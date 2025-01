Truyện phản địa đàng khiến 'ông vua' kinh dị sợ hãi, đọc không ngừng

Stephen King đã dành lời khen ngợi lớn cho một cuốn tiểu thuyết phản địa đàng có sức ảnh hưởng.

Theo Screenrant, đó là Dry, cuốn tiểu thuyết phản địa đàng dành cho thanh thiếu niên năm 2018 của hai cha con Neal và Jarrod Shusterman.

Cuốn sách mô tả thời tương lai gần khi California hoàn toàn cạn kiệt nước dù đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp bảo tồn. Lúc này, mọi hàng xóm đều quay lưng lại với nhau - một thực tế khả năng lớn sẽ xảy ra khi nước, nguồn tài nguyên quan trọng và nhu cầu mỗi ngày của con người, trở nên khan hiếm.

Dry nhận được nhiều đánh giá cao kể từ khi ra mắt.

Phản địa đàng không cần các yếu tố khác để trở nên hay?

Bậc thầy truyện kinh dị không xa lạ gì với tiểu thuyết phản địa đàng. Một số tác phẩm của ông cũng thuộc thể loại này, như The Stand, The End of the World As We Know It và loạt truyện The Dark Tower.

Lời khen ngợi của King dành cho Dry ngắn gọn nhưng thể hiện sự coi trọng đáng kể: "Dry của Neal và Jarrod Shusterman: Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, được viết hay về bối cảnh California cạn kiệt nước. Tôi đọc không thể ngừng".

King không phải là người duy nhất yêu thích cuốn sách này kể từ khi ông đưa ra lời đánh giá đó vào năm 2018. Hiện tại, Dry có 4,5/5 sao trên Amazon và 4,0 sao trên diễn đàn sách Goodreads, nơi cuốn sách này nhận được nhiều lời khen ngợi vì cốt truyện sáng tạo và các nhân vật tuyệt vời.

Bộ đôi tác giả đã chuyển thể cuốn sách của họ thành kịch bản phim và được Paramount mua lại vào năm 2018 sau một cuộc chiến tranh giành với nhiều hãng phim khác.

Tuy nhiên, giống một số dự án khác vào cùng thời điểm, Neal Shusterman tiết lộ (qua Reddit) rằng Paramount đã hủy bỏ việc chuyển thể vào năm 2021, cảm thấy rằng việc chuyển thể từ sách thành phim phản địa đàng sẽ quá sức chịu đựng đối với một thế giới đang phải hứng chịu đại dịch Covid-19. Hiện tại, hai cha con tác giả vẫn đang nỗ lực để có được một thỏa thuận sản xuất và phân phối mới cho cuốn sách.

Tại sao Dry đáng sợ?

Câu chuyện về California khô hạn nghe giống một thế giới phản địa đàng về biến đổi khí hậu trong tương lai xa, tuy nhiên nó đã xảy ra trên thực tế, dù chỉ ở một số khu vực cục bộ.

Hạn hán đã từng khiến người dân California lao đao.

California đã phải hứng chịu ba đợt hạn hán nghiêm trọng đến mức chính thức được phân loại là hạn hán liên tiếp: 2007-2009, 2011-2017 và 2020-2022. Đợt hạn hán 2007-2009 cũng là lần đầu tiên California tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang. Đợt hạn hán thứ hai là đợt hạn hán kéo dài nhất trong lịch sử California. Và tình trạng hạn hán liên tiếp này đã dẫn đến một số hậu quả thảm khốc.

Đầu tiên, đợt hạn hán thứ hai đã khiến đất đai California rơi vào tình trạng chưa từng chứng kiến ​​trong 1.500 năm và hàng triệu cây trồng khô héo, sau đó chết dần trên khắp bang.

Tình trạng này cũng dẫn đến các vụ cháy rừng tàn khốc chưa từng thấy: 9 trong 10 vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử California xảy ra kể từ đợt hạn hán thứ 2 và 17 trong số 20 vụ cháy rừng lớn nhất khu vực diễn ra từ đợt hạn hán đầu tiên.

Tình trạng khô hạn không chỉ khiến các hồ chứa có ít nước hơn và không đủ để dập tắt những đám cháy đó, mà còn khiến mặt đất khô rang và một lượng lớn xác cây khô, tạo ra điều kiện hoàn hảo cho các vụ cháy rừng tồi tệ trong lịch sử.

Không chỉ thế, tình trạng khan hiếm nước đã dẫn đến một số cuộc chiến pháp lý giữa nhiều nhóm cư dân, các đơn vị quản lý nước và nông dân về quyền sử dụng nước. Các thị trấn nhỏ và nhiều vùng nông thôn ở California, chẳng hạn như Coalinga, Teviston và Cambria, đều cạn kiệt nước.

Tới những thành phố lớn như Los Angeles và San Diego cũng áp dụng chế độ phân phối nước theo định mức. Ngay cả hiện tại, California và Arizona vẫn đang tranh cãi về việc ai sẽ được hưởng quyền sử dụng nước của sông Colorado - một con sông có mực nước thấp và không bền vững trong vài năm qua.

Do đó, Stephen King biết rằng những thế giới phi lý tưởng như đáng sợ nhất đều xuất phát từ thực tế. Trong trường hợp của Dry, sự thật đã đủ để tạo nên sự sợ hãi.