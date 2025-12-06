Vào lúc 20 giờ tối ngày 5/12, diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025).

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam - VTV2.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng trao chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải A.

Tham dự Lễ trao giải, có các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tham dự Lễ trao giải có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Thường trực Trung ương Hội, lãnh đạo các đơn vị Trung ương Hội, lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Tới dự buổi lễ, có lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - đơn vị đồng tổ chức và là Nhà tài trợ chính của Giải; đại diện các thành viên Ban Chỉ đạo giải, Ban Tổ chức giải, Hội đồng chung khảo; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, khối các nông dân tiêu biểu, sinh viên xuất sắc; các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí. Đặc biệt là sự hiện diện, có mặt của 45 tác giả, nhóm tác giả đã đoạt giải thưởng lần này.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được tổ chức, với 4 thể loại là: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Theo Ban Tổ chức giải, sau 1 năm phát động, đã có 1.866 tác phẩm gửi về tham dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và 481 tác phẩm, bài dự thi gửi về tham dự Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành.

Qua quá trình xem xét, chọn lọc nghiêm túc, công bằng với nhiều vòng chấm điểm, từ sơ khảo đến chung khảo, Hội đồng chung khảo gồm các thành viên là các nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học uy tín đã chấm điểm độc lập và chọn ra được 45 tác phẩm xuất sắc nhất để giành được các giải thưởng, gồm: 03 giải A, 06 giải B, 09 giải C, 15 giải khuyến khích, 12 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 525 triệu đồng.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN cho biết: “Từ thành công của hai lần tổ chức trước đây vào các năm 2023 và 2024, nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 20245. Đặc biệt, để cụ thể hóa Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối với Agribank tiếp tục tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp - nông dân - nông thôn lần thứ III năm 2025 và Thi viết tìm hiểu về truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930-2025) với nhiều đổi mới, hấp dẫn.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, thông qua sự kiện tổ chức giải lần này, qua từng tác phẩm báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã vẽ lên bức tranh về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới, đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh “chuyển đổi số" mạnh mẽ qua văn phong, bút pháp trình bày đúng với chủ đề của mùa giải năm nay là “Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn" như các nội dung, nhiệm vụ đã được đề cập tại Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.