Nhiều điểm mới tại Hội sách lớn nhất thế giới

Hội sách lớn nhất thế giới Frankfurt (Frankfurter Buchmesse) lần thứ 77 đang được lên kế hoạch bài bản để đón khách tham quan vào tháng 10 tới, theo Publishing Perspectives.

Hội sách Frankfurt năm 2024. Ảnh: Fr.de.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hội sách Frankfurt năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19/10 với nhiều chương trình dành cho các chuyên gia trong ngành xuất bản, công chúng quan tâm cùng nhiều hoạt động thương mại thực tế.

Trung tâm đại diện và hướng đạo văn học (LitAg) của hội sách, nơi diễn ra các hoạt động mua bán bản quyền dịch thuật và xuất bản xuyên biên giới, đã bán hết vé.

Juergen Boos, Chủ tịch kiêm CEO hội sách, cho biết: “Hội sách ở Frankfurt là nơi thế giới xích lại gần nhau. Trong thời kỳ căng thẳng toàn cầu, chúng ta cần không gian để trao đổi, lắng nghe và hợp tác hơn bao giờ hết. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối mọi người, trở thành nơi các bên có thể giao dịch về bản quyền và cấp phép, một sân khấu cho các cuộc tranh luận xã hội và một lễ hội của những câu chuyện hấp dẫn”.

Juergen Boos, Chủ tịch kiêm CEO hội sách Frankfurt. Ảnh: FBM.

Hội chợ sách Frankfurt năm ngoái đã thu hút khoảng 115.000 khách tham quan thương mại từ 153 quốc gia, hơn 4.300 đơn vị triển lãm và hơn 3.300 sự kiện được tổ chức trong năm ngày. LitAg năm 2024 cũng đã bán hết vé cho 593 bàn, với sự tham gia của 320 đơn vị văn học từ 31 quốc gia.

Có gì mới năm nay?

Lễ khai mạc hội sách năm nay được thiết kế để chia sẻ những nét đặc biệt trong văn học của Khách mời danh dự Philippines và khẩu hiệu của sự kiện The Imagination Peoples the Air. Các diễn giả và nghệ sĩ biểu diễn dự kiến gồm ca sĩ Rosie Sula, dàn hợp xướng Philippines Madrigal Singers được UNESCO công nhận, nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ Jan Hennig đến từ Frankfurt và ba nhà thơ Philippines là Merlie M. Alunan, Marjorie Evasco và Mookie Katigbak-Lacuesta.

Một sân khấu mới cũng đang được thiết kế, dự kiến ​​sẽ tổ chức tới 50 sự kiện về các chủ đề thời sự. Một trọng tâm là Frankfurt Calling, chuỗi sự kiện văn hóa và chính trị nổi bật thường niên do hội sách và các đối tác tổ chức. Diễn giả dự kiến ​​bao gồm người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Ressa, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Bộ trưởng Tư pháp Đức Stefanie Hubig, nhà sử học Adam Tooze và nhà văn, nhà báo kiêm nhà làm phim tài liệu Matthew Teller.

Hội sách năm nay tổ chức nhiều sự kiện và một khu vực dành riêng cho truyện tranh và webtoon. Trung tâm kinh doanh truyện tranh sẽ trưng bày manga, truyện tranh và một dòng tác phẩm mới với Frankfurt là webtoon. Vào ngày 15/10, hội sách cũng tổ chức một sự kiện với đại sứ webtoon Sébastien Célimon. Ngoài ra còn có chương trình tham quan khu vực truyện tranh có hướng dẫn viên và khung giờ giảm giá vào ngày 15/10.

Để phục vụ cho mảng nội dung âm thanh, công ty âm thanh WatchYourHead sẽ lắp đặt một phòng thu podcast trong suốt tại Frankfurt, để các đơn vị triển lãm và nhà sáng tạo nội dung trực tiếp sản xuất podcast âm thanh hoặc video tại hội sách. Lớp kính cách âm giúp duy trì chất lượng âm thanh trong studio, đồng thời cho phép khách tham quan nhìn rõ các hoạt động bên trọng. Hệ thống tai nghe cũng được trang bị để du khách nghe được các tập podcast đang được ghi âm.

Là một ngành công nghiệp có một lượng lớn nhân lực là nữ, hội sách năm nay cũng có gian hàng của mạng lưới phụ nữ trong ngành xuất bản quốc tế PublisHer. Một sự kiện đáng chú ý của gian hàng là buổi tọa đàm với chủ đề Những người phụ nữ vô hình trong ngành xuất bản, có sự tham gia của Giám đốc Hội sách thiếu nhi Bologna Elena Pasoli, Chủ tịch kiêm CEO Trung tâm bản quyền Tracey Armstrong, CEO nhà xuất bản Agamee Parkashani (Bangladesh) Mitia Osman và Suzanne Collier từ tổ chức tham vấn nghề nghiệp trong ngành xuất bản BookCareers.

Hàng loạt sự kiện tương tác cho nhiều đối tượng độc giả

Hội sách năm nay có một khu vực dành cho các buổi ký tặng sách trực tiếp của nhiều tác giả như Bianca Iosivoni, Stella Tack, Nena Tramountani, Maren Vivien Haase, Ayla Dade, Julia Dippel, Ava Reed và Kyra Groh.

Nhiều nhà văn nổi tiếng quốc tế cũng có mặt tại sự kiện như V. E. Schwab, Cassandra Clare, Mercedes Ron và Abby Jimenez. Chương trình cũng bao gồm các buổi nói chuyện và đọc sách về chủ đề lãng mạn, tiểu thuyết dành cho người mới lớn và xu hướng BookTok.

Diễn ra trong bối cảnh nhiều đổi mới công nghệ đang tác động lớn đến ngành xuất bản, chương trình Friday Innovation Talks sẽ đề cập tới các chủ đề quốc tế mới nổi như trí tuệ nhân tạo, quyền truy cập mở hay quyền tự do nghiên cứu và xuất bản.

Đối với đối tượng độc giả nhí, Lễ hội thiếu nhi Frankfurt sẽ khai mạc vào thứ sáu, với điểm nhấn là hoạt động của Trung tâm hàng không vũ trụ Đức. Vào chủ nhật, phi hành gia Matthias Maurer sẽ có mặt để nói về việc huấn luyện phi hành gia lên Mặt trăng.

Hội sách năm nay cũng giúp độc giả hiểu thêm về thế giới ngôn ngữ của người khiếm thị bằng một chương trình triển lãm về hệ thống chữ nổi Braille. Những người tham dự có thể đến tham quan và tìm hiểu về sự khởi đầu của chữ nổi Braille cùng những nguyên lý của nó.