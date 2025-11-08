'Nói sao cho chạm lòng người?' - Cẩm nang giao tiếp thời đại số

Giữa một thế giới nơi công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại mọi mặt của đời sống, chúng ta thường nghe thấy câu hỏi: Đâu là kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21?

Một mặt, AI đang chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu với khả năng xử lý dữ liệu và tối ưu hóa công việc. Mặt khác, một kỹ năng cốt lõi khác lại âm thầm khẳng định vị thế của mình: giao tiếp. Và đó cũng là chủ đề chính của cuốn sách Nói sao cho chạm lòng người? của hai tác giả TS Biên Trương và PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà.

Cuốn sách này không phải là một tập tài liệu lý thuyết khô khan, mà là một cẩm nang sống động, được viết dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn. Với văn phong dí dỏm, trực quan và các hình ảnh minh họa dễ hiểu, tác phẩm này giúp người đọc khám phá những khía cạnh ít được chú ý của giao tiếp, đồng thời cung cấp những công cụ thiết thực để nâng cao kỹ năng này.

Lắng nghe: Món quà hiếm có khó tìm

Một trong những nội dung nổi bật nhất của sách là về tầm quan trọng của việc lắng nghe. Trong một xã hội nơi ai cũng muốn được nói, được thể hiện, kỹ năng lắng nghe trở nên vô cùng quý giá.

Cuốn sách chỉ ra rằng, phần lớn chúng ta không lắng nghe để hiểu, mà chỉ lắng nghe để chờ đến lượt mình phản hồi.

Lắng nghe chủ động, lắng nghe thấu cảm là một kỹ năng có thể học và rèn luyện. Bằng cách này, bạn có thể thực sự hiểu được thế giới nội tâm của người khác và khiến họ cảm thấy được trân trọng. Sách ví von rằng, lắng nghe là một món quà đơn giản nhưng quý giá, có khả năng kết nối những tâm hồn, chữa lành vết thương và thổi bay muộn phiền.

Giao tiếp với người thân: Dũng cảm vượt qua "Hiệu ứng Quen sinh khinh"

Cuốn sách cũng thẳng thắn đề cập đến một nghịch lý phổ biến: chúng ta thường rất lịch sự với người lạ, nhưng lại dễ dàng buông lời thiếu suy nghĩ với những người thân yêu nhất. Sách giải thích hiện tượng này bằng "hiệu ứng quen sinh khinh" (habituation).

Hai tác giả sách.

Tuy nhiên, tác giả tin rằng những người thân thiết nhất xứng đáng được ta đối xử tử tế nhất. Vì vậy, sách đưa ra mô hình 3R (Recognize - nhận lỗi, Regret - hối lỗi, Repair - sửa lỗi) để giúp chúng ta xin lỗi một cách chân thành. Hơn nữa, cuốn sách còn nhấn mạnh tầm quan trọng của ba chữ vàng hoàn toàn Việt Nam: Hiểu - Thương - Kính. Đây không chỉ là triết lý, mà còn là kim chỉ nam giúp mỗi cá nhân xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ chất lượng, vốn là yếu tố quan trọng nhất quyết định hạnh phúc và sức khỏe của con người.

Nói sao cho chạm lòng người? là một tác phẩm cần thiết cho bất kỳ ai muốn vượt qua những rào cản giao tiếp trong cả đời sống thực lẫn trên không gian mạng. Đây là lời nhắc nhở rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, sự kết nối chân thành giữa con người với nhau vẫn là điều không thể thay thế.

Cuốn sách này không hứa hẹn sẽ biến bạn thành một người hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, biết cách nói lời tử tế, biết lắng nghe chân thành, và biết cách làm cho thế giới quanh mình trở nên ấm áp hơn.