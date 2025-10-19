Dấu ấn xuất bản Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2025

Việt Nam tích cực đối thoại, giới thiệu sách mang bản sắc tại Hội sách Frankfurt 2025, cho thấy nỗ lực vươn ra thế giới của ngành xuất bản nước nhà.

Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cùng bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt trong không gian sách Việt.

Mỗi tháng mười, Frankfurt lại trở thành trung tâm của ngành xuất bản toàn cầu, khi hàng nghìn nhà xuất bản, tác giả, dịch giả và độc giả tụ họp tại hội sách lớn nhất thế giới. Hội sách không chỉ là nơi trưng bày sách mà còn là cơ hội quan trọng để giao dịch bản quyền, thảo luận về xu hướng ngành và xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Năm 2025, hội sách diễn ra từ 15-19/10 tại Frankfurt (Đức), quy tụ hơn 1.000 tác giả và các đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia. Đây là nơi thể hiện các xu hướng xuất bản toàn cầu, đồng thời là bệ phóng cho những cuốn sách mới ra đời, vươn tầm ảnh hưởng quốc tế.

Việt Nam trên bản đồ đối thoại

Năm nay, Việt Nam góp mặt tại Diễn đàn Châu Á, nơi các tiếng nói trong khu vực cùng trao đổi những câu hỏi lớn của ngành sách.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT ThaiHaBooks, chia sẻ trong tọa đàm “Vai trò của giải thưởng sách” và kêu gọi châu Á có những giải thưởng sách của riêng mình. Lập luận của ông giản dị nhưng mạnh mẽ, giải thưởng không chỉ vinh danh tác giả, mà còn tạo động lực cho cả hệ sinh thái đọc, kích hoạt chuỗi giá trị từ sáng tác, biên tập, xuất bản, truyền thông và phát hành. Một hệ thống giải thưởng châu lục, với tiêu chí phù hợp bản sắc châu Á, sẽ giúp những câu chuyện “nội sinh” có trọng lực lớn hơn trên thị trường quốc tế.

Hình ảnh trao đổi, hợp tác xuất bản tại các gian của Việt Nam trong khuôn khổ Hội sách Frankfurt 2025.

Bà Quỳnh Liên, Phó giám đốc - Tổng biên tập NXB Kim Đồng - tham gia tọa đàm “Từ Bangkok tới Manila: Khám phá thị trường sách thiếu nhi Đông Nam Á”. Bà chia sẻ về độc giả trẻ hôm nay, về cách các nhân vật bản địa với ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa riêng có thể chạm tới bạn đọc toàn cầu bằng các chủ đề phổ quát như tình bạn, lòng dũng cảm, sự tử tế.

Bà Tuyết Minh, Chuyên viên Đối ngoại và Truyền thông ThaiHaBooks, đại diện chia sẻ chủ đề “Khuyến đọc Châu Á”: làm thế nào để các chiến dịch khuyến đọc vượt khỏi tính phong trào, trở thành hoạt động thường xuyên trong trường học, thư viện, cộng đồng; làm sao tận dụng nền tảng số để kéo người trẻ trở về với sách giấy và văn bản dài. Cũng như đưa ra các chiến dịch thành công tại Việt Nam như Chương trình Khuyến đọc Việt Nam, Phiên chợ Khuyến đọc, Reading Books Together…

Các phiên thảo luận cho thấy đây là cơ hội để xuất bản Việt Nam kết nối với khu vực và thế giới, học hỏi mô hình, trao đổi ý tưởng, tìm bạn đồng hành cho những dự án đồng xuất bản, sách song ngữ hay các chương trình đưa tác giả Việt đi giao lưu quốc tế.

Sách Việt ra thế giới

Tại các gian trưng bày của Việt Nam, đoàn đã đón tiếp đông đảo các nhà xuất bản quốc tế cũng như độc giả tham gia hội sách. Những tựa sách được giới thiệu tại Frankfurt năm nay có thể kể: Tiếng Việt ân tình, Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười, Thơ Hoàng đế Thiệu Trị, Việt Nam dọc miền du ký, Happy Village, Nghĩ khác làm khác, Lịch sử Việt Nam bằng hình, Nếp nhà, Tết Việt…

Mỗi cuốn sách là một “mảnh ghép” của văn hóa - lịch sử - ngôn ngữ Việt Nam, từ trầm tích chữ nghĩa đến nhịp sống đương đại. Điều quan trọng không chỉ là số lượng đầu sách giới thiệu, mà là sự chọn lọc: chọn những tác phẩm có bản sắc, có khả năng đối thoại quốc tế, và có tiềm năng chuyển ngữ nhờ chủ đề phổ quát. Khi một biên tập viên nước ngoài dừng lại hỏi thêm, đó đã là bước đầu của một hành trình ra thế giới.

Frankfurt vẫn là “cửa ngõ” của ngành xuất bản? Ngoài quy mô, Frankfurt duy trì được chất lượng đối thoại. Ở đây, người ta bàn về những nghịch lý của thời đại số nhưng không quên ý nghĩa của đọc sâu; người ta nói về công nghệ nhưng không đánh mất trọng tâm là câu chuyện. Và khi câu chuyện đủ mạnh, nó tự tìm được người nghe bất kể rào cản ngôn ngữ.

Bà Vũ Thủy, Giám đốc Hợp tác Quốc tế (đại diện ThaiHaBooks), chia sẻ: “Frankfurt không chỉ là hội sách, mà là nơi câu chuyện của các dân tộc được kể ra, nơi những ngôn ngữ nhỏ bé cũng có cơ hội cất tiếng nói của mình.”

Frankfurt 2025 là những ngày làm việc dày đặc, nhưng mở ra những con đường mới. Tinh thần “Stories connect us” nhắc chúng ta rằng, dù đến từ nền văn hóa nào, chúng ta vẫn gặp nhau ở khát vọng kể và nghe những câu chuyện tử tế. Với sự góp mặt chủ động của các đơn vị Việt Nam, với những tiếng nói từ Diễn đàn châu Á, với các đầu sách mang đậm bản sắc, sách Việt có cơ hội bước ra thế giới gọn gàng, tự tin và bền bỉ hơn.

Và khi Philippines đưa chiếc jeepney (phương tiện công cộng phổ biến ở Phillippines) nhiều sắc màu lăn bánh giữa Frankfurt, ta hiểu một phương tiện có thể là xe buýt, có thể là tác phẩm nghệ thuật nhưng trên hết là biểu tượng của chuyển động. Cũng như sách nhỏ bé trong tay, nhưng đủ sức chở những tâm hồn băng qua mọi biên giới.