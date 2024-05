Khen, chê về sách mới của ông hoàng truyện kinh dị Stephen King

Theo Newsweek, cuốn sách mới của Stephen King, You Like It Darker, đã thành công vang dội chỉ sau vài ngày ra mắt.

You Like It Darker, phát hành ngày 21/5 là tác phẩm mới nhất của ông hoàng truyện kinh dị Stephen King với nội dung chính là khám phá những góc tối trong cuộc sống.

Đây là tuyển tập gồm 12 truyện ngắn, một số được viết mới còn một số là đoạn nối tiếp của các tác phẩm đã ra mắt. Trong đó, Rattlesnakes đưa độc giả quay về thế giới của tác phẩm Cujo (1981) thông qua nhân vật Vic Trenton.

Một tác phẩm đặc biệt là The Answer Man, được King viết trong 45 năm. Một vài trang đầu của câu chuyện ra đời khi King nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình khi ông khoảng 30 tuổi. Sau một thời gian dài bị bỏ quên, cháu trai ông đã phát hiện lại những tờ bản thảo này và King đã hoàn thành nó khi ông 75 tuổi.

Một số câu chuyện khác trong tuyển tập này là Two Talented Bastids, The Fifth Step, Willie the Weirdo, Red Screen, The Turbulence Expert và The Dreamers.

Tuy ra mắt chưa lâu nhưng bộ truyện đã nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả. Trên Amazon, cuốn sách đã nhận được gần 200 lượt đánh giá với chỉ số hiện tại là 4,4 sao và đã trở thành cuốn sách bán chạy số 1 trong danh mục "Kinh dị huyền bí".

Một người dùng đánh giá: “Tôi thấy tác phẩm này đậm phong cách truyền thống của Stephen King. Tôi đã đọc mọi cuốn sách ông từng viết, và mặc dù King có một số truyện dài tuyệt vời, tôi vẫn thấy ông là bậc thầy của các tác phẩm ngắn và chúng thường được đánh giá cao".

Cuốn sách nhận được gần 200 lượt xếp hạng trên Amazon. Ảnh: Amazon.

Một người khác bình luận rằng "tác phẩm này được khuyến nghị đọc đối với tất cả độc giả vốn là người hâm mộ của ông và cả những độc giả mới”.

Không chỉ được đón nhận trên Amazon, You Like It Darker cũng được đánh giá 4,34/5 trên Goodreads với hơn 230 lượt xếp hạng và 58 lượt đánh giá. Phần lớn người xếp hạng, 56%, đã cho cuốn sách 5 sao.

Một độc giả chia sẻ trên Goodreads: “Stephen King là bậc thầy hoàn toàn về văn chương. Tôi không thể đặt nó xuống. Văn chương của ông như có sức hút. Tôi dường theo dấu chân King đến bất cứ nơi nào ông dẫn tôi đi. Tôi bị cuốn hút ngay từ đoạn đầu tiên. Stephen King không làm tôi thất vọng".

"Luôn yêu thích các tuyển tập truyện ngắn của Stephen King và tuyển tập này cũng rất hay! Chúng thú vị, kích thích tư duy và u ám. Những truyện tôi yêu thích nhất là The Answer Man, Danny Coughlin's Bad Dream, Two Talented Bastids và Rattlesnakes. Bạn hãy đọc cuốn sách này và tìm ra truyện ngắn yêu thích của bạn!", một người khác bày tỏ.

Tuy nhiên, vẫn có một số người không hài lòng với tác phẩm này. Tính tới ngày 24/5, cuốn sách nhận được 5 xếp hạng 1 sao, trong đó có 1 người thậm chí chưa đọc tác phẩm: “Nếu nhiều người hâm mộ có thể đánh giá cuốn sách này 5 sao mà thậm chí chưa đọc nội dung thì tôi cũng có thể cho nó 1 sao”.

Và một người khác đã xếp hạng cuốn sách 2 sao: "Theo ý kiến của tôi, đây là tuyển tập truyện ngắn tồi tệ nhất của ông ấy. Rattlesnakes rất hay nhưng tôi nghĩ điều đó chủ yếu là do tiếp nối mạch truyện từ Cujo. Đáng buồn thay, tôi thấy những câu chuyện còn lại đáng quên đi".