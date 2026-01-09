Không gian tri thức bền vững giữa lòng TP.HCM

Đường Sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM) khẳng định vai trò là nơi lan tỏa văn hóa đọc, kết nối cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của đô thị hiện đại.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động đơn vị. Ảnh: Duy Hiệu.

Tri Thức - Znews giới thiệu bài phát biểu của ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM, tại lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động. Ông nhấn mạnh vai trò của Đường Sách như một thiết chế văn hóa đặc trưng, nơi gắn kết tri thức, sáng tạo và cộng đồng.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, các anh chị em, các bạn đã dành thời gian quý báu về chung vui với lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TP.HCM.

Ngày 9/1/2016, Đường sách TP.HCM chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Từ một tuyến đường giao thông ngắn, ít xe cộ qua lại trên trục đường Nguyễn Văn Bình - nơi đây đã mở ra một công trình văn hóa đọc đầy tính sáng tạo và ý nghĩa giữa lòng thành phố. Đường sách được kiến tạo thành một thiết chế văn hóa mở độc đáo, đặc trưng nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND Thành phố; sự phối hợp điều hành chặt chẽ, hiệu quả của các Sở, ban, ngành - đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM lúc bấy giờ cùng sự đồng hành của Hội Xuất bản Việt Nam; và hơn hết, là tâm huyết của những người làm sách cùng sự ủng hộ của bạn đọc và người dân thành phố.

Ngay trong năm đầu tiên hoạt động, Đường sách TP.HCM đã được vinh danh trong Top 10 sự kiện nổi bật của Thành phố. Và liên tiếp từ năm 2022, công trình kiến trúc Đường sách đã được trao giải thưởng cao nhất, hạng mục Tiềm năng Kinh tế - một giải thưởng danh giá của Liên đoàn Kiến trúc Cảnh quan Quốc tế, khẳng định sự độc đáo trong cách Thành phố tận dụng không gian công cộng để xây dựng thiết chế văn hóa cộng đồng kiểu mẫu.

Năm 2023, Đường sách tiếp tục được giới chuyên môn và người tiêu dùng du lịch bình chọn là một trong 10 điểm mua sắm thú vị và là một trong 100 điều thú vị của TP.HCM do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức bình chọn.

Năm 2024, Đường sách TP.HCM được vinh danh là một trong 50 điểm đến du lịch hấp dẫn của TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long do Hội đồng liên kết phát triển du lịch Thành phố và các tỉnh thành trong khu vực bình chọn.

Những thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận dành cho một mô hình văn hóa tiên phong, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức sống, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng lớn của Đường sách TP.HCM đối với cộng đồng - từ văn hóa đọc, giáo dục, nghệ thuật, đến du lịch, kiến trúc và đời sống tinh thần của người dân. Trong suốt gần một thập kỷ, Đường sách tiếp tục khẳng định vị thế như một biểu tượng văn hóa của Thành phố, nơi hội tụ và lan toả tri thức, sáng tạo và những giá trị văn hóa tốt đẹp.

10 năm qua, Đường sách đã vượt xa vai trò là nơi lưu hành xuất bản phẩm để trở thành một trung tâm kết nối văn hóa - giáo dục - nghệ thuật - sáng tạo. Tại đây, đã lưu hành gần 7 triệu bản sách, diễn ra hơn 3.000 hoạt động đa dạng, sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, giao lưu tác giả - tác phẩm, hội sách, đến các chương trình chuyên đề cho học sinh, chương trình triển lãm nghệ thuật, biểu diễn văn hóa nghệ thuật đương đại và dân gian, sân chơi tương tác, kỹ năng và trải nghiệm và các hoạt động hợp tác, kết nối xuất bản, văn hóa với các đối tác trong và ngoài nước.

Mỗi hoạt động là một mảnh ghép quan trọng, góp phần hình thành một “con đường dành riêng cho tri thức”, nơi những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ, được lan tỏa trong không gian xanh mát, không tiếng ồn, không khói xe, không rác thải… Dòng chảy tri thức ấy đã âm thầm nhưng bền bỉ góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần tốt đẹp của người dân Thành phố.

Nhìn lại chặng đường 10 năm kiên định và phát triển, chúng tôi rất xúc động và trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả những tổ chức và cá nhân đã làm nên sức sống bền vững của Đường sách TP.HCM hôm nay.

Lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của Đường sách TP.HCM diễn ra sáng 8/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Xin được tri ân đến:

- Đối với các chủ trương, chỉ đạo sát sao và ủng hộ quý báu của Thành ủy, UBND TP.HCM; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành - đặc biệt là Sở Thông tin - Truyền thông trước đây và nay là Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; cùng Hội Xuất bản Việt Nam - những cơ quan đã định hướng và hỗ trợ Đường sách trong công tác quản lý, vận hành đầy hiệu quả trong thời gian 10 năm qua.

- Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Các Nhà xuất bản, Công ty sách, các tổ chức Văn hóa - xã hội, các đối tác, doanh nghiệp và mạnh thường quân - những người đã không ngừng góp sức cho sự phát triển của Đường sách.

- Chúng tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ phóng viên đã lan tỏa những câu chuyện đẹp, những giá trị nhân văn của Đường sách đến với đông đảo công chúng.

- Và xin dành sự tri ân đặc biệt đến Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Đường sách TP.HCM và đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc tại các gian hàng - những người đã lặng thầm cống hiến tâm sức và trí tuệ để tạo nên diện mạo, linh hồn và uy tín của Đường sách trong suốt 10 năm qua.

Cuối cùng, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến bạn đọc, người dân, du khách trong nước và quốc tế; chính tình yêu sách, truyền thống hiếu học, hiếu đọc và sự đồng hành chân thành, tốt đẹp của cộng đồng trong suốt các chặng đường phát triển của Đường sách.

Thưa các đồng chí, quí đại biểu, các anh chị và các bạn,

Bước vào chặng đường mới, Đường sách TP.HCM cam kết tiếp tục đổi mới tư duy tổ chức, mở rộng liên kết cộng đồng, ứng dụng công nghệ một cách phù hợp, để Đường sách không chỉ là nơi đọc sách, mà là một không gian tri thức mở, sống động, hiện đại và bền vững.

Chúng tôi mong muốn Đường sách sẽ tiếp tục là nơi kết nối các thế hệ để cùng nuôi dưỡng văn hóa đọc, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, và từng bước khẳng định vai trò là một thương hiệu văn hóa đặc trưng của TP.HCM trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Đường sách TP.HCM sẽ luôn được gìn giữ và phát triển như một không gian chung của cộng đồng - nơi mỗi người có thể tìm thấy tri thức, cảm hứng và sự bình yên giữa nhịp sống đô thị.

10 năm là một dấu mốc đáng tự hào, và cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình mà Đường sách mong tiếp tục được đồng hành cùng người dân Thành phố, bằng trách nhiệm, bằng sáng tạo và bằng tình yêu bền bỉ dành cho sách.

Chúng tôi kính chúc quý độc giả luôn tìm thấy niềm vui, sự gắn bó với tri thức và văn hóa tốt đẹp tại Đường sách TP.HCM. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quí đại biểu, khách mời và các bạn thân mến bước vào một năm mới 2026 đầy năng lượng vui, thành công và hạnh phúc.