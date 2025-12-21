Đường sách Thủ Đức vượt khó

Theo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, Đường sách Thủ Đức ghi nhận sự sụt giảm sự kiện, doanh thu và đối mặt nhiều vướng mắc vận hành.

Đường sách TP Thủ Đức bao gồm 22 gian hàng hoạt động kinh doanh sách và cafe sách, không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 20/12, tại Đường sách Thủ Đức (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2025.

Thách thức về lượng khách sụt giảm và sức mua thấp khiến đơn vị trải qua một năm 2025 đầy biến động. Dù vậy, với 423 sự kiện cùng 242.000 bản sách được bán ra, không gian văn hóa này vẫn nỗ lực duy trì sinh khí bằng loạt hoạt động tại chỗ lẫn trực tuyến, cùng sự đồng hành của nhiều gian hàng trong việc giữ chân độc giả giữa thời khó khăn.

Sự kiện có sự tham gia của ông Lê Văn Minh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, đại diện Hội Xuất bản Việt Nam, lãnh đạo địa phương, đơn vị xuất bản hoạt động tại Đường sách.

242.000 bản sách, doanh thu 20 tỷ đồng

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của Công ty TNHH Đường sách TP.HCM cho thấy một năm đầy thử thách với Đường sách Thủ Đức, khi mô hình văn hóa đọc này vừa duy trì được tần suất hoạt động, vừa phải đối mặt với nhiều trở ngại tổ chức.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM cho biết trong năm qua, Đường sách Thủ Đức tổ chức tổng cộng 423 lượt sự kiện, thu hút khoảng 50.000 lượt người tham dự.

Tuy nhiên, việc sáp nhập các đơn vị hành chính từ đầu năm đã khiến các hoạt động phối hợp với các phường và đoàn thể địa phương giảm rõ rệt, chỉ còn 180 lượt, tương đương mức giảm 25% so với năm 2024. Đặc biệt, lượng khách tham quan giảm mạnh từ 275.000 lượt năm trước chỉ còn 110.000 lượt trong năm nay.

“Tôi thực sự xúc động và chân thành cảm ơn các anh chị lãnh đạo đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hai năm qua, đặc biệt trong lúc khó khăn nhất của năm 2025. Sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đường Sách chưa được gắn chính thức với một đơn vị quản lý nhà nước mới, khiến việc tổ chức và tiếp nhận chỉ đạo gặp nhiều trở ngại”, ông Lê Hoàng phát biểu tại lễ tổng kết.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, báo cáo tổng kết hoạt động vào sáng 20/12. Ảnh: Khánh Linh.

Năm nay, doanh thu từ các gian hàng đạt 20 tỷ đồng với 242.000 bản sách được bán ra, con số chưa đạt kỳ vọng để các đơn vị cân đối thu chi. Để bù đắp, các gian hàng phải chủ động đẩy mạnh bán online, tổ chức hội sách mini tại trường học và tăng cường các sự kiện nhỏ lẻ.

Trước thực trạng này, ông Lê Hoàng kiến nghị thành phố sớm giải quyết các vướng mắc pháp lý liên quan đến Nghị định 165 và quy định sử dụng lòng lề đường, đồng thời đề nghị phường Tăng Nhơn Phú hỗ trợ kết nối với trường học để duy trì các hoạt động giáo dục trải nghiệm, góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ vận hành Đường Sách: “Tôi rất khâm phục và ghi nhận sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Đường sách. Trong bối cảnh nhiều đường sách ở các tỉnh khác hoạt động khó khăn, việc duy trì được hoạt động và doanh thu như vậy là điều đáng trân trọng”.

Ông khẳng định dù đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa cũng được nâng tầm tương xứng. Không gian văn hóa đọc, theo ông, không đơn thuần là bán sách mà còn là điểm đến để người dân phát triển tri thức, hòa nhịp vào sự phát triển của thành phố. Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh sẽ phối hợp cùng các sở ngành để tham mưu UBND TP sớm ban hành văn bản xác lập chủ thể quản lý mới, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế vận hành hiện nay.

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh Khánh Linh.

Nỗ lực giữ độc giả giữa thời khó khăn

Trong bối cảnh lượng khách và sức mua giảm so với năm trước, nhiều gian hàng tại Đường sách Thủ Đức vẫn đang tìm cách duy trì hoạt động ổn định và giữ chân độc giả bằng các hoạt động linh hoạt tại chỗ lẫn trực tuyến.

Theo chia sẻ từ đại diện Bá Tân Sách Cũ, một trong những đơn vị kinh doanh sách tại đây, doanh thu nửa cuối năm 2025 đã giảm từ 10-15% so với cùng kỳ năm trước dù giai đoạn đầu năm vẫn giữ mức ổn định. “Người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm chi tiêu vào cuối năm hoặc dành ưu tiên tài chính cho các mục đích khác như hỗ trợ đồng bào miền Trung sau thiên tai”, quản lý tiệm chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Để thích nghi, đơn vị này tăng cường bán sách cũ qua các kênh mạng xã hội, triển khai hoạt động tại chỗ như phòng đọc, nhóm đọc sách, chiếu phim từ tác phẩm văn học, và phát động chương trình “Thử thách đọc 100 giờ” với phần thưởng tiền mặt nhằm thu hút người trẻ. “Chúng tôi muốn tạo ra trải nghiệm đọc sách thân thiện và gắn bó lâu dài, không chỉ đơn thuần là điểm mua bán”, đại diện đơn vị cho biết.

Biểu tượng Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa tại Đường sách Thủ Đức được khánh thành vào ngày 9/2. Ảnh: Ban Quản lý Đường sách.

Ở đường sách này, đa dạng các hoạt động được tổ chức nhằm giữ chân bạn đọc như: tham quan các không gian văn hóa lịch sử (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu vực ghi lời dạy của Bác, phiến đá về Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tư, không gian hướng về biển đảo với biểu tượng Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa), khu đọc sách cộng đồng miễn phí, sân chơi xe điện miễn phí cuối tuần, các lớp kỹ năng sống và hoạt động CLB như võ cổ truyền, tô tranh sáng tạo…

Bên cạnh đó, đơn vị còn là nơi diễn ra nhiều chương trình có tính giáo dục, hướng đến cộng đồng và thanh thiếu nhi, như các buổi tư vấn pháp luật miễn phí, trải nghiệm trò chơi dân gian, hay các workshop chuyên đề của đoàn thể, các trường học. Nhiều tiết học ngoài nhà trường cũng được tổ chức tại đây, kết hợp với các ngày hội sách mini nhằm đưa văn hóa đọc đến gần hơn với học sinh các cấp.

Đơn vị còn triển khai các chương trình hỗ trợ doanh số như: mở rộng sân chơi cho trẻ em, tăng cường bán hàng online và khuyến khích tổ chức các hội sách nhỏ lẻ tại địa phương. Các mô hình tương tác cộng đồng như CLB Chạm Xanh, Sân khấu Măng Non, Nhóm đọc Hay Hay… cũng là điểm nhấn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa địa phương.