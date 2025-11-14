Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Bộ Văn hóa thăm trưng bày Giải Sách quốc gia

  • Thứ sáu, 14/11/2025 08:13 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội xuất bản Việt Nam đã thăm khu trưng bày sách tham gia và đoạt giải Giải thưởng Sách quốc gia tại Hà Nội.

Giai thuong Sach quoc gia anh 1

Chiều 13/11, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội xuất bản Việt Nam đã thăm khu trưng bày sách tham gia và đoạt Giải thưởng Sách quốc gia. Khu trưng bày đặt tại không gian Thư quán The Wiselands Coffee, Hạ Hồi, Hà Nội. Hoạt động trưng bày nằm trong chuỗi chương trình đồng hành cùng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.
Giai thuong Sach quoc gia anh 2

Đoàn lãnh đạo gồm có ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng nhiều cán bộ các cơ quan, đơn vị. Đoàn đã thăm khu vực tầng 1 của Thư quán. Tại đây, trưng bày các cuốn sách đề cử ở hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" của Giải thưởng sách Quốc gia 2025 và sách đạt Giải thưởng Sách Quốc gia ở các mùa giải trước.
Giai thuong Sach quoc gia anh 3

Bạn đọc có thể tự do mượn đọc tại chỗ các cuốn sách tại Thư quán. Đây là không gian được nhiều bạn trẻ ưa thích vì kết hợp mô hình quán cà phê và thư viện sách. Quán có nhiều không gian đáp ứng đa dạng nhu cầu các bạn trẻ: không gian cà phê tầng 1 để tự do trò chuyện, không gian sự kiện sách, không gian yên tĩnh để đọc sách, làm việc... Bạn đọc có thể gọi nước tại chỗ thông qua QR code có trên mỗi bàn. Ông Phạm Minh Tuấn giới thiệu với ông Phan Xuân Thủy về dịch vụ này của Thư quán.

Giai thuong Sach quoc gia anh 4

Ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phải) cùng ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong không gian trưng bày sách thuộc hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích, Giải thưởng Sách Quốc gia.

Giai thuong Sach quoc gia anh 5Giai thuong Sach quoc gia anh 6Giai thuong Sach quoc gia anh 7Giai thuong Sach quoc gia anh 8

Các lãnh đạo tham quan không gian trưng bày sách. Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành, với sự phối hợp thực hiện của Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Giai thuong Sach quoc gia anh 9

Những năm trước, các sách trưng bày thường được đặt trong không gian tầng 3 của Thư quán, là một không gian kín. Năm nay, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - đã đề nghị Thư quán đưa sách xuống tầng trệt, mở cửa cho công chúng, để ai cũng có thể tiếp cận, trò chuyện về các cuốn sách.
Giai thuong Sach quoc gia anh 10

The Wiselands Coffee là không gian thúc đẩy văn hóa đọc. Thư quán được xây dựng với mục tiêu tạo nên một “không gian tri thức mở” - nơi kết nối sách và cộng đồng yêu văn hóa. Bên cạnh phục vụ đồ uống, The Wiselands Coffee thường xuyên tổ chức các buổi trưng bày, tọa đàm, ra mắt sách và triển lãm, khuyến khích giao lưu giữa độc giả với tác giả, kết nối những người làm trong lĩnh vực xuất bản - truyền thông.
Giai thuong Sach quoc gia anh 11

Với thiết kế thân thiện, không gian mở và tinh thần đề cao tri thức, Thư quán trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu sách, nhà nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm đến đời sống văn hóa.
Giai thuong Sach quoc gia anh 12

Hoạt động trưng bày sách thuộc Giải thưởng Sách Quốc gia là một nỗ lực của Hội Xuất bản Việt Nam và The Wiselands Coffee, với mong muốn góp phần đưa những cuốn sách có giá trị cao tiếp cận được đông đảo bạn đọc.

Đinh Hà - Thụy An

Giải thưởng Sách quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Thể trưng bày sách sự kiện sách thư viện mượn sách miễn phí giải thưởng sách

