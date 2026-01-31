Cuộc chiến manga với truyện tranh siêu anh hùng

Trang ComicBook đưa ra một số nhận định về cuộc cạnh tranh trong thế giới truyện tranh giữa manga và truyện tranh siêu anh hùng năm 2026.

Ảnh: Comicbook.

Trong nhiều thập kỷ, truyện tranh siêu anh hùng khu vực Bắc Mỹ luôn là một trong những mặt hàng được săn đón nhất trong thế giới giải trí. Độc giả đã chìm đắm trong nhiều cuộc phiêu lưu của Batman, Spider-Man, Superman từ Marvel, DC và nhiều hãng truyện tranh khác.

Tuy nhiên, từ sau đại dịch Covid-19 cùng sự phát triển không ngừng của anime, manga đã trở thành một thế lực đáng gờm và nhiều lần đánh bại được truyện tranh truyền thống trên bảng xếp hạng doanh số.

Bước vào năm 2026, câu hỏi về hai thế lực giải trí này đang được gợi lên từ bình luận của Chủ tịch DC Comics Jim Lee. Từ những sáng tạo nổi tiếng trong thế giới siêu anh hùng của X-Men, Batman, Superman và nhiều truyện tranh khác, Lee đã vươn lên vị trí lãnh đạo trong công ty và hiểu rõ bức tranh truyện tranh thế giới.

Ông nhận thức được sự phát triển mạnh mẽ của manga trong những năm gần đây và sẵn sàng thừa nhận lợi thế của manga: “Tôi nghĩ manga có lợi thế rõ rệt hơn so với truyện tranh Mỹ. Truyện tranh Mỹ gần như chỉ xoay quanh các siêu anh hùng. Doanh số và phần lớn độc giả đều tập trung vào các câu chuyện này.

Ngành công nghiệp nội dung của Nhật Bản gần giống “văn học” hơn. Đối tượng độc giả manga đa dạng và họ không chỉ đọc những câu chuyện về anh hùng. Có những câu chuyện về nấu ăn hay về bóng đá. Họ có nhiều thể loại hơn để khai thác”.

Manga lại “thắng thế” truyện tranh siêu anh hùng?

Trong năm 2025, doanh số bán manga ở Mỹ chiếm gần 57% tổng doanh số bán truyện tranh, vượt trội hơn cả truyện tranh Marvel và DC.

Theo Lee, một lý do chính nằm ở sự đa dạng nội dung của manga. Riêng thể loại anh hùng, thế giới manga cũng có không ít những tuyến nội dung khác nhau, như My Hero Academia, tập trung vào cuộc chiến với những kẻ tội phạm đeo mặt nạ, hay Jujutsu Kaisen, Blue Lock, One Piece và Demon Slayer, mỗi câu chuyện lại được xây dựng trong một thế giới khác nhau.

Độc giả yêu thích sự phong phú của thế giới manga. Ảnh: FW.

Với sự phong phú này, độc giả tin tưởng rằng manga có thể mang đến rất nhiều câu chuyện thú vị.

Trước sức ép từ manga, các công ty truyện tranh phương Tây như Image, Dark Horse hay Boom đã chú ý tới sự đa dạng trong phong cách kể chuyện của họ để thu hút thêm các đối tượng độc giả. Tuy nhiên, sức hút của chúng vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý.

Theo ComicBook, nguyên nhân phần nào nằm ở định kiến ​​đối với truyện tranh ở Bắc Mỹ khi nhiều người vẫn coi truyện tranh chỉ là những câu chuyện dành cho trẻ em. Đánh giá này khá gây tranh cãi khi vũ trụ truyện tranh đã trở nên rất phổ biến trong phim ảnh và truyền hình.

Còn Lee đưa ra một cách lý giải khác. Ông cho rằng đa số manga là những câu chuyện có kết thúc rõ ràng nên độc giả dễ dàng tiếp cận hơn. Dù một số tác phẩm có mạch truyện khá dài thì chúng đều có sự kết nối và dễ hiểu.

Siêu anh hùng DC vượt qua manga ở phương Tây?

Đây cũng chính là yếu tố được thế giới truyện tranh Bắc Mỹ dần tiếp thu với những dòng truyện mới như vũ trụ Absolute Universe của DC hay Ultimate Universe của Marvel.

Theo Comicbook, nếu có một thương hiệu Bắc Mỹ nào có thể vượt qua manga ở phương Tây thì đó chính là DC Comics. Doanh số bán hàng của họ đã tăng vọt trong năm 2025.

DC chiếm nhiều vị trí trong bảng xếp hạng doanh số truyện tranh siêu anh hùng tại Mỹ. Ảnh: ICv2.

Đầu tiên, độc giả đón nhận khá tốt cách xây dựng vũ trụ mới của nhà DC. Các anh hùng kinh điển như Batman, Superman, Wonder Woman được đặt trong những bối cảnh mới rõ ràng và gần gũi hơn cho cả độc giả mới và những độc giả lâu năm.

Ngoài ra, DC cũng đã học hỏi từ thế giới manga trong việc ra mắt các dòng truyện tranh nhỏ gọn, với những câu chuyện được xây dựng hoàn chỉnh và có giá thấp hơn nhiều những ấn bản đồ họa thông thường. Những câu chuyện như Batman: The Long Halloween, All-Star Superman, Green Lantern: Far Sector và Watchmen đều được tái bản trong định dạng mới để thu hút thêm độc giả.

Trong khi Marvel Comics vẫn chỉ cung cấp các truyện tranh truyền thống, số liệu bán hàng gần đây cho thấy DC đã thành công rực rỡ với cả dòng Absolute và truyện tranh nhỏ gọn của mình.