt động lì xì sách nhân dịp Tết Nguyên Đán dành cho người dân và du khách; khu vực sân khấu tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, giao lưu của các Đại sứ văn hóa đọc và trải nghiệm; sân chơi tương tác; khu vực không gian sách và đời sống với không gian cà-phê sách, trà sách.

Được biết, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tiến hành thi công trong thời gian 12 ngày, từ ngày 3/2 (16 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến ngày 14/2 (27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ).

Độc giả tại Lễ hội đường sách Tết năm 2025.

Lễ hội dự kiến diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 15/2 (28 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến 22 giờ ngày 22/2 (mùng 6 Tết, năm Bính Ngọ).

Lễ hội đường sách Tết là hoạt động thường niên, nổi bật của Thành phố, được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc đến người dân Thành phố, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân cho người dân và du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết đến, Xuân về.