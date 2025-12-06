Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sách được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2025

  • Thứ bảy, 6/12/2025 07:40 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Google ngày 4/12 đã công bố những cuốn sách thịnh hành nhất toàn cầu trên thanh công cụ này trong năm 2025.

Hình ảnh trong phim chuyển thể Regretting You. Ảnh: Slate.

Trên trang tìm kiếm Google toàn cầu, cuốn sách thịnh hành nhất là Regretting You của Colleen Hoover, được phát hành lần đầu vào năm 2019. Làn sóng tìm kiếm này có thể là do bản chuyển thể điện ảnh của tác phẩm này đã được phát hành trong năm nay.

Đứng thứ hai sau là Onyx Storm của Rebecca Yarros, cuốn sách thứ ba trong loạt truyện Empyrean. Tác phẩm này được phát hành vào đầu năm nay và đã vươn lên top đầu bảng xếp hạng của Google. Tại Việt Nam, tập truyện Fourth Wing thuộc Empyrean cũng đã được ra mắt tháng 3/2023 với tên Cánh tư và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.

Tác phẩm ăn khách thuộc thể loại romantasy của Yarros. Ảnh: Rebecca Yarros.

Đứng thứ ba là cuốn Lights Out của Navessa Allen.

Tiếp sau là cuốn The Summer I Turned Pretty của Jenny Han. Lượt tìm kiếm cao trên Google của cuốn sách trùng với thời điểm ra mắt bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm này. Bộ phim đã được phát sóng trên Amazon Prime vào đầu năm nay.

Trong danh sách những tác phẩm có lượt tìm kiếm cao nhờ phim chuyển thể còn có tên The Housemaid của Freida McFadden, Frankenstein của Mary Shelley, It của Stephen King, The Witcher của Andrzej Sapkowski và Diary of a Wimpy Kid của Jeff Kinney.

Dữ liệu tìm kiếm được thu thập từ ngày 1/1-25/11/2025. Google cho biết: "Danh sách tìm kiếm của năm 2025 tổng hợp những khoảnh khắc, con người, chủ đề, sự kiện và địa điểm thu hút sự chú ý của thế giới".

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Tiểu thuyết của Ocean Vuong lọt top sách hay nhất 2025 của Amazon

Ban biên tập Amazon đã dành hàng nghìn giờ để đọc và bình chọn sách trong suốt năm 2025. Họ đã chọn ra 10 tác phẩm hay nhất năm.

09:06 25/11/2025

Top 10 cuốn sách công nghệ hay nhất mọi thời đại

Trang The Verge đã chia sẻ 10 cuốn sách bằng tiếng Anh định hình và khẳng định vị thế của công nghệ.

16:56 30/6/2023

Top 10 cuốn sách về kết nối với thiên nhiên

Nhiều thể loại tác phẩm khoa học, hồi ký, tiểu thuyết và thơ ca đều hướng con người đến thực tế con người và thiên nhiên là một phần của nhau.

15:21 6/6/2023

Minh Hoa

Google thịnh hành sách Regretting You Onyx Storm Lights Out

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Đọc tiếp

Suc manh de phat trien DBSCL hinh anh

Sức mạnh để phát triển ĐBSCL

3 giờ trước 05:56 6/12/2025

0

GS Chung Hoàng Chương chia sẻ góc nhìn về vai trò của tri thức bản địa, văn hóa đọc và tiềm năng phát triển thương hiệu vùng thông qua thư viện số ở đồng bằng Sông Cửu Long.

