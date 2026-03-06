Ông Nguyễn Tấn Dũng nhận kỷ niệm chương về xuất bản sách

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước” tại TP.HCM.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, trao tặng kỷ niệm chương đến nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Kim Ngân.

Chiều 6/3, tại TP.HCM, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước”.

Sự kiện diễn ra tại Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an), với sự tham dự của ông Nguyễn Tấn Dũng; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Công an. Chương trình được tổ chức tại hội trường của trường và kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 học viên.

Sách Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển. Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cũng tại sự kiện, cuốn sách Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển của ông Nguyễn Tấn Dũng được giới thiệu. Với dung lượng hơn 900 trang, cuốn sách tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích và bao quát nhiều lĩnh vực như hoàn thiện thể chế, tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Qua đó, tác phẩm phản ánh rõ nét tư duy chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ trong suốt hai nhiệm kỳ từ năm 2006 đến 2016.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký tặng sách cho đại biểu. Ảnh: Kim Ngân.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh cuốn sách có giá trị lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về các cơ hội, thách thức cũng như những thành tựu to lớn của đất nước trong công cuộc đổi mới. Đặc biệt, tiếp nối thành công của bộ sách Nguyễn Tấn Dũng tuyển tập gồm 6 tập (gần 6.000 trang) đã được xuất bản năm 2024, ấn phẩm lần này tiếp tục gợi mở nhiều vấn đề cốt lõi có giá trị cho hiện tại và tương lai của đất nước.