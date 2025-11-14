Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Bộ Văn hóa thăm trưng bày Giải Sách quốc gia

Bạn đọc có thể tự do mượn đọc tại chỗ các cuốn sách tại Thư quán. Đây là không gian được nhiều bạn trẻ ưa thích vì kết hợp mô hình quán cà phê và thư viện sách. Quán có nhiều không gian đáp ứng đa dạng nhu cầu các bạn trẻ: không gian cà phê tầng 1 để tự do trò chuyện, không gian sự kiện sách, không gian yên tĩnh để đọc sách, làm việc... Bạn đọc có thể gọi nước tại chỗ thông qua QR code có trên mỗi bàn. Ông Phạm Minh Tuấn giới thiệu với ông Phan Xuân Thủy về dịch vụ này của Thư quán.