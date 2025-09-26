Xuất bản châu Á tăng cường sự hiện diện tại Hội sách Frankfurt

Ngày 25/9, bà Claudia Kaiser, Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt, đã có buổi chia sẻ trực tuyến với một số đơn vị xuất bản tại Việt Nam về hội sách.

Hội sách Frankfurt 2025 quy tụ khoảng 4.000-5.000 đơn vị tham gia đến từ hơn 100 quốc gia, cùng khoảng 4.000 sự kiện được tổ chức xuyên suốt năm ngày hội.

Hội chợ sách Frankfurt quy tụ hơn 100 nước tham gia. Ảnh: Publishing Perspectives.

Năm nay, Hội sách tổ chức từ 15-19/10. Trong đó, 3 ngày đầu tiên gồm các hoạt động dành riêng cho doanh nhân, giới xuất bản. Đây là khoảng thời gian vàng để các nhà xuất bản, công ty đại diện bản quyền gặp gỡ, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Để tối ưu hóa việc kết nối, ban tổ chức đã phát triển nền tảng trực tuyến Frankfurt Connect. Nền tảng này cho phép người tham gia tìm kiếm các đơn vị trưng bày, xem thông tin liên hệ của nhà xuất bản, đồng thời tìm kiếm các sự kiện liên quan. Đây là công cụ hữu ích để đặt lịch hẹn trước, một bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng vì các cuộc hẹn giao dịch bản quyền thường được lên lịch từ tháng bảy, thậm chí là tháng một hàng năm.

Công chúng có thể tới Hội sách Frankfurt vào 2 ngày cuối tuần.

Nhiều xu hướng xuất bản sẽ được thảo luận tại Sân khấu Châu Á

Năm nay, Philippines là Quốc gia Khách mời Danh dự, mang đến chủ đề The imagination peoples the air, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Noli Me Tangere của văn hào José Rizal. Quốc gia là Khách mời Danh dự có cơ hội giới thiệu sách và còn toàn bộ tinh hoa văn hóa đất nước tại sự kiện.

Khu vực trưng bày của Philippines đặt tại Forum, tầng F1, với diện tích hàng nghìn mét vuông. Tại đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng hơn 500 cuốn sách tiêu biểu, đồng thời tham gia các buổi tọa đàm, đọc sách, trình diễn nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động giao lưu văn hóa.

Dự kiến có hơn 100 nhà văn, nghệ sĩ Philippines góp mặt, biến không gian này thành một điểm đến không thể bỏ qua của hội sách năm nay.

Bà Claudia Kaiser nhận định Sân khấu châu Á năm nay nằm ở vị trí trung tâm, thể hiện vai trò quan trọng của xuất bản khu vực này. Đây là nơi diễn ra các buổi tọa đàm về những vấn đề nóng bỏng, xu hướng mới và tiềm năng hợp tác của ngành xuất bản châu Á với thế giới.

Chương trình tại Sân khấu châu Á năm nay có nội dung xoay quanh các chủ đề: thị trường sách thiếu nhi, xuất bản học thuật tại châu Á, định dạng sách đa phương tiện, những thách thức về kiểm duyệt và tự kiểm duyệt trong bối cảnh khu vực. Nhiều gương mặt nổi bật sẽ tham dự các phiên thảo luận, như nhà báo, tác giả Patricia Evangelista, nhà sản xuất Tanya Yuson, hay tác giả Chuckberry J. Pascual.

Đặc biệt, Việt Nam cũng góp mặt tại khu vực này. Các gian hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cùng các nhà xuất bản lớn của Việt Nam đều hiện diện tại Sảnh 5.1, nằm ở một vị trí được đánh giá thuận lợi. Bên cạnh việc trưng bày sách, đại diện Việt Nam cũng góp mặt trong nhiều hoạt động, khẳng định nỗ lực gia tăng sự hiện diện và kết nối trên trường quốc tế.