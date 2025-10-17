4.000 đơn vị từ 130 quốc gia tham gia Hội sách Frankfurt 2025

Hội sách Frankfurt (Frankfurter Buchmesse) lần thứ 77 diễn ra từ 15 đến 19/10 tại Đức, tiếp tục là sân chơi xuất bản lớn nhất thế giới.

Khu trưng bày của Audible tai Hội sách Frankfurt. Ảnh: Frankfurter Buchmesse.

Là hội sách thường niên lớn nhất thế giới, Hội sách Frankfurt (Frankfurter Buchmesse) năm nay tập trung vào mối đe dọa đối với bản quyền sáng tạo; những thách thức đối với quyền tự do thể hiện bản thân, quyền xuất bản và quyền đọc, cũng như các giải pháp để phát triển ngành công nghiệp và nghệ thuật xuất bản.

Tầm quan trọng của Frankfurter Buchmesse giữa kỷ nguyên công nghệ

Phát biểu tại họp báo khai mạc hội sách, bà Karin Schmidt-Friderichs, Chủ tịch của Börsenverein des Deutschen Buchhandels, công ty mẹ của Hội sách Frankfurt, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các đại diện thương mại, nhà triển lãm, nhà văn, độc giả và nhiều bên khác vẫn tiếp tục đoàn kết và có mặt tại Hội sách năm nay.

Bà Karin Schmidt-Friderichs, Chủ tịch của Börsenverein des Deutschen Buchhandels, công ty mẹ tổ chức Hội sách Frankfurt. Ảnh: Publishing Perspectives.

Những tác phẩm mà hội sách có không chỉ là về “thế giới” hay về những tác phẩm giải trí và thoát ly thực tại mà còn chứa đầy “các câu chuyện, lời kêu gọi, tuyên ngôn và diễn ngôn” hé lộ “thế giới quan và xã hội. Những cuốn sách tại đây giúp định hình nhận thức của chúng ta về thế giới và những mong muốn chúng ta gửi đến thế giới”, bà Friderichs chia sẻ.

Sự đa dạng của các tác phẩm được thể hiện ở sự góp mặt của 4.000 đơn vị tham gia triển lãm đến từ 130 quốc gia tại hội sách năm nay.

Đây cũng là điều mà thế giới văn học đang cần, trong bối cảnh một số ít tỷ phú ngày càng cho bản thân quyền quyết định thuật toán nào sẽ trình bày loại thông tin nào, trong khi không chịu trách nhiệm về nội dung họ xuất bản và điều họ đã giữ lại.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành hội sách, Juergen Boos, cũng đồng tình với Schmidt-Friderichs khi đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta lại có hơn 7.000 nhà báo tham dự mỗi năm, tại sao chúng ta lại có hơn 4.000 nhà xuất bản, hơn 200.000 khách tham quan mỗi năm?".

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành hội sách Juergen Boos. Ảnh: Publishing Perspectives.

Bởi vì Hội sách Frankfurt cho thấy sức mạnh của văn học. Văn chương đang kết nối mọi người, điều hòa những mâu thuẫn và hé lộ những góc nhìn mới.

Ông Boos cũng nhấn mạnh: “Chúng ta khai mạc Frankfurter Buchmesse năm nay trong một kỷ nguyên phân cực sâu sắc, một kỷ nguyên khi văn học đang chịu áp lực của chiến tranh, các lệnh cấm sách và phản văn hóa”.

Một minh chứng dấy lên nhiều quan ngại là ở các nước phương Tây cũng có những cuộc chiến văn hóa tác động trực tiếp đến xuất bản. Các thư viện loại bỏ một số thể loại khỏi kệ sách. Các khoản tài trợ đang bị huỷ vì yếu tố chính trị, quyền nghiên cứu khoa học và xuất bản đang bị đe dọa.

Và đó là lý do hội sách mở ra cơ hội cho sự trao đổi, cho những tiếng nói hiếm khi được chia sẻ trên sân khấu, như phiên chia sẻ của nhà bán sách người Palestine Mahmoud Muna nói về khu vực của mình, người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Ressa và cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Ông Boos cũng nói thêm: “Nhưng chỉ riêng các cuộc thảo luận không thể tạo nên một hội sách lớn. Để những tiếng nói trên được lắng nghe, hội sách cũng cần trở thành một địa điểm tạo thuận lợi cho trao đổi bản quyền và thúc đẩy dịch thuật và biên tập. Chương trình năm nay sẽ có sự nỗ lực mạnh mẽ để tạo điều kiện cho mảng chuyển thể sách sang phim”.

Tạo cơ hội cho các tiếng nói mới

Hội sách năm nay có sự tham dự của Philippines với cương vị là khách mời danh dự. Hơn 100 tác giả và nghệ sĩ Philippines, bao gồm tác giả kiêm nhà làm phim tài liệu Patricia Evangelista, nhà văn mới nổi Mina Esguerra và người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Ressa, đã có mặt tại Frankfurt.

Nhấn mạnh sự quan tâm tới các nhà xuất bản trẻ, hội sách cũng có phiên thảo luận với Vanina Colagiovanni, Giám đốc xuất bản của Gog & Magog tại Buenos Aires, và Mehar Anaokar, biên tập viên của nhà xuất bản độc lập Profiles Books tại London.

Colagiovanni và Anaokar đã chia sẻ rằng trải nghiệm của họ tại Frankfurt với các cơ hội học bổng và trợ cấp đã truyền cảm hứng cho họ tìm kiếm thêm các chương trình tương tự và thúc đẩy họ tìm ra những cách mới để kết nối với các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực này.

Chia sẻ về việc các tác giả cần thể hiện tiếng nói trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động, nhà văn Nora Haddada chỉ ra rằng bắt đầu từ vài năm trước, "mọi thứ đang đi xuống", nhắc về sự bất ổn của nhiều bối cảnh xã hội và chính trị, và việc các nhà văn im lặng vào những thời điểm như vậy chẳng mang lại lợi ích gì.

Nora Haddada phát biểu tại buổi họp báo Hội sách: “Nỗi sợ hãi là em út của sự hèn nhát”, đồng thời chỉ ra rằng giải pháp tốt nhất cho các tác giả ngày nay là lên tiếng, lan tỏa tác phẩm của họ và tránh chùn bước trước nghịch cảnh.

Hội sách Frankfurt năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 19/10 với nhiều chương trình dành cho các chuyên gia trong ngành xuất bản, công chúng quan tâm cùng nhiều hoạt động thương mại thực tế. Trung tâm đại diện và hướng đạo văn học (LitAg) của hội sách, nơi diễn ra các hoạt động mua bán bản quyền dịch thuật và xuất bản xuyên biên giới, đã bán hết vé. Tín hiệu này đang hứa hẹn một mùa giao dịch sôi động tại Hội sách Frankfurt 2025.