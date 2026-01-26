Chạm tay vào lịch sử 50 năm TP mang tên Bác tại Lễ hội Đường sách Tết

Lễ hội Đường sách Tết 2026 trưng bày nhiều tư liệu quý về 50 năm đô thị Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.

Không gian Lễ hội đường sách Tết Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Diễn ra từ 15 đến 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật dịp đầu năm với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Sự kiện năm nay dành riêng một không gian triển lãm chuyên đề để kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026).

Tại khu vực đường Lê Lợi (phường Bến Thành), người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng các tư liệu, hình ảnh, xuất bản phẩm phản ánh chặng đường phát triển về kinh tế, văn hóa, chính trị của TP.HCM suốt nửa thế kỷ. Cùng với đó là phần trưng bày về “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, triển lãm báo Xuân và các ấn phẩm đạt giải thưởng Sách quốc gia, giải thưởng xuất bản của thành phố.

Ngoài trục Lê Lợi, chương trình còn mở rộng tại Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Cả ba điểm tổ chức đều có khu hội sách, không gian cà phê sách, hoạt động lì xì sách, góc trải nghiệm sách nói - ebook và khu vui chơi thiếu nhi. Một số khu vực còn có sân khấu giao lưu tác giả, workshop và không gian văn hóa quốc tế.

Lễ hội quy tụ nhiều nhà xuất bản lớn, giới thiệu hàng nghìn đầu sách với nội dung trải rộng từ văn hóa, lịch sử đến các chủ đề hiện đại như AI, chuyển đổi số, khởi nghiệp. Đây cũng là cơ hội để bạn đọc tiếp cận các sách ngoại văn, sách mới phát hành và tham gia vào các hoạt động tương tác với người làm sách.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM là đơn vị chủ trì, phối hợp với hơn 20 cơ quan khác đảm bảo công tác tổ chức, truyền thông, hậu cần và an ninh. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 15/2 đồng thời tại ba địa điểm, có truyền hình trực tiếp và dự kiến đón lượng lớn khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán.