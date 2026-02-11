Có gì ở Lễ hội Đường sách Tết lần đầu tổ chức tại phường Bình Dương

Lễ hội Đường sách Tết phường Bình Dương gây chú ý với không gian trải nghiệm công nghiệp văn hóa, sáng tạo số, kết hợp sách và công nghệ tại Công viên Thành phố mới.

Lần đầu tiên sau khi TP.HCM kiện toàn bộ máy hành chính, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức đồng thời tại ba địa bàn. Trong đó, Đường sách Tết tại phường Bình Dương gây chú ý với không gian trải nghiệm công nghiệp văn hóa và sáng tạo số được đặt tại Công viên Thành phố mới.

Diễn ra từ 17h ngày 15/2 đến 22h ngày 22/2 (28 Tết đến mùng 6 Tết), Lễ hội Đường sách Tết tại phường Bình Dương được định vị như một điểm hẹn tri thức gắn với công nghệ. Theo BTC, điểm nhấn nổi bật của khu vực này là khu trưng bày công nghiệp văn hóa, nơi giới thiệu cách tri thức, thiết kế và công nghệ được chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa hiện đại.

Tại không gian này, người tham quan, đặc biệt là trẻ em và các gia đình, có thể trải nghiệm trò chơi tương tác, tiếp cận khoa học công nghệ thông qua hình thức giải trí trực quan. Bên cạnh đó là khu trưng bày các sản phẩm sáng tạo dựa trên tài sản trí tuệ (IP), giúp công chúng hiểu rõ hơn về hành trình từ ý tưởng đến sản phẩm văn hóa trong bối cảnh kinh tế sáng tạo.

Phối cảnh ở Lễ hội Đường sách Tết Bình Dương nổi bật với Bidu - linh vật văn hóa của địa phương. Ảnh: BTC.

Bên cạnh trọng tâm công nghệ, Lễ hội ở phường Bình Dương vẫn duy trì các không gian nội dung nền tảng. Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế với ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”, trưng bày gần 70 tựa sách và tư liệu về cuộc đời, tư tưởng của Bác. Cùng với đó là triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố đô thị đáng sống” giới thiệu những thành tựu nổi bật của Thành phố sau sáp nhập. Triển lãm còn tích hợp công nghệ AR để người xem tương tác trực tiếp qua thiết bị cá nhân.

Phần hội sách tại công viên quy tụ nhiều nhà xuất bản với các dòng sách đa dạng từ văn học, ngoại văn đến sách về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Một số hoạt động mang tính truyền thống như khu vực Ông Đồ, chương trình “Lì xì sách Tết” đầu năm được duy trì nhằm tạo không khí du xuân gắn với văn hóa đọc.

Phối cảnh Lễ hội Đường sách Tết lần đầu được tổ chức ở phường Bình Dương. Ảnh: BTC.

Không gian lễ hội được thiết kế mở, hài hòa với mảng xanh của Công viên Thành phố mới. Du khách có thể nghỉ chân tại khu “Sách và Đời sống” với cà phê sách, trà sách, hoặc kết hợp tham quan các hoạt động xung quanh khu trung tâm. Đặc biệt, khu vực Trung tâm Thành phố mới là một trong ba điểm bắn pháo hoa tầm cao của TP.HCM trong đêm Giao thừa, góp phần tạo điểm nhấn cho hành trình du xuân tại Bình Dương.

Đường sách Tết phường Bình Dương không chỉ mở rộng không gian văn hóa đọc ra ngoài khu trung tâm truyền thống, mà còn cho thấy cách lễ hội được làm mới bằng công nghệ và sáng tạo. Đây là một trong những điểm nhấn thể hiện tinh thần “vững bước vươn mình” của Thành phố trong năm đầu tiên vận hành theo mô hình mới.