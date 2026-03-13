'Thang máy Sài Gòn' ra mắt tại Na Uy

Tác phẩm của nhà văn Thuận tái bản lần 2 dưới dạng bỏ túi tại Thụy Điển. Đồng thời, tác phẩm cũng mới ra mắt lần đầu tại Na Uy.

Theo thông tin từ nhà văn, tác phẩm Thang máy Sài Gòn do Tobias Theander dịch sang tiếng Thụy Điển và nhà Tranan (Stockholm) xuất bản tháng 12/2024, vừa được tái bản lần hai ở dạng sách bỏ túi.

Trước đó, tác phẩm này đã tái bản lần một chỉ sau 3 tháng ra mắt tại Thụy Điển. Tác phẩm lọt vào danh sách cuốn sách nổi bật (Best Books) của Báo Dagens Nyheter trong nhiều tháng.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, tác giả cho biết cuốn sách vừa ra mắt lần đầu phiên bản tiếng Na Uy bởi nhà Cappelen Damm - một trong các nhà xuất bản hàng đầu của nước này. Dịch giả cho phiên bản này là chị Y-Nhu Phạm Sparboe.

Tác phẩm "Thang máy Sài Gòn" bản tiếng Thụy Điển (bên trái) và tiếng Na Uy (bên phải).

Hiện nay, tác phẩm Thang máy Sài Gòn đã được dịch ra 4 thứ tiếng: tiếng Pháp (thực hiện bởi tác giả và Janine Gillon), tiếng Anh (dịch giả Nguyễn An Lý), tiếng Thụy Điển (dịch giả Tobias Theander). Bản tiếng Anh được xuất bản ở 3 nhà xuất bản khác nhau, gồm New Directions (New York), Tilted Axis Press (London) và Book Hug Press (Toronto, Ontario). Cuốn sách đang tiếp tục được dịch sang tiếng Italy.

Thang máy Sài Gòn ra mắt bạn đọc lần đầu vào năm 2013, được trao tặng Giải Sáng tạo (Bourse de Création) năm 2013 của Trung tâm Sách Quốc gia Pháp (Centre National du Livre). Cùng năm, tác giả ra mắt cuốn sách phiên bản tiếng Việt, xuất bản bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Nhà văn Thuận. Ảnh: FBNV.

Tác giả Thuận có hơn 20 năm sống tại Pháp, từng xuất bản nhiều tiểu thuyết bằng cả tiếng Pháp, tiếng Việt. Các tiểu thuyết của Thuận được nhiều người yêu thích như: Made in Vietnam, Chinatown, Paris 11 tháng 8, T mất tích; Vân Vy, Thang máy Sài Gòn, Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư.

Nhà văn có nhiều thử nghiệm sáng tạo khi viết tiểu thuyết. Thí dụ, có cuốn chị viết với cấu trúc không chương đoạn, có cuốn viết có chương đoạn nhưng theo thứ tự tự do.

Chị cũng là dịch giả, chuyển ngữ các tác phẩm như: Xạ thủ nằm bắn, Ba gã cần khử, Ngôn từ, Người cha im lặng.

Thuận tên thật là Đoàn Ánh Thuận, sinh năm 1967 tại Hà Nội. Chị tốt nghiệp khoa Anh ngữ Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Pyatigorsk (Liên bang Nga) năm 1991, làm cao học văn học Anh cổ điển tại Đại học Paris 7 (1991-1992) và cao học văn học Nga đương đại tại ĐH Sorbonne (1992-1993). Hiện chị định cư tại Paris.