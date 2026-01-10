Tranh cãi về manga AI ‘hot’ nhất Nhật Bản

Nhiều tranh luận đang nổ ra về bộ manga đứng đầu top ăn khách tại nền tảng truyện tranh trực tuyến lớn nhất Nhật Bản Comic C’moA.

Bộ truyện "My Dear Wife, Will You Be My Lover?". Ảnh: Studio Zoon.

Theo Unseen Japan, từ đầu năm nay, một bộ manga do AI tạo ra đã vươn lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng truyện tranh dành cho thanh thiếu niên của Comic C’moA.

Bộ manga My Dear Wife, Will You Be My Lover?, được phát hành vào ngày 28/12/2025 và đang dấy lên nhiều tranh cãi về doanh số bán ra và việc tác phẩm công khai tuyên bố sử dụng hình ảnh do AI tạo ra.

Mặc dù các công cụ AI đã âm thầm được sử dụng trong một số khâu sản xuất manga trước đây, ít tác phẩm nào lại công khai việc sử dụng chúng rõ ràng như vậy.

Chia rẽ sâu sắc về manga AI

Đối với một số người, thành công của bộ manga này đại diện cho sự đổi mới trong thế giới truyện tranh. Tuy nhiên, một số tiếng nói khác cho rằng sản phẩm AI đang làm suy giảm cảm xúc thật sự với truyện.

Phản hồi của độc giả trên nền tảng Comic C’moA cũng chia rẽ rõ rệt. Nhiều người đánh giá tích cực, chia sẻ về tính hài hước và dễ đọc của câu chuyện. Đối với những độc giả này, AI chỉ đơn thuần là một công cụ sáng tạo. Miễn là cốt truyện mạch lạc và các nhân vật hấp dẫn, việc một cuốn truyện được viết ra sao không quan trọng.

Tuy nhiên, có không ít phản hồi tiêu cực về bộ truyện. Một số độc giả thậm chí cáo buộc nhà xuất bản thao túng các đánh giá, lưu ý rằng nhiều người đánh giá tích cực chưa từng có lịch sử hoạt động trên nền tảng này.

Nhiều độc giả cũng chỉ trích các nét vẽ là “hình ảnh AI cắt ghép” và cho rằng cả sự nổi tiếng của manga lẫn những lời khen ngợi đều được dàn dựng.

Một số độc giả thậm chí yêu cầu manga do AI tạo ra phải được xếp vào một hạng mục riêng biệt, thay vì cạnh tranh trực tiếp với các tác phẩm truyền thống.

Xếp hạng trên Comic C’moA một tuần trước cho thấy vị trí hàng đầu của My Dear Wife, Will You Be My Lover?. Ảnh: Unseen Japan.

Vị trí số một của manga AI nói lên điều gì?

Một báo cáo có tiêu đề Sự giao thoa giữa AI và truyện tranh Seinen đã đưa ra lời giải thích chi tiết về thành công của tác phẩm này.

My Dear Wife, Will You Be My Lover? nhắm đến một nhóm độc giả nam trưởng thành, đối tượng đã tạo ra doanh thu tốt trên nền tảng số. Hình ảnh bộ truyện cũng được bố cục tối ưu hóa cho màn hình điện thoại và tăng sức hấp dẫn khi độc giả lướt tìm truyện trong các gian hàng trực tuyến bằng điện thoại.

Người chịu trách nhiệm sáng tạo bộ truyện là mamaya, trước đây từng làm biên tập viên cho nhiều manga ăn khách. Thay vì làm việc như một họa sĩ truyền thống, mamaya thường đóng vai trò là nhà sản xuất hoặc người điều hành hoạt động sáng tạo.

Trong mô hình này, con người đưa ra yêu cầu cho AI để chúng cấu trúc câu chuyện và tạo hình ảnh. Còn những nhà sáng tạo có kinh nghiệm thường phụ trách tạo nhịp độ câu chuyện và xây dựng đối tượng độc giả mục tiêu. Báo cáo trên cho rằng sự phân chia vai trò như vậy giúp dự án truyện tranh tiến triển nhanh chóng và hiệu quả.

Thêm vào đó, thứ hạng cao của bộ manga này chỉ phản ánh doanh số bán hàng và số lượt nhấp chuột, thay vì phản ứng của giới phê bình.

Báo cáo cũng lưu ý rằng AI thường tạo ra được nhiều hình ảnh bắt mắt, điều giúp thúc đẩy độc giả nhấp chuột. Và khi bắt đầu đọc bộ truyện, cốt truyện và nhân vật sẽ cuốn hút họ. Theo nghĩa này, sự thành công của bộ truyện chủ yếu cho thấy cách công nghệ đang hỗ trợ việc thu hút sự chú ý của độc giả. Về mặt nội dung, manga AI này chưa tạo được đột phá nào đáng chú ý.

Sự lo ngại toàn ngành sáng tạo

Nhìn rộng hơn, những tranh cãi trong giới manga đang cho thấy sự lo sợ về AI trong toàn ngành công nghiệp sáng tạo. Gần đây, mạng xã hội X mới giới thiệu tính năng chỉnh sửa hình ảnh được liên kết với AI Grok. Công cụ này cho phép người dùng sử dụng AI để chỉnh sửa hình ảnh do người khác đăng tải mà không cần sự cho phép của họ.

Sự tiện lợi của Grok đã nhanh chóng bị người dùng lạm dụng. Họ yêu cầu Grok tạo hình ảnh khiêu dâm từ các bức ảnh trẻ em và phụ nữ mà không có sự đồng ý của họ. Các kỹ sư tại X đã thừa nhận vấn đề và hứa sẽ có các biện pháp giải quyết.

Tại Nhật Bản, nhiều người dùng cũng sử dụng Grok để vẽ hình khêu gợi của các cosplayer và nhân vật công chúng. Cosplayer Yukina đã công khai phản đối sau khi thấy trang phục của cô bị chỉnh sửa thành những phiên bản gợi cảm. Những hiện tượng xấu xí này đã gia tăng lo ngại về việc sử dụng AI quá tùy tiện.

Trong ngành truyện tranh Nhật Bản, AI cũng đang trở thành điểm nóng. Một bộ manga đoạt giải khuyến khích trong khuôn khổ Giải thưởng truyện tranh mới nổi Young Jump đã bị cáo buộc sử dụng AI. Trong khi đó, nhà xuất bản Shueisha, đơn vị tổ chức giải thưởng, từ chối làm rõ tiêu chí lựa chọn của mình.

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, một cuộc thi do tờ báo lớn Asahi Shimbun đồng tổ chức đã phải thu hồi giải thưởng cao nhất sau khi cộng đồng mạng phát hiện hình ảnh đó do AI tạo ra.

Hàng loạt sự việc đang cho thấy nhiều điều bất ổn trong ngành công nghiệp sáng tạo của Nhật Bản. Trong đó, tranh cãi về My Dear Wife, Will You Be My Lover? chỉ là một phần trong những bất ổn về làn sóng công nghệ mới, đặc biệt là vấn đề quyền tác giả và sự đồng thuận trong sử dụng tác phẩm sáng tạo.