Ngựa Thánh Gióng là linh vật Đường Sách Tết 2026

Hình tượng ngựa “Bính Ngọ vươn mình” được đặt tại khu vực Đại cảnh Xuân của Đường sách Tết. Linh vật là sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và công nghệ hiện đại.

Linh vật "Bính Ngọ vươn mình" của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 được Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM công bố.

Linh vật chính thức của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 mang tên gọi “Bính Ngọ vươn mình”, được đặt trang trọng tại khu vực Đại cảnh Xuân trên tuyến đường Lê Lợi. Đây là biểu tượng chủ đạo, đóng vai trò dẫn dắt du khách bước vào hành trình khám phá không gian tri thức và văn hóa đặc sắc của TP.HCM.

Linh vật ngựa được tạo hình bằng công nghệ 3D hiện đại, khắc họa vẻ đẹp thông minh, nhanh nhạy trong tư thế vươn lên mạnh mẽ. Điểm nhấn độc đáo trong thiết kế chính là sự kết hợp hài hòa giữa lớp giáp kim loại mang hơi thở thời đại và bộ dây cương bằng tre đậm chất truyền thống.

Chú ngựa tri thức này được đặt trong bối cảnh nghệ thuật mang tên “Rừng tre kể chuyện”. Tại đây, những cây tre mộc mạc, giàu bản sắc dân tộc được đan kết khéo léo để tạo nên một “thành trì vững chãi”, làm điểm tựa vững chắc cho linh vật vươn mình.

Phối cảnh Ngựa Thánh Gióng vươn mình trong không gian di sản tri thức.

Hình tượng linh vật lấy cảm hứng từ hình ảnh “Ngựa Thánh Gióng”, biểu trưng cho tinh thần bền bỉ, ý chí kiên cường và khát vọng bứt phá mãnh liệt. Đây là sự gửi gắm về một dòng sinh khí mới, thể hiện quyết tâm vươn lên và vươn ra thế giới của TP.HCM.

Đặc biệt, hành trang sách luôn xuất hiện cùng chuyển động phi nước đại của ngựa, nhấn mạnh vai trò của tri thức như một người bạn đồng hành không thể thiếu trên hành trình phát triển. Hình ảnh này nhắc nhở rằng tri thức chính là nền tảng cốt lõi để mỗi cá nhân vững bước tiến vào tương lai.

Hòa cùng các trang báo Xuân và ấn phẩm rực rỡ xung quanh, linh vật là lời chúc đầu năm về một năm mới đầy thành tựu rực rỡ. “Bính Ngọ vươn mình” đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của chủ đề lễ hội: “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết) với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Đây là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TP.HCM suốt hơn một thập kỷ qua.

Với giá trị cốt lõi hướng đến việc khai xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng tư duy mới, lễ hội chuyển hóa trải nghiệm du xuân truyền thống thành một hành trình bồi đắp những giá trị tinh thần bền vững.