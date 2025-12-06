Sách được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2025

Google ngày 4/12 đã công bố những cuốn sách thịnh hành nhất toàn cầu trên thanh công cụ này trong năm 2025.

Hình ảnh trong phim chuyển thể Regretting You. Ảnh: Slate.

Trên trang tìm kiếm Google toàn cầu, cuốn sách thịnh hành nhất là Regretting You của Colleen Hoover, được phát hành lần đầu vào năm 2019. Làn sóng tìm kiếm này có thể là do bản chuyển thể điện ảnh của tác phẩm này đã được phát hành trong năm nay.

Đứng thứ hai sau là Onyx Storm của Rebecca Yarros, cuốn sách thứ ba trong loạt truyện Empyrean. Tác phẩm này được phát hành vào đầu năm nay và đã vươn lên top đầu bảng xếp hạng của Google. Tại Việt Nam, tập truyện Fourth Wing thuộc Empyrean cũng đã được ra mắt tháng 3/2023 với tên Cánh tư và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.

Tác phẩm ăn khách thuộc thể loại romantasy của Yarros. Ảnh: Rebecca Yarros.

Đứng thứ ba là cuốn Lights Out của Navessa Allen.

Tiếp sau là cuốn The Summer I Turned Pretty của Jenny Han. Lượt tìm kiếm cao trên Google của cuốn sách trùng với thời điểm ra mắt bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm này. Bộ phim đã được phát sóng trên Amazon Prime vào đầu năm nay.

Trong danh sách những tác phẩm có lượt tìm kiếm cao nhờ phim chuyển thể còn có tên The Housemaid của Freida McFadden, Frankenstein của Mary Shelley, It của Stephen King, The Witcher của Andrzej Sapkowski và Diary of a Wimpy Kid của Jeff Kinney.

Dữ liệu tìm kiếm được thu thập từ ngày 1/1-25/11/2025. Google cho biết: "Danh sách tìm kiếm của năm 2025 tổng hợp những khoảnh khắc, con người, chủ đề, sự kiện và địa điểm thu hút sự chú ý của thế giới".