Ra mắt sách 'Tự hào cơ đồ Việt Nam'

Sáng 30/1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Tự hào cơ đồ Việt Nam".

TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, ngày 23/01/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo TS Phạm Tất Thắng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam là một bước cụ thể hóa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, với gần 600 trang khổ lớn, được trình bày trang trọng, xuất bản song ngữ Việt - Anh, sưu tầm và tuyển chọn hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, cuốn sách đã tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước.

Cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam là một ấn phẩm phản ánh những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 80 năm kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới.

Cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách gồm 17 bài viết, được kết cấu thành ba phần: Phần thứ nhất: Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm rõ những dấu mốc lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975; Phần thứ hai: Việt Nam - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển, phản ánh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực; Phần thứ ba: Việt Nam - Khát vọng hùng cường nhấn mạnh, những thành tựu mang tầm vóc thời đại của kỷ nguyên độc lập, tự do và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của kỷ nguyên đổi mới và phát triển tạo ra tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.