Trải nghiệm đáng nhớ của khách ngoại tại Đường sách Tết

Lễ hội Đường sách Tết 2026 khoác lên diện mạo rực rỡ cho TP.HCM, thu hút hàng nghìn lượt du khách. Nhiều gia đình chọn nơi đây làm điểm khởi đầu của hành trình du xuân.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức theo chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đánh dấu mùa xuân đầu tiên sau sáp nhập của TP.HCM. Bên cạnh Đường hoa Nguyễn Huệ, nơi đây là điểm hẹn văn hóa của du khách và người dân địa phương khi đến TP.HCM dịp đầu năm.

Với diện tích kỷ lục 13.635 m2, chuỗi hoạt động văn hóa trải dài quanh Đại lộ Lê Lợi (phường Sài Gòn), công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Trong không khí rộn ràng chào đón mùa xuân, Đường sách Tết Bính Ngọ mở ra diện mạo mới của đô thị tri thức, hiện đại.

Điểm hẹn văn hóa đầu năm

Lan Anh (19 tuổi) cho biết Lễ hội Đường sách Tết là điểm đến quen thuộc của mẹ con cô những ngày đầu năm. Năm nay, cô ấn tượng với concept trang trí độc đáo của Đường sách Tết Bính Ngọ khi kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Cung đường ở phường Sài Gòn được thiết kế với nhiều phối cảnh đặc sắc như không gian nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”, biểu tượng “Vòng giao thoa tri thức”, triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập”...

Lan Anh và mẹ thường đến Đường sách Tết vào dịp đầu năm. Ảnh: Khánh Linh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Lan Anh chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cùng mẹ đi dạo Đường sách Tết. Tôi nghĩ con đường này mang lại rất nhiều giá trị trong đời sống của người dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ và những ai yêu thích văn học”.

Cô kể được mẹ cho làm quen với sách từ khi còn nhỏ và dần hình thành thói quen đọc sách. Đối với cô, sách giúp cô hiểu biết về nhiều lĩnh vực. “Tôi thường đọc những quyển sách về khoa học và sức khỏe để có thể chăm lo cho bản thân và gia đình. Tôi nghĩ ngày nay, mọi người sẽ mua sách dựa trên nhu cầu sử dụng khác nhau”, cô nói.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, Lan Anh cho biết xu hướng đọc sách đang dần “số hóa”. Bên cạnh sách giấy truyền thống, cô và các bạn đồng trang lứa thường đọc sách qua các nền tảng, ứng dụng. Theo cô, đọc sách online giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng tiếp cận nhiều đầu sách khác nhau.

Giống với Lan Anh, nhiều người trẻ cũng ghé thăm Đường sách Tết như một hoạt động thường niên. Vân Anh (23 tuổi) cho biết cô thường dành thời gian dạo quanh các gian hàng, tìm hiểu về các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, cập nhật những ấn phẩm mới ra mắt và xu hướng đọc sách đang thịnh hành.

Vân Anh đến Đường sách Tết để cập nhật những ấn phẩm mới ra mắt và xu hướng đọc sách đang thịnh hành. Ảnh: Khánh Linh.

“Tôi đã đón 3 cái Tết ở Sài Gòn và cái Tết nào tôi cũng phải đến Đường sách Tết. Mỗi khi đến đây, tôi đều học thêm một điều mới mẻ, biết thêm một quyển sách thú vị”, Vân Anh kể với Tri Thức - Znews. Cô cảm thấy rất vui vì năm nay Đường sách Tết đông đúc, nhộn nhịp và có không khí lễ hội hơn năm ngoái.

Mặc dù trước đó chưa từng nghe về khái niệm “lì xì tri thức”, Vân Anh cho biết sách luôn là lựa chọn ưu tiên của cô khi tặng quà cho người thân và bạn bè. Theo cô, một cuốn sách hay có thể đồng hành lâu dài cùng người nhận và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. “Tôi và bạn bè thường tặng sách cho nhau rất nhiều. Tôi nghĩ hoạt động ‘lì xì sách’ cũng giống như vậy. Một nét văn hóa rất thú vị và ý nghĩa dịp đầu năm”, cô nói thêm.

Góp phần tạo nên Tết tri thức

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kim Hoàn (41 tuổi) cho biết Đường sách Tết đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa và tinh thần của thành phố những ngày đầu năm. “Tôi nghĩ đây là dịp để người dân TP.HCM cũng như các du khách có cơ hội tiếp cận với nguồn sách của Việt Nam. Hoạt động này nên được duy trì và phát triển”, cô nói.

Kim Hoàn tạo cơ hội để các con tiếp xúc với sách từ sớm. Ảnh: Khánh Linh.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Kim Hoàn dẫn các con tham quan Lễ hội Đường sách Tết. Theo cô, năm nay Lễ hội có nhiều đầu sách và đơn vị phát hành hơn, đồng thời bổ sung các phối cảnh, khu trưng bày phục vụ người tham quan. “Tôi ấn tượng nhất với không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ‘Rừng tre kể chuyện’. Nói đây giúp tôi hiểu thêm về cuộc đời của Bác Hồ”, cô chia sẻ.

Ngoài Đường sách Tết, Kim Hoàn thường đưa các con đi nhà sách, hội sách để “gieo mầm” văn hóa đọc cho các con từ khi còn nhỏ. “Sách là nền tảng kiến thức rộng lớn cho trẻ em khám phá. Trong sách, các bé còn có thể tìm được chính nguyên bản của mình”, cô kể.

Đường sách Tết cũng trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách nước ngoài khi đến TP.HCM. Katharina Otto (40 tuổi), du khách đến từ Đức, cho biết cô cùng chồng và các con đến Việt Nam đón Tết theo lời mời của một người bạn.

Katharina Otto (40 tuổi) và chồng đến Việt Nam để đón Tết Bính Ngọ. Ảnh: Khánh Linh.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Đường sách Tết là một không gian tuyệt vời và đẹp đẽ với rất nhiều sách, ánh đèn và những nụ hoa. Nó làm thành phố trở nên rực rỡ hơn”, cô nói.

Sau khi dạo quanh các gian hàng, Katharina đánh giá cao chất lượng của các tựa sách tiếng Anh, đặc biệt là những đầu sách dành cho thiếu nhi. Cô cho biết mình hiếm khi bắt gặp một lễ hội về sách có quy mô lớn, đông đúc và sôi động như vậy tại quê nhà. Điều này khiến trải nghiệm của gia đình cô tại Việt Nam trở nên đáng nhớ hơn. “Tôi rất thích không khí này. Các con gái của tôi cũng rất háo hức”, cô chia sẻ.