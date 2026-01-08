Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đến Đường sách TP.HCM

Tri Thức - Znews trân trọng giới thiệu thư chúc mừng của PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, gửi đến Đường sách TP.HCM nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động của đơn vị.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Kính gửi: Tập thể Cán bộ, Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty TNHH Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh (09/01/2016 - 09/01/2026), thay mặt Hội Xuất bản Việt Nam, tôi xin gửi đến tập thể cán bộ và Ban lãnh đạo Công ty Đường sách TP.HCM những tình cảm chân thành, cùng sự đánh giá cao nhất đối với những đóng góp mang tính nhân văn sâu sắc của các đồng chí.

Sự ra đời của Đường sách TP.HCM không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn là sản phẩm của tầm nhìn chiến lược, thể hiện sự quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa và con người, đặc biệt là việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và văn hóa đọc trong kỷ nguyên mới. Dưới sự chỉ đạo quý báu của Ủy ban nhân dân và sự hỗ trợ chuyên môn hiệu quả từ Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) TP.HCM, Đề án xây dựng Đường sách đã được phê duyệt và triển khai khoa học. Căn cứ vào thực tiễn tổ chức và yêu cầu quản lý chuyên nghiệp, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM được thành lập, với trọng trách là chủ thể quản lý, điều hành các hoạt động tại Đường sách TP.HCM, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả cao nhất.

Trong 10 năm qua, dưới sự quản lý năng động và sáng tạo, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn kiến tạo nên nhiều giá trị nhân văn nổi trội và được nhân rộng. Đường sách đã trở thành "Không gian đọc ngoài trời" thân thiện, nơi mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, có thể tiếp cận sách, tác giả và các hoạt động văn hóa một cách bình đẳng, củng cố hệ sinh thái sáng tạo.

Trong bối cảnh thách thức của thông tin số, Đường sách đã thành công trong việc định vị và nâng cao giá trị của sách, biến việc đọc sách không chỉ là nhu cầu mà còn là một phong cách sống đáng tự hào. Các sự kiện giao lưu, tọa đàm đã kích hoạt niềm đam mê khám phá tri thức và hình thành thói quen đọc sách cho hàng triệu người. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một phố sách, Đường sách TP.HCM đã trở thành một điểm sáng văn hóa nổi bật, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, đóng góp thiết thực của việc phát triển du lịch văn hóa của thành phố. Với ý nghĩa thực tiễn to lớn, Đường sách là một mô hình kiểu mẫu trong việc góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc, và nâng cao dân trí - những mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Theo Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Đường sách TP.HCM là "mô hình kiểu mẫu trong việc góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc, và nâng cao dân trí". Ảnh: Nguyễn Mạnh Cường.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nội bộ, năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới. Các đồng chí cần không ngừng hoàn thiện mô hình quản lý, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để Đường sách TP.HCM tiếp tục là hình mẫu về hiệu quả quản trị và giá trị văn hóa. Hơn thế nữa, từ những thành công đã đạt được, mô hình Đường Sách này cần được nghiên cứu, nhân rộng và phát triển mạnh mẽ không chỉ tại các địa phương, khu vực của TP.HCM mà còn lan tỏa khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, để mỗi địa phương đều có một không gian văn hóa đọc và học tập lý tưởng.

Nhân dịp này, xin một lần nữa chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Công ty đã đạt được trong thập niên đầu tiên. Chúc các đồng chí tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa Đường sách TP.HCM phát triển ngày càng bền vững, lan tỏa các giá trị tri thức và văn hóa cao đẹp đến cộng đồng, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thân ái chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.