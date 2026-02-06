Tái hiện nửa thế kỷ đổi thay của TP.HCM tại Đường sách Tết 2026

Triển lãm tại Đường sách Tết 2026 giới thiệu hành trình 50 năm đổi thay của TP.HCM qua tư liệu, hình ảnh và cho phép khách tham quan trải nghiệm qua công nghệ tương tác hiện đại.

2026 là năm kỷ niệm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh (1976-2026). Ảnh: Quỳnh Danh.

Một trong những điểm nhấn tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 là triển lãm kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (1976-2026), với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm - Đổi thay qua từng khung hình”. Triển lãm nằm trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM - phối hợp với các nhà xuất bản thực hiện.

Triển lãm giới thiệu quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và các chuyển biến lớn về diện mạo đô thị qua từng thời kỳ. Tư liệu lịch sử và hình ảnh được chọn lọc, sắp đặt theo dòng thời gian, từ đó giúp người xem hình dung lại quá trình đổi thay của thành phố trong nửa thế kỷ qua.

Điểm nổi bật là việc ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại trong không gian triển lãm. Hệ thống màn hình LED tương tác cho phép khách tham quan lựa chọn và khám phá các giai đoạn phát triển cụ thể của TP.HCM, từ những cột mốc quan trọng về hành chính đến các dự án giao thông, quy hoạch đô thị, phát triển vùng ven.

Phối cảnh Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, khu vực triển lãm còn tích hợp nội dung tuyên truyền về các Nghị quyết và chính sách phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung này lồng ghép với các thông tin về kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (1946-2026) và lộ trình tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Không gian trưng bày cũng kết nối với khu vực sa bàn “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố đô thị đáng sống”, tái hiện diện mạo mới sau sáp nhập các địa phương. Tại đây, du khách có thể tương tác với mô hình địa lý và sử dụng công nghệ AR để khám phá thông tin về từng khu vực trên nền ảnh 3D trực quan.

Triển lãm là một trong những hoạt động trọng điểm tại Đường sách Tết 2026, nhằm giới thiệu hành trình phát triển của TP.HCM, đồng thời tạo không gian tiếp cận tri thức thông qua hình ảnh, tư liệu và công nghệ.