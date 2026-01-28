Sách về Nhà nước pháp quyền

Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lý luận và hiện thực".

Nhà nước pháp quyền là một trong những thành tựu quan trọng của nền văn minh nhân loại, thể hiện sự phát triển về tư duy chính trị - pháp lý và là nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán.

Cuốn "Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lý luận và hiện thực". Ảnh: NXBTP.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những tri thức về nhà nước pháp quyền nói chung và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lý luận và hiện thực", là công trình khoa học có giá trị, được GS.TS. Võ Khánh Vinh dày công nghiên cứu, biên soạn.

Nội dung cuốn sách đề cập và phân tích một cách sâu sắc lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuy nhiên, một số nội dung cụ thể có thể cần được tiếp tục nghiên cứu và làm sáng tỏ hơn nữa. Nhà Xuất bản giữ nguyên một số quan điểm của tác giả trong cuốn sách có thể còn có ý kiến đa chiều để bạn đọc tham khảo.

Hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, những người làm công tác thực tiễn cũng như bạn đọc quan tâm tới vấn đề này.