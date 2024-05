Cuốn truyện Stephen King viết trong 45 năm

"You like it darker", tác phẩm mới ra mắt vào 21/5 của Stephen King, là một tập truyện ngắn được ông hoàn thành trong hơn 40 năm.

Nhà văn Stephen King. Ảnh: Entertainment Weekly.

Stephen King vừa ra mắt cuốn sách mới mang tên You like it darker bao gồm 12 tập truyện ngắn. Các câu chuyện là sự kết hợp của nhiều thể loại nhỏ từ kinh dị sinh tồn, kinh dị huyền bí, viễn tưởng đến chính kịch tội phạm. Một số truyện còn được độc giả coi như phần mở rộng của các cuốn tiểu thuyết trước đó.

Trong suốt sự nghiệp của mình, đây là cuốn sách tốn nhiều thời gian nhất của King để hoàn thiện. Vậy điều gì đã xảy ra trong suốt 45 năm ông hoàng tiểu thuyết kinh dị Mỹ làm cuốn sách này.

Tìm lại những ý tưởng trong quá khứ

Chia sẻ với NPR, Stephen King nói bản thân thường không phải lúc nào cũng giữ được cảm xúc và hoàn thành một câu chuyện từ đầu đến cuối. Những bản thảo đó sẽ được ông cất vào ngăn và chúng cũng đi thẳng vào vùng quên lãng của nhà văn. Năm năm trước, khi đang dọn nhà, Stephen King bắt đầu thu thập lại tất cả bản thảo mà bản thân đã lưu trữ trong thời gian dài. Ông lục lọi mọi ngăn bàn, thùng rác.

Cháu của ông, John Leonard, tìm thấy được cả một câu chuyện Stephen King viết tại khách sạn UN Plaza vào những năm 70. Khi đọc lại, King chợt nghĩ rằng ông muốn hoàn thành bản thảo đó. Từ sáu trang đầu, King đã viết hoàn chỉnh nó thành câu chuyện dài hơn 50 trang. Bản thân Stephen King cũng chia sẻ: “Tôi khá hồi hộp và muốn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của các nhân vật, nếu bạn là tôi, chắc chắn bạn cũng vậy”.

Tấm bìa của cuốn sách mới mô tả hình ảnh hòn đảo có hình như con cá sấu. Ảnh: Amazon.

Stephen King nói thêm đây là một trải nghiệm khá thú vị khi tìm lại những điều bản thân đã viết trong quá khứ. Đôi khi, trong ngăn kéo của một nhà văn, không ai biết có một cuốn best-seller chất lượng đang tồn tại.

Điều này cũng phần nào khiến ông liên tưởng tới trường hợp cuốn Nghĩa địa thú cưng. Ban đầu, Stephen King để nó trong ngăn kéo, ông nghĩ: “Sẽ không ai muốn đọc cuốn sách. Những thứ trong này thật quá kinh khủng”. Thế rồi, công ty cũ đưa ra hợp đồng yêu cầu Stephen King phải viết xong một cuốn sách. Vậy là King gửi bản thảo Nghĩa địa thú cưng đi, không ngờ chúng trở thành một cuốn sách bán chạy nhất.

King viết trong phần đề dẫn cuốn sách của mình rằng: “Những câu chuyện kinh dị được đánh giá cao nhất bởi những người có lòng nhân ái và đồng cảm. Với You like it darker, ông đã chứng minh rằng những câu chuyện nhỏ cũng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như những tiểu thuyết đồ sộ. Dù Stephen King gọi đây là 12 câu chuyện ngắn nhưng Danny Coughlin’s bad dream có dung lượng tới 150 trang. Sự việc trong phần này lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết The Outsider, có kết hợp với một số bối cảnh trong The Shining và Les Miserables.

Có gì trong tập truyện ngắn của Stephen King

Mười hai câu chuyện trong You like it darker có tổng dung lượng 512 trang và đang được đánh giá 4,5 sao trên Amazon. Một số câu chuyện có thể là đoạn nối tiếp của các cuốn tiểu thuyết cũ. Theo chia sẻ từ tác giả, mặc dù các ý tưởng xuất phát từ hơn 40 năm trước, nhưng khi ở độ tuổi ngoài 70 với nhiều trải nghiệm hơn, King sẽ viết theo một cách khác đi.

Vì vậy, truyện The Answer Man tập trung vào một luật sư đi trả lời những câu hỏi lớn về cuộc đời mình. Một thị trấn nhỏ, kỳ bí xuất hiện trước mắt anh, nơi đây ẩn chứa bí mật mà trước đó anh chưa từng biết.

Với một số câu chuyện, King khai thác những khía cạnh bối cảnh của đời sống bình dị. Chẳng hạn với The Fifth Step, một nhân viên sở thú có cuộc trò chuyện với người đàn ông cố gắng cai nghiện rượu. Người đàn ông đó kể lại về hành trình đau khổ của mình từ khi còn nhỏ đến lớn.

Một cảnh trong phần phim The Shining, chất liệu từ câu chuyện này cũng được Stephen King sử dụng trong Danny Coughlin’s Bad Dream. Ảnh: IMDB.

Trái với hai truyện ngắn trên, Red Screen lại kể về một cảnh sát đang điều tra vụ sát hại kinh hoàng. Chồng của nạn nhân cho rằng vợ mình bị ma nhập. Trong khi đó, The Turbulence Expert lại mô tả những thí nghiệm kinh khủng mang màu sắc hỗn loạn.

Phần ngoại truyện của tiểu thuyết Cujo (1981) cũng sẽ được Stephen King giới thiệu trong You like it darker với cái tên Rattlesnakes. Nhiều thập kỷ sau cái chết của con trai và cuộc ly hôn do một vụ việc liên quan đến bệnh dại Saint Bernard, Vic Trenton đã nghỉ hưu và sống tại biệt thự của một người bạn ở Florida Keys. Tuy nhiên những nỗi sợ cũ ùa về khi họ phải đối mặt với hiểm họa từ rắn đuôi chuông.

Màu sắc trinh thám có lẽ sẽ được thể hiện rõ nhất ở phần Danny Coughlin’s Bad Dream. Người gác cổng trường học, Danny, có những giấc mơ kỳ lạ về một cô gái bị sát hại. Vì quá ám ảnh, Danny đã cố gắng làm điều đúng đắn bằng cách báo cảnh sát. Tuy nhiên giấc mơ đã biến thành ác mộng đời thực khi anh trở thành nghi phạm chính trong một vụ án tương tự.

Cuốn sách đang được nhiều người hâm mộ của Stephen King trông đợi. Một số độc giả cho rằng những tập truyện này có tính điện ảnh cao và hoàn toàn có thể được chuyển thể.