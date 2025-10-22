Hội sách Frankfurt: Kết nối thế giới văn chương trong kỷ nguyên mới

Hội sách không chỉ là nơi giao thương quốc tế mà còn là diễn đàn toàn cầu về văn hóa, vấn đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xuất bản và khẳng định sức mạnh của trí tưởng tượng.

Hội sách Frankfurt thu hút đông đảo giới xuất bản và người yêu sách.

Hội sách Quốc tế Frankfurt lần thứ 77 diễn ra từ ngày 15/10 đến 19/10/2025 đã khép lại với hơn 238.000 lượt khách tham quan đến từ 131 quốc gia, khẳng định vị thế là sự kiện xuất bản lớn nhất thế giới. Hội sách không chỉ là nơi giao thương quốc tế mà còn là diễn đàn toàn cầu về văn hóa, vấn đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xuất bản và khẳng định sức mạnh của trí tưởng tượng.

Frankfurt 2025 - Tăng trưởng, sáng tạo và đối thoại toàn cầu

Theo thông cáo từ BTC Hội sách Frankfurt, năm 2025 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của Hội sách Frankfurt cả về quy mô lẫn sức ảnh hưởng. Với 4.350 đơn vị tham gia gian hàng trưng bày, hơn 3.500 sự kiện được tổ chức, quy tụ 118.000 chuyên gia và 120.000 độc giả, hội sách tiếp tục củng cố vai trò trung tâm của ngành xuất bản thế giới.

Giám đốc Hội sách Frankfurt - Juergen Boos nhận định, Hội sách Frankfurt 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là nơi hội tụ, giao hòa giữa thương mại và tình yêu văn chương - vừa là trung tâm giao dịch bản quyền, vừa là lễ hội của người đọc.

Không chỉ là diễn đàn của giới xuất bản, hội sách còn là nơi hội tụ sáng tạo liên ngành. Sự kiện Ngày sách lên màn ảnh (Book-to-Screen Day) quy tụ hàng trăm nhà xuất bản, hãng phim và hãng game, khẳng định sức sống của văn chương trong lĩnh vực điện ảnh và giải trí kỹ thuật số. Bên cạnh đó, khu vực sách nói với các hoạt động sôi nổi của Spotify và Audible cho thấy thị trường sách nói và podcast đang bùng nổ toàn cầu.

Ngành xuất bản sách và trí tuệ nhân tạo AI

“Con người và/hoặc máy móc?” - là câu hỏi được mổ xẻ từ mọi góc độ tại hội sách: thực tiễn, đạo đức và chính trị. Trong các chương trình dành cho giới chuyên môn, những cuộc thảo luận về AI trong lĩnh vực xuất bản mang tinh thần thực tế và lạc quan.

Tại Sân khấu Đổi mới (Innovation Stage), các mô hình cấp phép mới và quy trình làm việc hiệu quả hơn nhờ AI đã được đưa ra trao đổi. Ngược lại, tại Sân khấu Văn chương và Dịch thuật (Word - A Stage for Literature and Translation), trọng tâm là những câu hỏi về quy định và vấn đề trả thù lao công bằng. Ở đây, các dịch giả - làm việc cả với AI lẫn không có AI - đã giúp khách tham quan có cái nhìn hậu trường của công việc dịch thuật.

Tại Diễn đàn Giáo dục (Education Forum), các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục truyền thông trong thời đại AI, coi đó là một kỹ năng then chốt cho tương lai. Và trên Sân khấu Trung tâm (Centre Stage), một câu hỏi lớn được đặt ra: “Ai kiểm soát hiện thực?”, bà Melissa Fleming (Phó tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách Truyền thông Toàn cầu) cảnh báo thực tế, sẽ có những kẻ hiểu biết cách khai thác các thuật toán để phục vụ lợi ích của mình, bóp méo câu chuyện và làm thay đổi nhận thức chung của chúng ta về thực tại.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2025

Năm nay, Việt Nam có hơn 20 đơn vị tham dự Hội sách Frankfurt với tổng diện tích khoảng 100 m2, trên 1.200 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực: văn hóa, lịch sử, văn học, khoa học thường thức, sách thiếu nhi, chuyển đổi số và xuất bản số; gần 100 đại biểu là đại diện các nhà xuất bản, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa và cơ quan quản lý cùng góp mặt, thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ và khát vọng đưa “Sách Việt Nam” vươn tầm quốc tế.

Với mục tiêu đưa sách Việt ra thế giới, đây là năm thứ tư NXB Kim Đồng tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu những ấn phẩm mới, nổi bật thuộc nhiều thể loại.

Gian sách Hà Nội và NXB Kim Đồng tại Frankfurt.

Trong khuôn khổ Hội sách, tại sân khấu châu Á, bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng - đã tham gia với tư cách khách mời chia sẻ trong tọa đàm: “Từ Bangkok tới Manila: Khám phá thị trường sách thiếu nhi Đông Nam Á”. Phát biểu tại tọa đàm, bà Liên đã chia sẻ về những cơ hội xuất bản sách thiếu nhi ở thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ NXB Kim Đồng trong việc đầu tư xuất bản những ấn phẩm được bán bản quyền ra thế giới.

Với sự tham gia của đại diện đến từ các nước Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, toạ đàm đã mang đến nhiều hiểu biết mới về thị trường xuất bản Đông Nam Á và mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai giữa các nước trong khu vực.

Philippines - Tiếng nói mạnh mẽ và những màn trình diễn đầy cảm hứng

Lần đầu tiên trong lịch sử, Philippines trở thành Khách mời danh dự của Hội sách Frankfurt. Hơn 100 tác giả, họa sĩ, dịch giả và nghệ sĩ Philippines mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng về sự sáng tạo, mang đậm bản sắc với khẩu hiệu “The imagination peoples the air” (Trí tưởng tượng lan tỏa khắp không gian).

Hình ảnh tại không gian của Philippines - Khách mời danh dự của Hội sách Frankfurt.

Từ những trang văn đương đại đến truyền thống kể chuyện bản địa, từ tiếng nói phản biện xã hội đến các màn trình diễn nghệ thuật, Philippines đã biến Frankfurt thành một sân khấu văn hóa sống động. Đặc biệt, sự kiện “Jeepney Journey” với lễ hội đường phố, âm nhạc hip-hop và ẩm thực đặc trưng thu hút hơn 10.000 người tham dự, lan tỏa tinh thần cởi mở và giao lưu quốc tế.

Thượng nghị sĩ Loren Legarda, người khởi xướng dự án, khẳng định: Chúng tôi đã chứng minh rằng văn học Philippines có vị trí riêng trên bản đồ thế giới. Và từ Frankfurt, câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục vang xa.

Hình ảnh tại Hội sách Frankfurt.

Khách mời danh dự Hội sách Frankfurt 2026 Cộng hòa Séc - “Đất nước bên bờ biển” và hứa hẹn mới cho văn học châu Âu

Khép lại lễ chuyển giao danh hiệu Khách mời Danh dự, Cộng hòa Séc chính thức đảm nhận vai trò Khách mời danh dự năm 2026, với chủ đề “A Country on the Coast” (Đất nước bên bờ biển) - lấy cảm hứng từ vở kịch The Winter’s Tale của Shakespeare.

Dưới sự điều phối của Thư viện Moravia (TP. Brno) và Trung tâm Văn học Séc, dự án được Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc tài trợ, hứa hẹn là điểm nhấn trong một năm văn hóa Séc quy mô lớn.

Ông Tomáš Kubíček, Giám đốc chương trình Khách mời Danh dự của Cộng hòa Séc chia sẻ: “Văn học Séc vô cùng đa dạng. Tôi tin rằng các tác giả Séc ngày nay có nhiều điều thú vị để giới thiệu với thế giới, từ nét châm biếm, tự trào đặc trưng đến tài năng kể chuyện lôi cuốn và khả năng khám phá những chủ đề đầy cảm hứng”.

Từ những con số ấn tượng đến các cuộc đối thoại đầy chiều sâu, Hội sách Quốc tế Frankfurt 2025 khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. Giữa thế giới đầy biến động, Hội sách Frankfurt vẫn là nơi trí tưởng tượng, tri thức và ngôn từ kết nối con người ở mọi quốc gia trên thế giới.

Hội sách không chỉ là nơi để những người làm xuất bản Việt Nam thúc đẩy hợp tác, trao đổi bản quyền; giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm xuất bản mà còn là cơ hội để những câu chuyện của Việt Nam đến với bạn đọc khắp nơi trên thế giới - như ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định tại lễ khai mạc Gian trưng bày Sách Việt Nam trong khuôn khổ Hội sách.