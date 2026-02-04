NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu ấn phẩm tại Hội báo Xuân

Ngày 3/2/2026, tại Huế, Hội Nhà báo Thành phố Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Huế tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Báo chí Huế đổi mới - sáng tạo cùng kỷ nguyên số”.

Tham gia Hội Báo, Trung tâm Phát hành sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Huế đã mang đến bạn đọc hàng trăm đầu sách có nội dung phong phú, đa dạng thể loại, góp phần lan tỏa giá trị tri thức, lý luận và thực tiễn phục vụ đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo thành phố Huế tham quan các gian trưng bày tại Hội báo.

Hội Báo Xuân diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa, nghề nghiệp có ý nghĩa sâu sắc, trở thành nét đẹp truyền thống của báo giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hội Báo Xuân năm nay có sự tham gia của 17 đơn vị, với 20 gian trưng bày đến từ các cơ quan báo chí, sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương. Trong thời gian diễn ra từ ngày 3/2 đến 7/2/2026, Hội Báo Xuân trưng bày hơn 1.000 đầu sách, báo, tạp chí, ấn phẩm, đặc san cùng các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc; giới thiệu giao diện báo điện tử của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Huế.

Lãnh đạo thành phố Huế tham quan gian trưng bày sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại Hội Báo, gian trưng bày sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do Trung tâm Phát hành sách Huế thực hiện đã thu hút sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu dự lễ khai mạc và đông đảo bạn đọc đến tham quan, tìm hiểu, mua sách. Gian hàng được đánh giá cao nhờ không gian trưng bày ấn tượng, bố cục khoa học, giới thiệu nhiều đầu sách lý luận, chính trị, pháp luật có giá trị, thể hiện rõ dấu ấn thương hiệu của Nhà xuất bản.

Gian trưng bày các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Các ấn phẩm trưng bày thuộc nhiều mảng đề tài phong phú, đa dạng, tiêu biểu như: sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm viết về Người; sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sách về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sách phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về chuyển đổi số; các đầu sách tiêu biểu, sách bán chạy của Nhà xuất bản, cùng nhiều ấn phẩm về lịch sử, kinh tế, văn hóa, quốc tế, pháp luật, ngoại giao và các bộ giáo trình, tài liệu tham khảo khác.

Các cán bộ Trung tâm Phát hành của Nhà xuất bản tại Huế tham gia Hội Báo Xuân 2026.

Tham gia Hội Báo Xuân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị xuất bản chính trị, lý luận nòng cốt của Đảng và Nhà nước, tích cực đưa sách đến gần hơn với bạn đọc. Các ấn phẩm được trưng bày tại Hội Báo đã góp phần phản ánh toàn diện, sinh động những thành tựu nổi bật của đất nước và địa phương, đồng thời cổ vũ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo, xuất bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.